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ABD'nin Michigan eyaletinde okul saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı
ABD'nin Michigan eyaletinde okul saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı
ABD'nin Michigan eyaletindeki lisede yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 8 kişinin de yaralandığı duyuruldu. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T03:29+0300
2021-12-01T03:29+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
okul
michigan
lise
oakland
yaralı
ölü
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Oakland İlçe Şerif Ofisi, Oxford Lisesi'nde bir öğrencinin okula getirdiği silahla 8 kişiyi yaraladığını, 3 kişiyi de öldürdüğünü açıkladı.Şerif Yardımcısı Mike McCabe, tutuklanan lise öğrencisinin silahından 15 ile 20 arasında kurşunun çıktığını tespit ettiklerini, tutuklama sırasında saldırganın direnmediğini ifade etti.Zanlının saldırının nedenine ilişkin konuşmayı reddettiğini belirten McCabe, "Geldiğimiz noktada yalnız hareket ettiğine inanıyoruz" dedi.Saldırganın aynı okulda eğitim gören 15 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.Öğle saatlerinde, ABD'nin Michigan eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 4 ila 6 kişinin yaralandığı, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.Oakland İlçe Şerif Ofisi tarafından, Oxford Lisesi'ne bir SWAT timi ile havadan helikopterle müdahale edildiği bilgisi paylaşılmıştı.Saldırının yaşandığı okul tahliye edilirken, yetkililer, 40 yıla yakın süredir Michigan'da benzer bir saldırı yaşanmadığını kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211127/kuzey-karolinada-alisveris-merkezinde-silahli-saldiri-3-yarali-1051197004.html
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abd, silahlı saldırı, okul, michigan, lise, oakland, yaralı, ölü

ABD'nin Michigan eyaletinde okul saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

03:29 01.12.2021
© REUTERS / Cheney OrrABD - polis - olay yeri
ABD - polis - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Cheney Orr
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ABD'nin Michigan eyaletindeki lisede yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 8 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Oakland İlçe Şerif Ofisi, Oxford Lisesi'nde bir öğrencinin okula getirdiği silahla 8 kişiyi yaraladığını, 3 kişiyi de öldürdüğünü açıkladı.
Şerif Yardımcısı Mike McCabe, tutuklanan lise öğrencisinin silahından 15 ile 20 arasında kurşunun çıktığını tespit ettiklerini, tutuklama sırasında saldırganın direnmediğini ifade etti.
Zanlının saldırının nedenine ilişkin konuşmayı reddettiğini belirten McCabe, "Geldiğimiz noktada yalnız hareket ettiğine inanıyoruz" dedi.
Saldırganın aynı okulda eğitim gören 15 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.
Öğle saatlerinde, ABD'nin Michigan eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 4 ila 6 kişinin yaralandığı, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
Oakland İlçe Şerif Ofisi tarafından, Oxford Lisesi'ne bir SWAT timi ile havadan helikopterle müdahale edildiği bilgisi paylaşılmıştı.
Saldırının yaşandığı okul tahliye edilirken, yetkililer, 40 yıla yakın süredir Michigan'da benzer bir saldırı yaşanmadığını kaydetmişti.
ABD - polis - silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
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