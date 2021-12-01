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Astronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı
Astronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı
Astronot kıyafetiyle metroda yolculuk yapan bir kişi, görenlerin şaşkın bakışlarıyla İstanbul turu yaptı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T12:07+0300
2021-12-01T12:07+0300
yaşam
istanbul
haliç
şehir
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
astronot
tur
manzara
metro
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Astronot kıyafeti giyip metro ile İstanbul turu yapan bir kişi, görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.'Astronotu' görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaş fotoğraf çekerken kimisi de 'astronot' ile fotoğraf çektirdi.M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki birçok durakta mola da veren 'astronot', Haliç durağında inerek İstanbul`un tarihi manzarasını izledi.Metroda ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyen kişiler, ilginç bir görüntüyle karşılaştıklarını dile getirdiler. 'Astronotu' görünce çok şaşırdığını dile getiren Nurullah Çelebi, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, çok şaşırdık. İlgimi çok çekti" dedi.Şaşkınlığını dile getiren Uğur Saka, "İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Metroda her zaman astronot kıyafetli birisini görmüyoruz, çok ilginç bir görüntü" ifadelerini kullandı.Atakan Başkan ise, "İlk gördüğümde robot sandım ancak astronotmuş. Gördüğümde çok şaşırdım" diye konuştu. Uzay kıyafetiyle merak uyandıran astronotun İstanbul`da yakın bir zamanda düzenlenecek etkinlikte yer alacağı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211109/uzayda-199-gun-kalan-4-astronot-dunyaya-dondu-1050631684.html
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istanbul, haliç, şehir, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), astronot, tur, manzara, metro

Astronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı

12:07 01.12.2021
© İHAAstronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı
Astronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© İHA
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Astronot kıyafetiyle metroda yolculuk yapan bir kişi, görenlerin şaşkın bakışlarıyla İstanbul turu yaptı.
Astronot kıyafeti giyip metro ile İstanbul turu yapan bir kişi, görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
'Astronotu' görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaş fotoğraf çekerken kimisi de 'astronot' ile fotoğraf çektirdi.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki birçok durakta mola da veren 'astronot', Haliç durağında inerek İstanbul`un tarihi manzarasını izledi.
Metroda ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyen kişiler, ilginç bir görüntüyle karşılaştıklarını dile getirdiler. 'Astronotu' görünce çok şaşırdığını dile getiren Nurullah Çelebi, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, çok şaşırdık. İlgimi çok çekti" dedi.
Şaşkınlığını dile getiren Uğur Saka, "İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Metroda her zaman astronot kıyafetli birisini görmüyoruz, çok ilginç bir görüntü" ifadelerini kullandı.
Atakan Başkan ise, "İlk gördüğümde robot sandım ancak astronotmuş. Gördüğümde çok şaşırdım" diye konuştu.
Uzay kıyafetiyle merak uyandıran astronotun İstanbul`da yakın bir zamanda düzenlenecek etkinlikte yer alacağı öğrenildi.
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Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü
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