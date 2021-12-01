https://tr.sputniknews.com/20211201/bakan-koca-saglik-calisanlarina-2-bin-500-ile-5-bin-tl-arasinda-zam-yapilacagini-duyurdu-1051329831.html

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını duyurdu

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını açıkladı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T14:27+0300

2021-12-01T14:27+0300

2021-12-01T14:33+0300

türkiye

sağlık

doktor

zam

sağlık çalışanı

fahrettin koca

sağlık bakanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050414290_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99102412aa8a0d25f59b125856a1d687.jpg

Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak" dedi. Koca, zamlar konusunda ise "Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme yapılacak" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211201/cumhurbaskani-erdogandan-merkez-bankasinin-doviz-mudahalesine-iliskin-aciklama-1051328100.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık, doktor, zam, sağlık çalışanı, fahrettin koca, sağlık bakanı