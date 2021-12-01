Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan Lodos Fırtınası nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını açıkladı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Sağlık Bakanı Koca, "Marmara Bölgesi'nde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan Lodos Fırtınası nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Marmara bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."