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https://tr.sputniknews.com/20211201/bakan-koca-saglik-calisanlarina-2-bin-500-ile-5-bin-tl-arasinda-zam-yapilacagini-duyurdu-1051329831.html
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını duyurdu
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını açıkladı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T14:27+0300
2021-12-01T14:33+0300
türkiye
sağlık
doktor
zam
sağlık çalışanı
fahrettin koca
sağlık bakanı
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Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak" dedi. Koca, zamlar konusunda ise "Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme yapılacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211201/cumhurbaskani-erdogandan-merkez-bankasinin-doviz-mudahalesine-iliskin-aciklama-1051328100.html
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sağlık, doktor, zam, sağlık çalışanı, fahrettin koca, sağlık bakanı

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını duyurdu

14:27 01.12.2021 (güncellendi: 14:33 01.12.2021)
© İHA / UTKU ŞİMŞEK FAHRETTİN KOCA
FAHRETTİN KOCA - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© İHA / UTKU ŞİMŞEK
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını açıkladı.
Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak" dedi.
Koca, zamlar konusunda ise "Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme yapılacak" ifadelerini kullandı.
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