Babacan: Metin Gürcan hakkında isnat edilen suçlamanın yasal unsurlarının oluşmadığı çok açıktır

Partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında gündemi değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tutuklanan partinin... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında gündemi değerlendirdi. Babacan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:‘Hasarı Merkez Bankası döviz satarak gideremez’"Sadece döviz satışı yoluyla kuru kontrol etmesi mümkün değildir. Eğer mümkün olsa 1 Ocak 2019’dan 30 Eylül 2020’ye kadarki 21 aylık süre içerisinde 130 milyar dolarlık rezervi cayır cayır satan Merkez Bankası kuru kontrol edebilirdi. Cumhurbaşkanı’nın ürettiği, ‘Benim tezim’ diye ortaya koyduğu modelin hasarını Merkez Bankası döviz satarak gideremez. Bir süre sonra eksi 50 milyar dolarlık net rezervin eksi 60’a, eksi 70’e indiğini göreceğiz. Sonucu bu. Havuzun dibi delik, su dökerek havuzu doldurmaya çalışıyorlar.‘6 sıfırın atılması sorumluluğum altında gerçekleştirilen bir reformdur’6 sıfırın atılması, benim sorumluluğum altında, o gün bağımsız olan Merkez Bankası ile Hazine Müsteşarlığı’nın ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen bir reformdur. Paradan altı sıfırın atılacağını Türkiye benden duydu. Talimat Erdoğan’dan gelse, bunu duyurma fırsatını, bu büyük müjdeyi halkına verme fırsatını hiç kaçırır mı? Yeni paraları tanıtma törenini Merkez Bankası’nda yaptık, Sayın Erdoğan’ı da o törene davet ettik. Bugün paradan altı sıfır atma gibi bir operasyon olsa, bunun yeri Külliye olur. Kaçırılır mı böyle bir fırsat?‘Gerçekten anlasalardı bu vahim hataları yapmazdı’Ekonomik kararların altında benim imzam var, diyor. O günkü Merkez Bankası bağımsız… Kararlarının altında başbakanın imzası olmaz. Merkez Bankası’nın bağımlı olması son birkaç yıllık süreç. Zaten o günlerde başarının nasıl elde edildiğini, millî gelirin 3 bin 500 dolardan 12 bin 500 dolara, ihracatımızın 36 milyar dolardan 132 milyar dolara nasıl çıktığını gerçekten anlasaydı bugün bu vahim hataları yapmazlardı. Neden bizler ayrıldıktan sonra ekonomi tepetaklak yuvarlanıyor? ‘Benim imzam var’ diyor, şu an gene kendi imzası var. Kalem aynı, imza aynı. Atsın o imzayı.‘Kimse dalgalı kur diyerek dalga geçmesin’Ne diyorlar? ‘Dalgalı kur’. Bunun adı dalga falan değil. Dalgalı kur dediğiniz iner çıkar, aşağı yukarı dalgalanır. Oysa son üç aydır dolar kuru sürekli artıyor. Kimse şu andaki döviz kuruna dalgalı kur diyerek bu milletle dalgasını geçmesin.‘Kredi kartında yüzde 28 faiz işliyor, nerede düşük faiz?’Bankalar bu sabah müşterilerine bir bilgi notu gönderdi. ‘Kredi kartı faizi aylık %1,80, gecikme faizi %2,10’dur. Yıllık bileşik faiz, kredi kartında gününde asgari ödemeyi yapıp da diğerinde gününde öderseniz %23,87 faiz işliyor. Son ödeme gününü kaçırırsanız yüzde 28 faiz işliyor. Hani nerede düşük faiz? Hani nerede faizle savaşma?‘Her kararlıyız deyişinde enflasyon artmış’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört yıldır verdiği enflasyonu düşürme mesajları eşliğinde, TÜİK’in yayınladığı enflasyonun dört yılda yüzde 11,72’den yüzde 19,89’a yükselişini yayınlayan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:Arka arkaya, ‘Tek haneye düşürmekte kararlıyız’ diyor. 2017’de başlamış, 2021 bitiyor. Neredeyse dört yıl geçmiş ama inmiyor. Bugün de ‘Bugün çıkar, yarın iner’ demiş. İnmiyor. Sayın Erdoğan acaba bu kadar kararlı olmasa mı? Her ‘Kararlıyız’ deyişinde enflasyon artmış.‘Bu kadar hakareti yutup, kol kola girenlerden olmayız’Sayın Bahçeli, dün hakaret ettikleriyle, bugün kol kola. İşte bunun için ciddiye almıyoruz. Şimdi bize edep sınırlarının çok ötesinde laflar ediyor. Ama haberi olsun, biz o hakaret ettiği başkalarına benzemeyiz. Bu kadar hakareti işitip, yutup, sonra da kendisiyle kol kola girenlerden olmayız.‘Sayın Bahçeli, gösterdiğimiz videolar sizin eseriniz’Sayın Bahçeli farkında mısınız bilmiyorum ama gösterdiğim o kongrelerimizde gösterdiğimiz videolar sizin eseriniz. O görüntülerin hepsinde sizin de imzanız var. Çünkü ortaksınız. Nasıl ki 2001 yılında, başbakanlık önüne yazar kasa fırlatıldığında iktidarın ortağı idiyseniz, bugünkü krizi çıkaran, ekmek kuyruklarının, akaryakıt kuyruklarının müsebbibi olan iktidarın da yine ortağısınız. Marketlerdeki tek un alma, tek yağ alma gibi 70’li yıllardan çıkıp gelmiş uygulamalar da sizin ortağı olduğunuz iktidarın eseri.‘Gürcan’a isnat edilen suçlamanın yasal unsurlarının oluşmadığı açıktır’Kurucu üyemiz Metin Gürcan’la ilgili son gelişmeleri kapsamlı olarak ele aldık. Meseleye üç açıdan bakıp, değerlendirmeyi uygun görüyorum. Birincisi hukuki açı. Hukukçu arkadaşlarımızın ulaşabildikleri bilgiler çerçevesinde hazırlayıp, bizlere ilettiği dosyada, Metin Gürcan hakkında isnat edilen suçlamanın yasal unsurlarının oluşmadığı çok açıktır. Yasada tanımladığı şekliyle bir suç oluştuğuna dair somut bir delil ortaya konulamamıştır.‘Bu komployu karşılıksız bırakmayacağız’İkinci değerlendirme açımız, siyasi açıdır. Dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen Metin Gürcan hakkındaki ifadeler ve görüntülerin basın yayın organlarına servis edilerek gizlilik kararı ihlal edilmiştir ve bir propaganda başlatılmıştır. Sayın Bahçeli’nin, Sayın Erdoğan’ın bizi hedef aldığı gün Metin Gürcan’la ilgili propaganda kampanyası başladı. Avukatlarla bile paylaşılmayan teknik takip görsellerinin basına sızdırılmasıyla, partimize yönelik sözde bir itibar suikastına kalkışılmıştır. Partimize yönelik yapılacak her türlü komploya karşı DEVA Partisi kadroları olarak dimdik ayakta olacağımızı ve asla ve asla bu komployu karşılıksız bırakmayacağımızı vurgulamak istiyorum. 8 aydır uyuyan dosyayı DEVA Partisi’nin ilgisi, desteği, görünürlüğü artınca mı hatırladınız?‘Bu sürecin siyasi etik çerçevesinde de takibini sürdüreceğiz’Üçüncü değerlendirme açımız ise siyasi etik. Metin Gürcan’ın açık kaynaklardan elde ettiği bilgileri rapora dönüştürüp, bunu geçim kaynağı haline dönüştürmesinde izlediği yol ve yöntem, siyasi etik ilkeler açısından da GMYK tarafından değerlendirilmiştir. Bu konu, bazı kurul üyelerimizin parti içinde bağımsız bir değerlendirme süreci işletilmesi konusundaki görüşleri de dikkate alınarak çalışılacaktır. Önceliğimiz, Metin Bey’in haksız yere hürriyetinin kısıtlanmasına karşı hukuk mücadelemize devam etmek, partimize yönelik siyasi saldırıları da kararlılıkla püskürtmektir. Diğeri bizim iç siyasi etik meselemiz. Partimizin bir siyasi etik yönetmeliği var. Bu sürecin kendi ilkelerimiz çerçevesinde takibini de sürdüreceğiz.‘Demokratik hukuk devletini inşa edinceye kadar yılmadan yürüyeceğiz’Metin Gürcan üzerinden algı yaratıp, aba altından sopa gösterenlere ve partimiz dahil tüm muhalefete gözdağı verenlere buradan ekmek çıkmaz. Her türlü baskı ve tehdide rağmen, demokratik hukuk devletini inşa edinceye kadar, DEVA kadroları olarak hiçbir şeyden korkmayacağımızı ve yılmadan, bıkmadan, usanmadan hedefimize doğru yürüyeceğimizi herkese hatırlatmak istiyorum. Korkutamazsınız, sindiremezsiniz, bizi bu yoldan vazgeçiremezsiniz.”

