https://tr.sputniknews.com/20211201/almanyadan-natoya-rusyayla-diyalog-icin-tum-firsatlari-kullanma-cagrisi-1051311010.html
Almanya'dan NATO'ya 'Rusya'yla diyalog için tüm fırsatları kullanma' çağrısı
Almanya'dan NATO'ya 'Rusya'yla diyalog için tüm fırsatları kullanma' çağrısı
Almanya Dışişleri Bakan Vekili Heiko Maas, NATO’nun Rusya’yla diyalog için her fırsatı kullanması gerektiğini ifade etti. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T00:39+0300
2021-12-01T00:39+0300
2021-12-01T00:39+0300
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almanya
nato
heiko maas
diyalog
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Almanya Dışişleri Bakan Vekili Heiko Maas, Rusya ile NATO arasında gerilimli seyreden ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Maas, "Rusya ile diyalog için her fırsatı kullanmalıyız. NATO ülkeleri, Rus birliklerinin hareketleriyle ilgili şeffaflık talep ediyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ihlal edilirse, Rusya için ciddi siyasi ve ekonomik sonuçlar doğabilir" ifadelerini kullandı.Maas bugün, Ukrayna’da gerilimi düşürme müzakerelerinin kapıları Rusya’ya açık olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Almanya’nın Rusya’ya saldırganlığı yansıtma yerine Ukrayna’yı Minsk Anlaşmasını yerine getirmeye teşvik etmesi gerektiğini yazmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/lavrov-nato-askeri-guclerini-ve-techizatini-sinirlarimiza-yigiyor-1051294008.html
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Almanya'dan NATO'ya 'Rusya'yla diyalog için tüm fırsatları kullanma' çağrısı
Almanya Dışişleri Bakan Vekili Heiko Maas, NATO’nun Rusya’yla diyalog için her fırsatı kullanması gerektiğini ifade etti.
Almanya Dışişleri Bakan Vekili Heiko Maas, Rusya ile NATO arasında gerilimli seyreden ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Maas, "Rusya ile diyalog için her fırsatı kullanmalıyız. NATO ülkeleri, Rus birliklerinin hareketleriyle ilgili şeffaflık talep ediyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ihlal edilirse, Rusya için ciddi siyasi ve ekonomik sonuçlar doğabilir" ifadelerini kullandı.
Maas bugün, Ukrayna’da gerilimi düşürme müzakerelerinin kapıları Rusya’ya açık olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Almanya’nın Rusya’ya saldırganlığı yansıtma yerine Ukrayna’yı Minsk Anlaşmasını yerine getirmeye teşvik etmesi gerektiğini yazmıştı.