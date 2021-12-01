https://tr.sputniknews.com/20211201/abdye-ait-f-16-savas-ucagi-japonya-semalarinda-havadan-yakit-tanki-birakti-1051321820.html

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı, Japonya semalarında havadan yakıt tankı bıraktı

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı, Japonya semalarında havadan yakıt tankı bıraktı

ABD'nin Japonya'daki askeri hava üssü Misawa'da görevli yardımcı komutanı, üste konuşlu savaş uçaklarından birinin havadan iki yakıt tankını bırakmasına... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T11:43+0300

2021-12-01T11:43+0300

2021-12-01T11:54+0300

savunma

abd

japonya

f-16

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Salı günü gerçekleşen olayda bir Amerikan F-16 savaş uçağı, henüz havadayken iki yakıt tankını bırakmış ve havalimanına acil iniş yapmıştı. Bırakılan tanklar havalimanı yakınlarında, yerleşim yeri olmayan bir bölgeye düşmüştü.Konuya dair ABD'nin Japonya'nın kuzeyinde yer alan askeri hava üssü Misawa'da görevli yardımcı komutan, Kyodo ajansına yaptığı açıklamada, savaş uçağının acil bir durum nedeniyle iki yakıt tankını havadan bırakmak zorunda kaldığını belirterek özür diledi.Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise hükümetin ABD ordusuna olayın üzücü olduğu görüşünü ilettiğini söyleyerek, ABD tarafından olayın nedenini bulmasını ve önleyici tedbirler almasını istedi.Japon medyasının iddiasına göre Japon Savunma Bakanlığı, ABD ordusundan F-16'ların güvenliği doğrulanana kadar ülkedeki tüm F-16 savaş uçaklarının yere indirilmesini istemeyi planlıyor."Yerel sakinleri endişelendiren böylesi bir olay hiçbir zaman yaşanmamalı" diyen Matsuno, "Güvenli idareyi sağlama alabilmek için ABD ile işbirliği içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.Aomori Havalimanı yetkilileri, söz konusu F-16'nın halen pistte bulunduğunu ve ABD ordusu tarafından 'savaş uçağından uzak durmaları' yönünde uyarıldıklarını belirtti.Yaşanan olay nedeniyle havalimanında 8 sivil uçuş ertelendi ya da çevre havalimanlarına nakledildi.

https://tr.sputniknews.com/20211118/yunanistan-hava-kuvvetlerine-ait-f-16-savas-ucagi-dustu-1050936127.html

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