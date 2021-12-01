Almanya'da eski bir savaş uçağı bombası infilak etti: 1'i ağır 3 yaralı

Münih polisinin sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamaya göre, kentin işlek ana tren istasyonu yakınlarındaki bir köprüde eski bir savaş uçağı bombası infilak etti. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı. Patlama, bölgedeki bir inşaat alanında kazı yapıldığı esnada gerçekleşti. Tehlikeli olabileceği düşünülen bölge kordon altına alınırken, polis kazı alanı dışında bir tehlikenin bulunmadığını belirtti.Patlama nedeniyle istasyondaki geliş ve gidiş tren seferleri askıya alındı. 2. Dünya Savaşı'nın üzerinden 70 yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen Almanya'da her yıl toplamda 2 bin tondan fazla ağırlığa sahip patlamamış bombalar ve çeşitli mühimmatlar bulunuyor. Savaş sırasında İngiliz ve Amerikan savaş uçakları, Almanya'ya 1.5 milyon tondan daha fazla bomba bırakmış ve 600 binden fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.Resmi yetkililerin tahminlerine göre söz konusu bombaların yüzde 15'inin halen patlamadığı, yüzeyden ortalama 6 metre derinlik içerisinde gömülü kalmaya devam ettiği düşünülüyor.