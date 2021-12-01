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ABD'ye ait F-16 savaş uçağı, Japonya semalarında havadan yakıt tankı bıraktı
11:43 01.12.2021 (güncellendi: 11:54 01.12.2021)
© AAF-35 Savaş Uçağı
© AA
ABD'nin Japonya'daki askeri hava üssü Misawa'da görevli yardımcı komutanı, üste konuşlu savaş uçaklarından birinin havadan iki yakıt tankını bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığını ve yakıt tanklarını iniş öncesinde bu nedenle bıraktığını ifade ederek özür diledi.
Salı günü gerçekleşen olayda bir Amerikan F-16 savaş uçağı, henüz havadayken iki yakıt tankını bırakmış ve havalimanına acil iniş yapmıştı. Bırakılan tanklar havalimanı yakınlarında, yerleşim yeri olmayan bir bölgeye düşmüştü.
Konuya dair ABD'nin Japonya'nın kuzeyinde yer alan askeri hava üssü Misawa'da görevli yardımcı komutan, Kyodo ajansına yaptığı açıklamada, savaş uçağının acil bir durum nedeniyle iki yakıt tankını havadan bırakmak zorunda kaldığını belirterek özür diledi.
Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise hükümetin ABD ordusuna olayın üzücü olduğu görüşünü ilettiğini söyleyerek, ABD tarafından olayın nedenini bulmasını ve önleyici tedbirler almasını istedi.
ABD'ye ait F-16 savaş uçağı, Japonya semalarında havadan yakıt tankı bıraktı:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 1, 2021
🔸ABD'li komutan özür diledi
🔸Japonya, güvenliği doğrulanana kadar ülkedeki tüm F-16 savaş uçaklarının yere indirilmesini istemeyi planlıyorhttps://t.co/Enu6lE8ObP pic.twitter.com/X20sDvWShm
Japon medyasının iddiasına göre Japon Savunma Bakanlığı, ABD ordusundan F-16'ların güvenliği doğrulanana kadar ülkedeki tüm F-16 savaş uçaklarının yere indirilmesini istemeyi planlıyor.
"Yerel sakinleri endişelendiren böylesi bir olay hiçbir zaman yaşanmamalı" diyen Matsuno, "Güvenli idareyi sağlama alabilmek için ABD ile işbirliği içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.
Drop tank jettisoned from USAF F-16 landed in residential area in Japan - https://t.co/LW4PuSXus5 pic.twitter.com/QSku1XX5uc— Alert 5 (@alert5) December 1, 2021
Aomori Havalimanı yetkilileri, söz konusu F-16'nın halen pistte bulunduğunu ve ABD ordusu tarafından 'savaş uçağından uzak durmaları' yönünde uyarıldıklarını belirtti.
Yaşanan olay nedeniyle havalimanında 8 sivil uçuş ertelendi ya da çevre havalimanlarına nakledildi.
18 Kasım, 17:43