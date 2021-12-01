Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211201/abdde-unlu-yazara-tecavuz-etmekten-16-yil-hapis-yatan-siyah-aklandi-1051312415.html
ABD'de ünlü yazara tecavüz etmekten 16 yıl hapis yatan siyah aklandı
ABD'de ünlü yazara tecavüz etmekten 16 yıl hapis yatan siyah aklandı
ABD'nin New York eyaletinde, yazar Alice Sebold'a tecavüz ettiği gerekçesiyle 16 yıl hapiste kalan siyah Amerikalı eski mahkum, davayı yeniden ele alan mahkeme... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T01:53+0300
2021-12-01T01:56+0300
dünya
abd
new york
tecavüz
cinsel saldırı
mahkum
alice sebold
anthony broadwater
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051312384_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fa41492d3d7e50e33036ce329170d895.jpg
1982 yılında 20 yaşındayken, o sırada Syracuse Üniveristesi'nde öğrenci olan Sebold'a tecavüz etmekten suçlu bulunan ve 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen siyah Amerikalı Anthony Broadwater, savcıların davayı yeniden ele almaları sonucunda aklandı ve cinsel suçlular listesinden çıkartıldı.Onondaga Bölge Mahkemesi, Broadwater'ın, yalnızca bir kişinin ifadesi ve artık yanlış olduğu kanıtlanmış mikroskobik saç analizi yöntemiyle elde edilen bir delil nedeniyle hüküm giydiğini, bunun olmaması gerektiğini ifade ederek özür diledi.Davanın başından beri masum olduğunu savunan Broadwater'ın, 1998 yılında serbest kaldıktan sonra isminin cinsel suçlular listesinde bulunması nedeniyle kendine bir hayat kurmakta zorlandığı, çöpçülük yaparak masumiyetini kanıtlayacak bir avukat tutabilmek için para biriktirdiği ifade edildi.AP'ye yaptığı açıklamada Broadwater, davadan önce bölge savcısının kendisinden özür dilediğini söyleyerek, "Bana yapılan haksızlıktan bahsedince kendimi tutamayıp ağladım. Bir bölge savcısının bu davada benim yanımda durması beni çok rahatlattı" dedi.Tutarsızlıkları filmin yapımcısı fark ettiAmerikan New York Times gazetesi, Broadwater'ın aklanmasına, yapımcı Timothy Mucciante'nin yardım ettiğini yazdı.Habere göre Mucciante, Sebold'un üne kavuşmasını sağlayan ve saldırının konu edildiği 'Talihli Kız' (Lucky) kitabını Netflix için filme uyarlamaya çalışırken olaydaki tutarsızlıkları fark ederek, haziran ayında projeden çekildi.Bununla kalmayan ve özel dedektif tutarak Broadwater'ın aklanmasına yardım eden yardım eden delillerin elde edilmesini sağlayan yapımcı, avukatlarla da anlaştı.Mucciante, NPR radyosuna verdiği röportajda, "Alice'in saldırı hakkında anlattıklarından değil, ancak kitabın ikinci yarısındaki mahkeme bölümünde olanlardan şüphe duymaya başladım, hikayeler birbirini tutmuyordu" dedi.Blackwater'ın sicilinde başka bir suç olmamasının ve hapisten çıktıktan sonra hiç suç işlememesinin dikkatini çektiğini söyleyen Mucciante, Blackwater'ın 'resmen yoldan geçerken hapse atıldığını' ifade etti.Kitapta, olaydan hemen sonra polise gittiğini, delillerin toplandığını, ancak bir tutuklama olmadığını anlatan Sebold, beş ay sonra tesadüfen yolda karşılaştığı Broadwater'ın kendisine tecavüz eden kişi olduğunu düşünerek polise haber vermiş, ancak polis sorgusunda onun yerine bir başkasını teşhis etmişti.Polis, Broadwater ve sorguda seçtiği kişinin arkadaş olduklarını iddia ederek Sebold'u yönlendirmiş ve Sebold mahkeme salonunda yeniden Broadwater'ı teşhis etmişti.Alice Sebold özür dilediÜnlü yazar, Broadwater'ın aklanması üzerine yayınladığı açıklamada, 18 yaşında, travma geçirmiş bir tecavüz kurbanı olarak Amerikan adalet sistemine güvenmeyi seçtiğini ve o dönem amacının adaletsizlik yaratmak değil, adaletin yerini bulmasını sağlamak olduğunu söyledi.Sebold, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Amacım, hayatımı değiştiren suç nedeniyle bir başka genç adımın hayatını sonsuza dek değiştirmek kesinlikle değildi. Bay Broadwater sonunda temize çıktığı için müteşekkirim, ama bu, 40 yıl önce problemli adalet sistemimizin zulmüne uğrayan siyah gençlerden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ona yapılanlar nedeniyle sonsuza dek üzgün olacağım."Kitapları Türkçeye de çevrilen Alice Sebold, 1 milyondan fazla satan 'Talihli Kız' kitabıyla üne kavuşmuş, 2002 yılında yayınlanan 'Cennetimden Bakarken' (The Lovely Bones) romanı ise ünlü yönetmen Peter Jackson tarafından filme uyarlanarak Oscar'a aday olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210905/jolienin-cinsel-saldiri-suclamasina-weinsteindan-yeni-kitabinin-reklamini-yapiyor-yaniti-1048628850.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051312384_183:0:1083:675_1920x0_80_0_0_e17c86de5e3fc1a8adf7aeb623d38411.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, new york, tecavüz, cinsel saldırı, mahkum, alice sebold, anthony broadwater

ABD'de ünlü yazara tecavüz etmekten 16 yıl hapis yatan siyah aklandı

01:53 01.12.2021 (güncellendi: 01:56 01.12.2021)
© AP Photo / Katrina Tulloch / The Post-StandardABD'nin New York eyaletinde, yazar Alice Sebold'a tecavüz ettiği gerekçesiyle 16 yıl hapiste kalan siyah Amerikalı eski mahkum, davayı yeniden ele alan mahkeme tarafından temize çıkartıldı.
ABD'nin New York eyaletinde, yazar Alice Sebold'a tecavüz ettiği gerekçesiyle 16 yıl hapiste kalan siyah Amerikalı eski mahkum, davayı yeniden ele alan mahkeme tarafından temize çıkartıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Katrina Tulloch / The Post-Standard
Abone ol
ABD'nin New York eyaletinde, yazar Alice Sebold'a tecavüz ettiği gerekçesiyle 16 yıl hapiste kalan siyah Amerikalı eski mahkum, davayı yeniden ele alan mahkeme tarafından temize çıkartıldı.
1982 yılında 20 yaşındayken, o sırada Syracuse Üniveristesi'nde öğrenci olan Sebold'a tecavüz etmekten suçlu bulunan ve 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen siyah Amerikalı Anthony Broadwater, savcıların davayı yeniden ele almaları sonucunda aklandı ve cinsel suçlular listesinden çıkartıldı.
Onondaga Bölge Mahkemesi, Broadwater'ın, yalnızca bir kişinin ifadesi ve artık yanlış olduğu kanıtlanmış mikroskobik saç analizi yöntemiyle elde edilen bir delil nedeniyle hüküm giydiğini, bunun olmaması gerektiğini ifade ederek özür diledi.
Davanın başından beri masum olduğunu savunan Broadwater'ın, 1998 yılında serbest kaldıktan sonra isminin cinsel suçlular listesinde bulunması nedeniyle kendine bir hayat kurmakta zorlandığı, çöpçülük yaparak masumiyetini kanıtlayacak bir avukat tutabilmek için para biriktirdiği ifade edildi.
AP'ye yaptığı açıklamada Broadwater, davadan önce bölge savcısının kendisinden özür dilediğini söyleyerek, "Bana yapılan haksızlıktan bahsedince kendimi tutamayıp ağladım. Bir bölge savcısının bu davada benim yanımda durması beni çok rahatlattı" dedi.

Tutarsızlıkları filmin yapımcısı fark etti

Amerikan New York Times gazetesi, Broadwater'ın aklanmasına, yapımcı Timothy Mucciante'nin yardım ettiğini yazdı.
Habere göre Mucciante, Sebold'un üne kavuşmasını sağlayan ve saldırının konu edildiği 'Talihli Kız' (Lucky) kitabını Netflix için filme uyarlamaya çalışırken olaydaki tutarsızlıkları fark ederek, haziran ayında projeden çekildi.
Bununla kalmayan ve özel dedektif tutarak Broadwater'ın aklanmasına yardım eden yardım eden delillerin elde edilmesini sağlayan yapımcı, avukatlarla da anlaştı.
Mucciante, NPR radyosuna verdiği röportajda, "Alice'in saldırı hakkında anlattıklarından değil, ancak kitabın ikinci yarısındaki mahkeme bölümünde olanlardan şüphe duymaya başladım, hikayeler birbirini tutmuyordu" dedi.
Blackwater'ın sicilinde başka bir suç olmamasının ve hapisten çıktıktan sonra hiç suç işlememesinin dikkatini çektiğini söyleyen Mucciante, Blackwater'ın 'resmen yoldan geçerken hapse atıldığını' ifade etti.
Kitapta, olaydan hemen sonra polise gittiğini, delillerin toplandığını, ancak bir tutuklama olmadığını anlatan Sebold, beş ay sonra tesadüfen yolda karşılaştığı Broadwater'ın kendisine tecavüz eden kişi olduğunu düşünerek polise haber vermiş, ancak polis sorgusunda onun yerine bir başkasını teşhis etmişti.
Polis, Broadwater ve sorguda seçtiği kişinin arkadaş olduklarını iddia ederek Sebold'u yönlendirmiş ve Sebold mahkeme salonunda yeniden Broadwater'ı teşhis etmişti.

Alice Sebold özür diledi

Ünlü yazar, Broadwater'ın aklanması üzerine yayınladığı açıklamada, 18 yaşında, travma geçirmiş bir tecavüz kurbanı olarak Amerikan adalet sistemine güvenmeyi seçtiğini ve o dönem amacının adaletsizlik yaratmak değil, adaletin yerini bulmasını sağlamak olduğunu söyledi.
Sebold, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Amacım, hayatımı değiştiren suç nedeniyle bir başka genç adımın hayatını sonsuza dek değiştirmek kesinlikle değildi. Bay Broadwater sonunda temize çıktığı için müteşekkirim, ama bu, 40 yıl önce problemli adalet sistemimizin zulmüne uğrayan siyah gençlerden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ona yapılanlar nedeniyle sonsuza dek üzgün olacağım."
Kitapları Türkçeye de çevrilen Alice Sebold, 1 milyondan fazla satan 'Talihli Kız' kitabıyla üne kavuşmuş, 2002 yılında yayınlanan 'Cennetimden Bakarken' (The Lovely Bones) romanı ise ünlü yönetmen Peter Jackson tarafından filme uyarlanarak Oscar'a aday olmuştu.
ABD'li ünlü oyuncu ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
YAŞAM
Jolie'nin 'cinsel saldırı' suçlamasına Weinstein'dan 'Yeni kitabının reklamını yapıyor' yanıtı
5 Eylül, 14:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:54Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliği'ndeki konsolosluk bölümünü açtı
01:53ABD'de ünlü yazara tecavüz etmekten 16 yıl hapis yatan siyah aklandı
01:35ABD'de bankacılık sektörünün karı yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 36 arttı
01:23İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı
01:16ABD'de Şükran Günü haftasında alışveriş yapanların sayısı düştü
01:03WP: Beyaz Saray, Putin ile Biden'ın sanal görüşme yapmasına yönelik seçenekler üzerinde çalışıyor
00:48Stoltenberg: Ukrayna'nın üyeliği için tüm NATO ülkelerinin desteğine ihtiyaç var
00:47MÜSİAD: 2021 yılı genelinde çift haneli bir büyüme bizler için sürpriz olmayacaktır
00:39Almanya'dan NATO'ya 'Rusya'yla diyalog için tüm fırsatları kullanma' çağrısı
00:31Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı
00:27Rusya'nın TikTok'u Yappy hizmete girdi
00:20Papa, G. Kıbrıs-Yunanistan turunda, bölünmüşlüğe karşı birlik ve göçmenlere destek mesajı verecek
00:15Moskova, koronavirüsle mücadeleye yardımcı olan inovasyonlarda Avrupa birincisi
00:05ABD’de sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu 10 eyalette durduruldu
DünHakkari'de 10 gün önce belirlenen ekmek fiyatına ikinci zam
DünRus uzman: ABD, bağımsız Türkiye'nin yerine bağımlı Yunanistan'ı koyuyor
DünGaziantep'te babası tarafından darp edilen bebeğin dedesi: Kızımın telefon kullanmasını istemiyordu
DünAlmanya Anayasa Mahkemesi: Salgın tedbirleri anayasaya uygun
DünTuzla'da 17 yaşındaki kapkaççı 49. kez yakalandı
DünDr. Mehmet Öz, Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı