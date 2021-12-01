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https://tr.sputniknews.com/20211201/bakan-karaismailoglu-69-gunde-tamamlanan-kumluca-2-koprusunu-yarin-aciyoruz-1051325266.html
Bakan Karaismailoğlu: 69 günde tamamlanan Kumluca-2 Köprüsü'nü yarın açıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: 69 günde tamamlanan Kumluca-2 Köprüsü'nü yarın açıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sel bölgelerinde yaraların hızla sarıldığını belirterek, yarın Bartın'da 69 günde tamamlanan Kumluca-2 Köprüsü’nü... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T12:47+0300
2021-12-01T12:47+0300
türkiye
akp
açıklama
yol
köprü
tünel
yazılı açıklama
adil karaismailoğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan aşırı yağış sonucunda sel ve su baskınlarında meydana gelen yaraların hızla sarıldığını kaydetti.Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini anımsatan Karaismailoğlu, bölge genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda toplam 1228 kilometrelik yol ağının 154 kilometrelik kesiminde hasar olduğunu ve 7 köprünün yıkıldığını, 12 köprünün hasar gördüğünü bildirdi.Bartın’da yaşanan sel felaketinden sonra 111 kilometrelik yolun 41 kilometrelik kesiminde hasar meydana geldiğini, 3 köprünün yıkıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Yıkılan 33 metrelik Kumluca-2 Köprüsü’nün bulunduğu noktada ırmak debisinin düştükten sonra 12 saatlik çalışmayla, 20 tonun üstünde araçlar için koruge borular ve bağlantı yollarıyla oluşturulan 110 metrelik servis yolu inşa edildi. Hemen ardından 20 tonun altında olan araçlar için 40 metre uzunluğunda panel köprü kurularak 24 Ağustos’ta yol trafiğe açıldı" ifadelerini kullandı.Karaismailoğlu, bu bölgede selden hasar gören köprülere yönelik çalışmaları hızla arka arkaya tamamladıklarını, yarın da Bartın'da Kumluca-2 Köprüsü’nü açacaklarını duyurarak, şunları kaydetti:"Yıkılan köprünün yerine bölgede ulaşımı sağlayacak Kumluca-2 Köprüsü 67 metre uzunluğunda, 2x1 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında projelendirilerek 69 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. 3 açıklıklı inşa edilen Kumluca-2 Köprüsü 13 metre genişliğinde olup, ayak yüksekliği 7 metredir. Proje kapsamında ayrıca, 316 metre uzunluğunda bağlantı yolu inşa edildi. Kumluca-2 Köprüsü ile Bartın il genelinde ulaşımı sağlayan yollar arasında yer alan Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa Yolu’nda kesintiye uğrayan ve geçici köprülerle tesis edilen ulaşımın kesintisiz akışı sağlandı. Önceki köprüye göre uzunluğu iki kat artırılan Kumluca-2 Köprüsü’nün yüksekliği 7 metreye çıkarılarak aşırı yağışın etkisiyle oluşabilecek olası olumsuz durumların önüne geçildi.”
https://tr.sputniknews.com/20211018/bakan-karaismailoglu-4-yilda-500-binden-fazla-siber-saldiri-engellendi-1049914658.html
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akp, açıklama, yol, köprü, tünel, yazılı açıklama, adil karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu: 69 günde tamamlanan Kumluca-2 Köprüsü'nü yarın açıyoruz

12:47 01.12.2021
© İHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sel bölgelerinde yaraların hızla sarıldığını belirterek, yarın Bartın'da 69 günde tamamlanan Kumluca-2 Köprüsü’nü hizmete açacaklarını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan aşırı yağış sonucunda sel ve su baskınlarında meydana gelen yaraların hızla sarıldığını kaydetti.
Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini anımsatan Karaismailoğlu, bölge genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda toplam 1228 kilometrelik yol ağının 154 kilometrelik kesiminde hasar olduğunu ve 7 köprünün yıkıldığını, 12 köprünün hasar gördüğünü bildirdi.
Bartın’da yaşanan sel felaketinden sonra 111 kilometrelik yolun 41 kilometrelik kesiminde hasar meydana geldiğini, 3 köprünün yıkıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Yıkılan 33 metrelik Kumluca-2 Köprüsü’nün bulunduğu noktada ırmak debisinin düştükten sonra 12 saatlik çalışmayla, 20 tonun üstünde araçlar için koruge borular ve bağlantı yollarıyla oluşturulan 110 metrelik servis yolu inşa edildi. Hemen ardından 20 tonun altında olan araçlar için 40 metre uzunluğunda panel köprü kurularak 24 Ağustos’ta yol trafiğe açıldı" ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu, bu bölgede selden hasar gören köprülere yönelik çalışmaları hızla arka arkaya tamamladıklarını, yarın da Bartın'da Kumluca-2 Köprüsü’nü açacaklarını duyurarak, şunları kaydetti:
"Yıkılan köprünün yerine bölgede ulaşımı sağlayacak Kumluca-2 Köprüsü 67 metre uzunluğunda, 2x1 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında projelendirilerek 69 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. 3 açıklıklı inşa edilen Kumluca-2 Köprüsü 13 metre genişliğinde olup, ayak yüksekliği 7 metredir. Proje kapsamında ayrıca, 316 metre uzunluğunda bağlantı yolu inşa edildi. Kumluca-2 Köprüsü ile Bartın il genelinde ulaşımı sağlayan yollar arasında yer alan Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa Yolu’nda kesintiye uğrayan ve geçici köprülerle tesis edilen ulaşımın kesintisiz akışı sağlandı. Önceki köprüye göre uzunluğu iki kat artırılan Kumluca-2 Köprüsü’nün yüksekliği 7 metreye çıkarılarak aşırı yağışın etkisiyle oluşabilecek olası olumsuz durumların önüne geçildi.”
Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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