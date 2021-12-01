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https://tr.sputniknews.com/20211201/bakan-koca-lodos-nedeniyle-5-kisi-hayatini-kaybetti-63-kisi-yaralandi-1051310825.html
Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı
Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Koca, "Marmara Bölgesi'nde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" ifadelerini... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
marmara bölgesi
lodos
fırtına
afet
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan Lodos Fırtınası nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını açıkladı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
türkiye
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marmara bölgesi, lodos, fırtına, afet, fahrettin koca

Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı

00:31 01.12.2021
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, "Marmara Bölgesi'nde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan Lodos Fırtınası nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Marmara bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
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