Balıkesir'de tüfekle vurulmuş bir yunus bulundu

"Ağın içinde kalan yunus kurtulmaya çalışıyor. Ne yazık ki balıkçı ağı yırtacak diye tüfekle vuruyor. Yanlış şekilde çok balık yediği düşünülüyor. Oysa araştırmalar yunusun günlük 10-12 kilogram civarında balık tükettiğini gösteriyor. İnsan denizin de balığın da kendine ait olduğunu vehmediyor. Yunus deniz ekosisteminin parçası, biz değiliz. Bir sahiplik kavgasında en son söz söyleyecek biziz aslında. Çok üzücü bir olay. Yunus bir deniz memelisi ve yunus türlerinin çoğu kırmızı listede."