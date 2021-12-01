https://tr.sputniknews.com/20211201/almanyadan-natoya-rusyayla-diyalog-icin-tum-firsatlari-kullanma-cagrisi-1051311010.html

Almanya'dan NATO'ya 'Rusya'yla diyalog için tüm fırsatları kullanma' çağrısı

Almanya'dan NATO'ya 'Rusya'yla diyalog için tüm fırsatları kullanma' çağrısı

Almanya Dışişleri Bakan Vekili Heiko Maas, NATO’nun Rusya’yla diyalog için her fırsatı kullanması gerektiğini ifade etti. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T00:39+0300

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dünya

rusya

ukrayna

almanya

nato

heiko maas

diyalog

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Almanya Dışişleri Bakan Vekili Heiko Maas, Rusya ile NATO arasında gerilimli seyreden ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Maas, "Rusya ile diyalog için her fırsatı kullanmalıyız. NATO ülkeleri, Rus birliklerinin hareketleriyle ilgili şeffaflık talep ediyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ihlal edilirse, Rusya için ciddi siyasi ve ekonomik sonuçlar doğabilir" ifadelerini kullandı.Maas bugün, Ukrayna’da gerilimi düşürme müzakerelerinin kapıları Rusya’ya açık olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Almanya’nın Rusya’ya saldırganlığı yansıtma yerine Ukrayna’yı Minsk Anlaşmasını yerine getirmeye teşvik etmesi gerektiğini yazmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211130/lavrov-nato-askeri-guclerini-ve-techizatini-sinirlarimiza-yigiyor-1051294008.html

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