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Ankara'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
Ankara'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
Ankara'nın bazı bölgelerinde etkili olan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T06:01+0300
2021-12-01T06:00+0300
yaşam
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
kar yağışı
kar
keçiören
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Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Gölbaşı'na bağlı İncek ile Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel bölgesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, Keçiören'in bazı kesimlerinde de karla karışık yağmur görüldü.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kar küreme ve tuzlama araçları kar yağışının artması ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin ana arterlerinde ve yüksek noktalarında çalışma başlattı.Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.Önceki yıllarda lastikleri kış şartlarına uygun olmayanların karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda sürücülerin duyarlı olmasını istedi.
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, kar yağışı, kar, keçiören

Ankara'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

06:01 01.12.2021
© SputnikMeteoroloji, kar, soğuk hava
Meteoroloji, kar, soğuk hava - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© Sputnik
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Ankara'nın bazı bölgelerinde etkili olan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Gölbaşı'na bağlı İncek ile Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel bölgesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, Keçiören'in bazı kesimlerinde de karla karışık yağmur görüldü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kar küreme ve tuzlama araçları kar yağışının artması ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin ana arterlerinde ve yüksek noktalarında çalışma başlattı.
Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.
Önceki yıllarda lastikleri kış şartlarına uygun olmayanların karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda sürücülerin duyarlı olmasını istedi.
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