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https://tr.sputniknews.com/20211201/babasini-oldurup-annesini-yaralayan-kisiye-muebbet-amerika-baskaniyim-beni-serbest-birakin-1051331167.html
Babasını öldürüp annesini yaralayan kişiye müebbet: 'Amerika başkanıyım, beni serbest bırakın'
Babasını öldürüp annesini yaralayan kişiye müebbet: 'Amerika başkanıyım, beni serbest bırakın'
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde bıçakla babası İsmail Kuran'ı öldürüp, annesi Emine Kuran'ı yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran, yargılandığı davanın... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T14:44+0300
2021-12-01T14:47+0300
cinayet
türkiye
antalya
şizofreni
müebbet hapis cezası
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Manavgat'ta ailesiyle yaşayan 46 yaşındaki şizofreni hastası Erdal Kuran, 17 Mart 2020'de saat 09.00 sıralarında aralarında çıkan tartışma sonucu babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldürdü, annesi Emine Kuran'ı da yaraladı. Daha sonra üzerindeki kanlı eşofman ve elindeki bıçakla sokağa çıkan Kuran, "Babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diyerek bağırdı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ağır yaralanan anne Kuran, hastaneye kaldırıldı.Polis bacağından vurduElinde bıçakla uzun süre polise direnen Erdal Kuran, çevredekilere saldırma ihtimali üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.Polis ve sağlık görevlilerince güçlükle ambulansa bindirilen Erdal Kuran, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kuran, tedavisinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Erdal Kuran, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için bir süre Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gördü.Şizofren raporu verildiErdal Kuran hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından babası İsmail Kuran'a karşı 'Üstsoydan birine karşı kasten öldürme', annesi Emine Kuran'a karşı 'üstsoydan birini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Erdal Kuran hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'şizofreni' hastası olduğu yönünde rapor verildiği belirtildi.'Eylem tarihinde cezai sorumluluğu tam'Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı, taraflar ve avukatlar ise salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'nun raporunda, sanığın eylem tarihinde suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini ifade etti.Savcı cezalandırılmasını talep ettiDavayla ilgili esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın anne ve babasıyla aynı apartmanda fakat farklı dairelerde yaşadıklarını belirterek, Erdal Kuran'ın mevcut rahatsızlığı nedeniyle babası tarafından sık sık kontrol edildiğini kaydetti.Olay günü sanığın elindeki bıçak ile babasının dairesine geldiğini belirten savcı, şu ifadeleri kullandı:'Adli tıptan gelen raporu kabul etmiyorum'Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu sanık Erdal Kuran, "Adli tıptan gelen raporu kabul etmiyorum. Beni serbest bırakın. Ben şizofren değilim, akıl hastası değilim, Amerika başkanıyım" dedi.Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Kuran'a, itiraz yolu açık olmak üzere babası İsmail Kuran'ı 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu, annesi Emine Kuran'ı 'kasten yaralamak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211117/neler-yapacagini-sosyal-medya-hesabinda-paylasmis-anne-ve-babasini-olduren-genc-intihar-etti-1050895831.html
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cinayet, antalya, şizofreni, müebbet hapis cezası

Babasını öldürüp annesini yaralayan kişiye müebbet: 'Amerika başkanıyım, beni serbest bırakın'

14:44 01.12.2021 (güncellendi: 14:47 01.12.2021)
© DHABabasını öldürüp annesini yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran
Babasını öldürüp annesini yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© DHA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde bıçakla babası İsmail Kuran'ı öldürüp, annesi Emine Kuran'ı yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran, yargılandığı davanın duruşmasında "Ben akıl hastası değilim, Amerika başkanıyım, beni serbest bırakın" dedi. Mahkeme heyeti Erdal Kuran'a müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Manavgat'ta ailesiyle yaşayan 46 yaşındaki şizofreni hastası Erdal Kuran, 17 Mart 2020'de saat 09.00 sıralarında aralarında çıkan tartışma sonucu babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldürdü, annesi Emine Kuran'ı da yaraladı. Daha sonra üzerindeki kanlı eşofman ve elindeki bıçakla sokağa çıkan Kuran, "Babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diyerek bağırdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ağır yaralanan anne Kuran, hastaneye kaldırıldı.

Polis bacağından vurdu

Elinde bıçakla uzun süre polise direnen Erdal Kuran, çevredekilere saldırma ihtimali üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Polis ve sağlık görevlilerince güçlükle ambulansa bindirilen Erdal Kuran, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kuran, tedavisinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Erdal Kuran, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için bir süre Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gördü.

Şizofren raporu verildi

Erdal Kuran hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından babası İsmail Kuran'a karşı 'Üstsoydan birine karşı kasten öldürme', annesi Emine Kuran'a karşı 'üstsoydan birini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Erdal Kuran hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'şizofreni' hastası olduğu yönünde rapor verildiği belirtildi.

'Eylem tarihinde cezai sorumluluğu tam'

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı, taraflar ve avukatlar ise salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'nun raporunda, sanığın eylem tarihinde suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Savcı cezalandırılmasını talep etti

Davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın anne ve babasıyla aynı apartmanda fakat farklı dairelerde yaşadıklarını belirterek, Erdal Kuran'ın mevcut rahatsızlığı nedeniyle babası tarafından sık sık kontrol edildiğini kaydetti.
Olay günü sanığın elindeki bıçak ile babasının dairesine geldiğini belirten savcı, şu ifadeleri kullandı:
“İçeri girer girmez elindeki bıçak ile maktul İsmail Kuran'a saldırdığı ve birçok kez bıçakladığı daha sonra annesi Emine Kuran'a saldırarak vücudunun karın kısmından bıçakladığı, yapılan saldırı sonucu baba İsmail Kuran'ın hayatını kaybettiği, anne Emine Kuran'ın yaralandığı, adli tıp kurumunca düzenlenen 28 Nisan 2021 tarihli raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilmiştir. Sanığın 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılmasını talep ederiz."

'Adli tıptan gelen raporu kabul etmiyorum'

Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu sanık Erdal Kuran, "Adli tıptan gelen raporu kabul etmiyorum. Beni serbest bırakın. Ben şizofren değilim, akıl hastası değilim, Amerika başkanıyım" dedi.
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Kuran'a, itiraz yolu açık olmak üzere babası İsmail Kuran'ı 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu, annesi Emine Kuran'ı 'kasten yaralamak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Anne ve babasını öldürüp intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
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