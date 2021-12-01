https://tr.sputniknews.com/20211201/almanyada-asiri-sagci-afdli-siyasetcilerin-ic-savastan-soz-ettigi-paylasimlari-ortaya-cikti-1051345050.html
Almanya'da aşırı sağcı AfD'li siyasetçilerin 'iç savaştan' söz ettiği paylaşımları ortaya çıktı
Almanya'da aşırı sağcı AfD'li siyasetçilerin 'iç savaştan' söz ettiği paylaşımları ortaya çıktı
Almanya'nın Bavyera eyaletinde, aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu Almanya için Alternatif (AfD) partili siyasetçilerin internet üzerinden "iç savaş" ve... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T19:00+0300
2021-12-01T19:00+0300
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Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD bünyesindeki Bayrischer Rundfunk (BR) kurumunun haberinde, AfD'li siyasetçiler tarafından Telegram'da kurulan 'Bavyera Alternatif Haber Grubu'nda paylaşılan bazı içeriklere yer verildi.Habere göre, gruptaki AFD'nin Bavyera'dan bir ilçenin başkanı, 4 Aralık 2020'deki paylaşımında Almanya'yı 'muz cumhuriyeti', ülkedeki sistemi de 'kokuşmuş' ve 'suç işleyici' olarak niteledi.Aynı kişi, ülkedeki gidişatın 'devrim' olmadan değiştirilemeyeceğini, seçimlerin de 'zaten buna yardımcı olmayacağı' şeklinde paylaşımda bulundu.AFD'nin Bavyera Eyaleti Milletvekili Anne Cyron da buna destek vererek, "İç savaş olmadan bu durumdan çıkamayacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.Grupta, yabancı düşmanlığı içeren paylaşımların da yapıldığı belirtildi.Bu arada Avrupa Parlamentosu'ndaki bir AfD milletvekilinin 2018'de cami önüne domuz kafası koymayı önerdiği aktarıldı.Grupta aralarında 16 Bavyera milletvekili ve 12 Federal Meclis üyesinin de bulunduğu 200'den fazla kişinin yer aldığı belirtildi.Grubun yöneticilerinden AfD Bavyera Eyalet Başbakanı Stephan Protschka, BR'ye yaptığı açıklamada, farklı görüşlere sahip olmanın özgür, demokratik düzenin parçası olduğunu savundu.Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında söz konusu habere ilişkin soru üzerine, devam eden yargı süreci nedeniyle bu konuda açıklama yapmayacağını söyledi.Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Dairesi AfD'nin bir bölümünü izlemeye almış, partinin tümünün takip edilmesi konusunda ise yargı süreci devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210304/almanyada-asiri-sagci-afd-supheli-vaka-olarak-siniflandirildi-1043948064.html
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almanya, berlin, bavyera, aşırı sağcı, afd
Almanya'da aşırı sağcı AfD'li siyasetçilerin 'iç savaştan' söz ettiği paylaşımları ortaya çıktı
Almanya'nın Bavyera eyaletinde, aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu Almanya için Alternatif (AfD) partili siyasetçilerin internet üzerinden "iç savaş" ve "devrimden" söz ettiği paylaşımlarının ortaya çıktığı bildirildi.
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD bünyesindeki Bayrischer Rundfunk (BR) kurumunun haberinde, AfD'li siyasetçiler tarafından Telegram'da kurulan 'Bavyera Alternatif Haber Grubu'nda paylaşılan bazı içeriklere yer verildi.
Habere göre, gruptaki AFD'nin Bavyera'dan bir ilçenin başkanı, 4 Aralık 2020'deki paylaşımında Almanya'yı 'muz cumhuriyeti', ülkedeki sistemi de 'kokuşmuş' ve 'suç işleyici' olarak niteledi.
Aynı kişi, ülkedeki gidişatın 'devrim' olmadan değiştirilemeyeceğini, seçimlerin de 'zaten buna yardımcı olmayacağı' şeklinde paylaşımda bulundu.
AFD'nin Bavyera Eyaleti Milletvekili Anne Cyron da buna destek vererek, "İç savaş olmadan bu durumdan çıkamayacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Grupta, yabancı düşmanlığı içeren paylaşımların da yapıldığı belirtildi.
Bu arada Avrupa Parlamentosu'ndaki bir AfD milletvekilinin 2018'de cami önüne domuz kafası koymayı önerdiği aktarıldı.
Grupta aralarında 16 Bavyera milletvekili ve 12 Federal Meclis üyesinin de bulunduğu 200'den fazla kişinin yer aldığı belirtildi.
Grubun yöneticilerinden AfD Bavyera Eyalet Başbakanı Stephan Protschka, BR'ye yaptığı açıklamada, farklı görüşlere sahip olmanın özgür, demokratik düzenin parçası olduğunu savundu.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında söz konusu habere ilişkin soru üzerine, devam eden yargı süreci nedeniyle bu konuda açıklama yapmayacağını söyledi.
Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Dairesi AfD'nin bir bölümünü izlemeye almış, partinin tümünün takip edilmesi konusunda ise yargı süreci devam ediyor.