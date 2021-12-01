https://tr.sputniknews.com/20211201/afrika-birliginden-omicron-varyanti-nedeniyle-uygulanan-seyahat-kisitlamalarina-kinama-1051352604.html

Afrika Birliği'nden Omicron varyantı nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarına kınama

Afrika Birliği'nden Omicron varyantı nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarına kınama

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarına tepki... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T23:45+0300

2021-12-01T23:45+0300

2021-12-01T23:46+0300

koronavirüs

afrika birliği

seyahat kısıtlaması

koronavirüs

kovid-19

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104232/75/1042327540_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_09897e17b6af22f7af71ad6c21c62eee.jpg

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ne bilimsel ne de ortak akılla ilgisi olan seyahat kısıtlamalarını kınıyor ve meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.Bilim insanlarının yeni varyanta karşı dünyayı uyardığını, bir ülkenin kınanmasının 'ahlaksızlık' olduğunu belirten Mahamat, "Ortak bir düşmana karşı insan hayatı aynı olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.Mahamat, "Birleşmiş Milletler'e seyahat yasağının hiçbir bilimsel temeli olmadığını söyledik. Bu varyant Güney Afrika'da tanımlanmadan önce Avrupa'da olduğu tespit edildi. Ülkelere seyahat yasağının kaldırılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211201/guney-afrikadan-omicron-varyanti-nedeniyle-seyahat-kisitlamasi-uygulayan-ulkelere-tepki-1051349598.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afrika birliği, seyahat kısıtlaması, koronavirüs, kovid-19, omicron