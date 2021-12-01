https://tr.sputniknews.com/20211201/ahmet-agaoglu-bazi-seylerin-de-cevabini-biz-vermek-zorunda-degiliz-1051347605.html

Ahmet Ağaoğlu: Bazı şeylerin de cevabını biz vermek zorunda değiliz

Ahmet Ağaoğlu: Bazı şeylerin de cevabını biz vermek zorunda değiliz

Hakemlerle ilgili açıklama yapmama kararı hakkında konuşan Ahmet Ağaoğlu, “Niye sezon başında alınmadı deniliyor, çünkü bu sıkıntılar yoktu. Bazı şeylerin de... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T20:31+0300

2021-12-01T20:31+0300

2021-12-01T20:31+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

kulüpler birliği vakfı

trabzonspor

hakem

ahmet ağaoğlu

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Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın oluşturduğu ortak çalışma grubunun faaliyetleri doğrultusunda çalışmaların verimli bir şekilde ilerlediğini söyledi.Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki merkezinde, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği temsilcileri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Ferhat Gündoğdu ile TFF Danışmanı, IFAB Teknik Direktörü ve İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı David Elleray'nin katılımıyla Türk futbol hakemlik sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.‘Elleray ön değerlendirme yaptı'“Kulüpler Birliği, 1. Lig Kulüpler Birliği ve TFF ile MHK'nin yeniden yapılanması, MHK ile alakalı olarak yaşanan sıkıntılar, sorunlar ve problemler ve bunun çözümü doğrultusunda yaklaşık 2 aydır TFF ve MHK ile Kulüpler Birliği ortaklaşa bir çalışma yürütmekteydi” sözleriyle konuşmasına başlayan Ağaoğlu, şunları söyledi:TFF, MHK ve Kulüpler Birliğinin oluşturduğu ortak çalışma grubunun faaliyetlerinin aynı doğrultuda devam edeceğini aktaran Ağaoğlu, “Bu konuda federasyon başkanımız da kulüplerle aynı görüşü paylaştığını ifade etti. Her iki tarafta da aynı iradeyi görmek, aynı amaç doğrultusunda çalışmayı görmemiz, bu problemlerin çok yakın bir gelecekte yani kısa, orta ve uzun dönemde iki tarafın da ortak çabası doğrultusunda çözüleceği yönünde. Bunun sorumluluğu aynı zamanda kulüplerin de üzerinde” dedi.'Bağlayıcı bir şey değil'Ağaoğlu, 14 Süper Lig kulübünün hakemlerle ilgili konuşmama kararının bazı kişiler tarafından yanlış anlaşıldığını belirterek şöyle devam etti:

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türkiye futbol federasyonu (tff), kulüpler birliği vakfı, trabzonspor, hakem, ahmet ağaoğlu