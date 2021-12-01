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Aşı zorunluluğu çağrılarına müstakbel Alman Başbakanı ve İsrail Kovid'le mücadele başkanı da katıldı
Aşı zorunluluğu çağrılarına müstakbel Alman Başbakanı ve İsrail Kovid'le mücadele başkanı da katıldı
Avusturya'nın herkese, Yunanistan'ın 60 yaş üstüne aşı zorunluluğu ilanı sonrası Almanya'nın yeni başbakanı olacak Scholz da şubatta aşı zorunluluğu... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T17:36+0300
2021-12-01T18:05+0300
koronavirüs
almanya
israil
yunanistan
avusturya
zorunlu aşı
aşı zorunluluğu
omicron
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Koronavirüs vaka sayısının Avrupa'da yeniden rekor kırmasının üstüne çok hızlı bulaşan Omicron varyantı tüm dünyada yayılırken, aşı zorunluluğu tartışması gündemde daha çok yer kaplıyor. Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, 19 Kasım'daki açıklamasında, 1 Şubat'tan itibaren herkese aşı zorunluluğu ilan etti. Karar parlamento onayının ardından uygulanacak. Müstakbel Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Bild'e demecinde, 1 Şubat'tan itibaren Almanya çapında aşı zorunluluğu uygulamasına geçme hedefini duyurdu. "Aşı yaptırmayan çok fazla insan var. Aşılanmayı zorunlu kılmak, hepimizi korumak için adil bir yöntem" diyen Scholz, bunun hayata geçmesi için parlamento onayı gerektiğinden, yıl bitmeden milletvekillerinin oylama yapmasını istediğini belirtti. Pek çok eyalet başbakanının da 'pandemiyi bitirmek için tek şansımız' diyerek aşı zorunluluğuna destek vermesi dikkat çekti. Omicron korkuları büyürken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün parlamentoya hitabında, 60 yaş ve üstündekilere 16 Ocak'tan itibaren aşı zorunluluğu açıklaması yaptı.AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Ursula von der Leyen, bugünkü basın toplantısında, aşı zorunluluğu tartışmasıyla ilgili 'birliğin ortak yaklaşım geliştirmesi, bunun için de görüşmeler yapması gerektiğini' söyledi.İsrail'de temmuz ortasında Kovid-19'la mücadeleden sorumlu bir numaralı yetkili atanan Prof. Salman Zarka ise aşı zorunluluğu getirmenin değerlendirilmesi çağrısı yaptı. İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü ve koronavirüsle mücadele ekibinin başkanı Prof. Zarka, İsrail'in Omicron varyantı tehdidinin ışığında aşı zorunluluğunu değerlendirmeye alması gerektiğini söylerken, bunun bakanlığın ya da hükümetin değil, kendi kişisel görüşü olduğunu ekledi. "Bence şu anda İsrail'deki daha müsamahakar, daha kapsayıcı ve insanlara kendi kararlarını vermeleri için daha fazla zaman tanıyan bir yaklaşım - ve bunun bir bedeli var" diyen Zarka, kendisinin geçmişte aşı şartına karşı çıktığını, ama Omicron'un zuhur etmesiyle fikir değiştirdiğini söyledi. "Bir hafta önce 5. dalga olup olmayacağı belirsizdi, ama bugün daha çok korkuyorum. Yeni varyant İsrail'e geldi ve tüm dünyada yayılıyor, bu çok sinir bozucu" diyen İsrail'in Kovid'le mücadele çarı, ebeveynlere, çocuklarını aşılatmak için acele etmeleri çağrısı yaparak şu vurguda bulundu:"Fazla zaman yok. Bu varyant dünyaya yayılırsa, maruz kalındığında antikorsuz olmaktansa aşılı olmak daha iyidir."
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almanya, israil, yunanistan, avusturya, zorunlu aşı, aşı zorunluluğu, omicron

Aşı zorunluluğu çağrılarına müstakbel Alman Başbakanı ve İsrail Kovid'le mücadele başkanı da katıldı

17:36 01.12.2021 (güncellendi: 18:05 01.12.2021)
© REUTERS / SERGIO PEREZKoronavirüs aşısı - aşı
Koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZ
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Avusturya'nın herkese, Yunanistan'ın 60 yaş üstüne aşı zorunluluğu ilanı sonrası Almanya'nın yeni başbakanı olacak Scholz da şubatta aşı zorunluluğu getirmekten yana olduğunu söyledi. İsrail'in Kovid'le Mücadele Başkanı Zarka da Omicron varyantı tehdidine karşı aşı zorunluluğunu savundu.
Koronavirüs vaka sayısının Avrupa'da yeniden rekor kırmasının üstüne çok hızlı bulaşan Omicron varyantı tüm dünyada yayılırken, aşı zorunluluğu tartışması gündemde daha çok yer kaplıyor.
Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, 19 Kasım'daki açıklamasında, 1 Şubat'tan itibaren herkese aşı zorunluluğu ilan etti. Karar parlamento onayının ardından uygulanacak.
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Müstakbel Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Bild'e demecinde, 1 Şubat'tan itibaren Almanya çapında aşı zorunluluğu uygulamasına geçme hedefini duyurdu. "Aşı yaptırmayan çok fazla insan var. Aşılanmayı zorunlu kılmak, hepimizi korumak için adil bir yöntem" diyen Scholz, bunun hayata geçmesi için parlamento onayı gerektiğinden, yıl bitmeden milletvekillerinin oylama yapmasını istediğini belirtti. Pek çok eyalet başbakanının da 'pandemiyi bitirmek için tek şansımız' diyerek aşı zorunluluğuna destek vermesi dikkat çekti.
Omicron korkuları büyürken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün parlamentoya hitabında, 60 yaş ve üstündekilere 16 Ocak'tan itibaren aşı zorunluluğu açıklaması yaptı.
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AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Ursula von der Leyen, bugünkü basın toplantısında, aşı zorunluluğu tartışmasıyla ilgili 'birliğin ortak yaklaşım geliştirmesi, bunun için de görüşmeler yapması gerektiğini' söyledi.
İsrail'de temmuz ortasında Kovid-19'la mücadeleden sorumlu bir numaralı yetkili atanan Prof. Salman Zarka ise aşı zorunluluğu getirmenin değerlendirilmesi çağrısı yaptı.
İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü ve koronavirüsle mücadele ekibinin başkanı Prof. Zarka, İsrail'in Omicron varyantı tehdidinin ışığında aşı zorunluluğunu değerlendirmeye alması gerektiğini söylerken, bunun bakanlığın ya da hükümetin değil, kendi kişisel görüşü olduğunu ekledi.
"Bence şu anda İsrail'deki daha müsamahakar, daha kapsayıcı ve insanlara kendi kararlarını vermeleri için daha fazla zaman tanıyan bir yaklaşım - ve bunun bir bedeli var" diyen Zarka, kendisinin geçmişte aşı şartına karşı çıktığını, ama Omicron'un zuhur etmesiyle fikir değiştirdiğini söyledi.
"Bir hafta önce 5. dalga olup olmayacağı belirsizdi, ama bugün daha çok korkuyorum. Yeni varyant İsrail'e geldi ve tüm dünyada yayılıyor, bu çok sinir bozucu" diyen İsrail'in Kovid'le mücadele çarı, ebeveynlere, çocuklarını aşılatmak için acele etmeleri çağrısı yaparak şu vurguda bulundu:
"Fazla zaman yok. Bu varyant dünyaya yayılırsa, maruz kalındığında antikorsuz olmaktansa aşılı olmak daha iyidir."
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