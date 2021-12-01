https://tr.sputniknews.com/20211201/bakan-koca-saglik-calisanlarina-2-bin-500-ile-5-bin-tl-arasinda-zam-yapilacagini-duyurdu-1051329831.html
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını duyurdu
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını açıkladı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T14:27+0300
2021-12-01T14:27+0300
2021-12-01T14:33+0300
türkiye
sağlık
doktor
zam
sağlık çalışanı
fahrettin koca
sağlık bakanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050414290_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99102412aa8a0d25f59b125856a1d687.jpg
Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak" dedi. Koca, zamlar konusunda ise "Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme yapılacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211201/cumhurbaskani-erdogandan-merkez-bankasinin-doviz-mudahalesine-iliskin-aciklama-1051328100.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050414290_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_824897ec58cd255b87c9d2f2f517aacf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sağlık, doktor, zam, sağlık çalışanı, fahrettin koca, sağlık bakanı
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını duyurdu
14:27 01.12.2021 (güncellendi: 14:33 01.12.2021)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını açıkladı.
Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak" dedi.
Koca, zamlar konusunda ise "Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme yapılacak" ifadelerini kullandı.