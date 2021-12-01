https://tr.sputniknews.com/20211201/bakan-kurum-pandemi-surecinin-bitmesiyle-enflasyon-oranlari-asagiya-dusecek-1051313450.html

Bakan Kurum: Pandemi sürecinin bitmesiyle enflasyon oranları aşağıya düşecek

Bakan Kurum: Pandemi sürecinin bitmesiyle enflasyon oranları aşağıya düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Türkiye'nin, ekonomik sabotajların bu denli sistematik işletildiği bir dönemi daha önce yaşamadığını... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T02:50+0300

2021-12-01T02:50+0300

2021-12-01T02:55+0300

türkiye

ak parti

enflasyon

ekonomi

murat kurum

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, trafik kazasında hayatını kaybeden, Selçuk Bayraktar'ın yakın takım arkadaşlarından Tarık Kesekçi, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Talip Tığlı'ya Allah'tan rahmet dileyerek başladı.Tarık Kesekçi'nin sosyal medya paylaşımını hatırlatan Kurum, "Biz, size şahidiz çocuklar. Sizler daha 20'li yaşlarınızda Sultan Fatih gibi ürettiğiniz yerli ve milli teknolojilerle, savunma ekipmanlarıyla, İHA'larla, SİHA'larla dosta güven, düşmana korku saldınız. Sınırlarımızda kartallar gibi Türkiye düşmanlarının tepesine bindiniz" diye konuştu.'2023'e kadar hemşehrilerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız'Bakan Kurum, Ankara'yı şehirciliğin ana ekseni olarak gördüklerini ve bugün şehrin 25 ilçesinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, nerede vatandaşın ihtiyacı varsa ve nerede vatandaşın refahı için proje gerçekleştirilmesi gerekiyorsa orada olduklarını söyledi.Gölbaşı'nda yaşayan vatandaşlara müjde vereceğini açıklayan Kurum, şöyle devam etti:Kurum, Büyük Gölbaşı Meydan Projesi'nin ilk etabının da 2022'de başlayacağını aktararak, "İLBAK Genel Müdürlüğümüz eliyle 50 milyon lira finansman desteğini ilçemize veriyoruz ve bu projenin ilk etabını başlatıyoruz. 5 milyon lira yatırım bedelli, şehir merkezinde Gölbaşı'nın iki yakasını bağlayan şehir merkezimizdeki binaların cephelerinin iyileştirileceği bir sokak sağlıklaştırma, güzelleştirme projesi yapacağız" dedi.'Ekonomik sabotajların bu denli sistematik işletildiği bir dönemi daha önce yaşamamıştık'Ekonomik gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Kurum, şunları kaydetti:Salgına rağmen kamu maliyesinin sekteye uğramadığını, borsanın etkilenmediğini, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin sürekli arttığını söyleyen Kurum, tüm dünyada tedarik zincirinin sekteye uğradığını ancak Türkiye'de vatandaşlara, sanayicilere, esnafa her zamankinden daha yüksek miktarda destek olunduğunu, kredi imkanı sunulduğunu ifade etti.'Ekonomi parametreleriyle asla açıklanmayacak bir kur dalgalanmasıyla karşı karşıya kalıyoruz'Murat Kurum, "Bir de bakıyorsunuz ki ekonomi parametreleriyle asla açıklanmayacak bir kur dalgalanmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun tek bir sebebi, açıklaması var, şunu herkes iyi bilsin ki, şundan emin olsun ki bu süreç tamamen geçici bir süreçtir. Pandemi sürecinin bitmesiyle bu tedarik zinciri de eski düzenine kavuşacak, enflasyon oranları aşağıya düşecek ve ülke ekonomileri bu anlamda eski düzenlerine kavuşacaklar." diye konuştu.'Milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir'Tüm dünyanın yüz yılda bir olacak bir salgınla uğraştığını ve bunun nereye gideceğinin hala öngörülemediğini söyleyen Kurum, tüm bu şartlara rağmen esnafın, vatandaşın, çiftçinin, turizmcinin yanında olduklarını kaydetti.Bakan Kurum, "Türkiye bugün, büyük bir ekonomik saldırıyla, operasyonla karşı karşıyadır. Şimdi birileri kalkmış, 'Haydi seçime', 'Haydi er meydanına' falan diyor. Yahu bunlar anlamıyor. Bu millet, 20 yıldır tüm seçimleri kazanmış pehlivanlar ile güreşe doymayan pehlivanların kim olduğunu çok iyi biliyor. Seçim Haziran 2023'tedir. O gün mindere çıkarsınız, milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir. Acele etmeyin" dedi.Geçmişte Ankara'nın, "milletin sorunlarına çözüm üretemez, hizmet götüremez ve Bakanlar Kurulu'nu dahi toplayamaz hale geldiğini" ancak AK Parti'nin gelmesiyle bu gidişe "dur" denildiğini söyleyen Kurum, o andan itibaren Ankara'nın ve Türkiye'deki 81 ilin değiştiğini ifade etti. Bakan Kurum, şunları söyledi:'Ülkemiz bir vicdan adasıdır'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilerle ilgili uygulamalarına ve açıklamalarına da değindi."Ülkemize göç etmek zorunda kalanları, faturalarla cezalandıran klasik bir CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız" diyen Kurum, bunların, insan onuruna, haysiyetine yakışmayacak hareketler olduğunu belirtti.Murat Kurum, "Bizim ülkemiz bir vicdan adasıdır. Bizim medeniyetimiz iyiliğin tarihidir, mazlumlara kucak açan tarihtir. Baktığınızda, bu hareketlerin hiçbiri bizim medeniyetimize ait değildir. İşte Bolu Belediye Başkanı, oradaki göçmenlere ayrı bir su faturası uygulaması yapacaktır. Yani olacak iş mi? Bu insanlar aç, açıkta, yoksul. Gelmişler, senin ülkene sığınmışlar. Sen yardım elini uzatacaksın, yardım edeceksin, misafirperver olacaksın. Olacak iş değil bu. Biz, bu hareketi tamamen kınıyoruz ve bu karardan dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.Toplantıya, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Gölbaşı Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Fatih Yaşlıoğlu, AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Teceren, AK Parti Gölbaşı Kadın Kolları Başkanı Gülden Koç ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da katıldı.

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ak parti, enflasyon, ekonomi, murat kurum