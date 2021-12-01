https://tr.sputniknews.com/20211201/afrika-birliginden-omicron-varyanti-nedeniyle-uygulanan-seyahat-kisitlamalarina-kinama-1051352604.html
Afrika Birliği'nden Omicron varyantı nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarına kınama
Afrika Birliği'nden Omicron varyantı nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarına kınama
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarına tepki... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T23:45+0300
2021-12-01T23:45+0300
2021-12-01T23:46+0300
koronavirüs
afrika birliği
seyahat kısıtlaması
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ne bilimsel ne de ortak akılla ilgisi olan seyahat kısıtlamalarını kınıyor ve meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.Bilim insanlarının yeni varyanta karşı dünyayı uyardığını, bir ülkenin kınanmasının 'ahlaksızlık' olduğunu belirten Mahamat, "Ortak bir düşmana karşı insan hayatı aynı olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.Mahamat, "Birleşmiş Milletler'e seyahat yasağının hiçbir bilimsel temeli olmadığını söyledik. Bu varyant Güney Afrika'da tanımlanmadan önce Avrupa'da olduğu tespit edildi. Ülkelere seyahat yasağının kaldırılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211201/guney-afrikadan-omicron-varyanti-nedeniyle-seyahat-kisitlamasi-uygulayan-ulkelere-tepki-1051349598.html
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afrika birliği, seyahat kısıtlaması, koronavirüs, kovid-19, omicron
Afrika Birliği'nden Omicron varyantı nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarına kınama
23:45 01.12.2021 (güncellendi: 23:46 01.12.2021)
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarına tepki gösterdi.
Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ne bilimsel ne de ortak akılla ilgisi olan seyahat kısıtlamalarını kınıyor ve meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.
Bilim insanlarının yeni varyanta karşı dünyayı uyardığını, bir ülkenin kınanmasının 'ahlaksızlık' olduğunu belirten Mahamat, "Ortak bir düşmana karşı insan hayatı aynı olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Mahamat, "Birleşmiş Milletler'e seyahat yasağının hiçbir bilimsel temeli olmadığını söyledik. Bu varyant Güney Afrika'da tanımlanmadan önce Avrupa'da olduğu tespit edildi. Ülkelere seyahat yasağının kaldırılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.