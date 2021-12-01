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https://tr.sputniknews.com/20211201/bangladeste-basbakanin-babasinin-duvar-resmine-izin-vermeyen-belediye-baskani-tutuklandi-1051332971.html
Bangladeş'te başbakanın babasının duvar resmine izin vermeyen belediye başkanı tutuklandı
Bangladeş'te başbakanın babasının duvar resmine izin vermeyen belediye başkanı tutuklandı
Bangladeş'te bir belediye başkanı, Başbakan Şeyh Hasina'nın ülkenin kurucusu olan babasının görüntüsünün duvara resmedilmesine izin vermeyince tutuklandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T15:42+0300
2021-12-01T15:42+0300
dünya
bangladeş
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Yerel emniyet kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Rajshahi şehrinin belediye başkanı Abbas Ali, Bangladeş'in kurucu lideri Şeyh Mucib-ur Rahman'ın bir duvara resmedilmesine 'İslami şeriata aykırı' olduğu gerekçesiyle karşı çıkması üzerine bugün tutuklandı. Ülkesini 1971'de Pakistan'dan ayırarak bağımsızlığa kavuşturan Mucib-ur Rahman'ın vefatından sonra Başbakanlık görevini 2009'da kızı Şeyh Hasina üstlenmişti. Şeyh Hasina, Başbakanlığa gelmesinden bu yana babasını onurlandırmak için ülke çapında 1000'den fazla heykel ve duvar resmi yaptırdı. Bu süreçte aynı zamanda, kurucu lidere hakaret gerekçesiyle çok sayıda kişi tutuklandı.Belediye Başkanı Abbas Ali, geçen ay ortaya çıkan bir videoyla gündeme oturmuştu. Videoda Ali'nin kurucu lider Mucib-ur Rahman'ın duvara resmedilmesine karşı çıkarak, "Bu İslami şeriata uygun değil. Bu yüzden duvar resmini orada tutmayacağım. Her şeyi planlandığı şekilde inşa edeceğim, bu kısım hariç" dediği görülüyor.Klasik İslami geleneklerinde, dinin putperestliğe karşı yaklaşımı kapsamında, duvar resimleri veya heykeller üzerinden insanlar tasvirlerine olumlu yaklaşılmıyor. Ali, belediye başkanı olduğu şehirde protestolara neden olan açıklamalarını önce yalanlarken, sonra Facebook üzerinden özür dileyip kenti terk etmek zorunda kaldı.Başkent Dhaka'da kaldığı otelde tutuklanan Belediye Başkanı Ali hakkında açıklama yapan emniyet yetkilileri, "O yorumları yaptığını kabul etti. Dhaka'da 23 Kasım'dan bu yana farklı otellerde saklanıyordu. Ülkeden kaçmayı planladığı yönünde istihbarat almıştık" dedi.Ali, aynı zamanda Başbakan Hasina'nın lideri olduğu Avami Birlik Partisi mensubuydu.
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bangladeş

Bangladeş'te başbakanın babasının duvar resmine izin vermeyen belediye başkanı tutuklandı

15:42 01.12.2021
© AFP 2021 / MUNIR UZ ZAMANBangladeş'te bir belediye başkanı, Başbakan Şeyh Hasina'nın ülkenin kurucusu olan babasının görüntüsünün duvara resmedilmesine izin vermeyince tutuklandı.
Bangladeş'te bir belediye başkanı, Başbakan Şeyh Hasina'nın ülkenin kurucusu olan babasının görüntüsünün duvara resmedilmesine izin vermeyince tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / MUNIR UZ ZAMAN
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Bangladeş'te bir belediye başkanı, Başbakan Şeyh Hasina'nın ülkenin kurucusu olan babasının görüntüsünün duvara resmedilmesine izin vermeyince tutuklandı.
Yerel emniyet kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Rajshahi şehrinin belediye başkanı Abbas Ali, Bangladeş'in kurucu lideri Şeyh Mucib-ur Rahman'ın bir duvara resmedilmesine 'İslami şeriata aykırı' olduğu gerekçesiyle karşı çıkması üzerine bugün tutuklandı.
Ülkesini 1971'de Pakistan'dan ayırarak bağımsızlığa kavuşturan Mucib-ur Rahman'ın vefatından sonra Başbakanlık görevini 2009'da kızı Şeyh Hasina üstlenmişti.
Şeyh Hasina, Başbakanlığa gelmesinden bu yana babasını onurlandırmak için ülke çapında 1000'den fazla heykel ve duvar resmi yaptırdı. Bu süreçte aynı zamanda, kurucu lidere hakaret gerekçesiyle çok sayıda kişi tutuklandı.
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Belediye Başkanı Abbas Ali, geçen ay ortaya çıkan bir videoyla gündeme oturmuştu. Videoda Ali'nin kurucu lider Mucib-ur Rahman'ın duvara resmedilmesine karşı çıkarak, "Bu İslami şeriata uygun değil. Bu yüzden duvar resmini orada tutmayacağım. Her şeyi planlandığı şekilde inşa edeceğim, bu kısım hariç" dediği görülüyor.
Klasik İslami geleneklerinde, dinin putperestliğe karşı yaklaşımı kapsamında, duvar resimleri veya heykeller üzerinden insanlar tasvirlerine olumlu yaklaşılmıyor.
Ali, belediye başkanı olduğu şehirde protestolara neden olan açıklamalarını önce yalanlarken, sonra Facebook üzerinden özür dileyip kenti terk etmek zorunda kaldı.

Başkent Dhaka'da kaldığı otelde tutuklanan Belediye Başkanı Ali hakkında açıklama yapan emniyet yetkilileri, "O yorumları yaptığını kabul etti. Dhaka'da 23 Kasım'dan bu yana farklı otellerde saklanıyordu. Ülkeden kaçmayı planladığı yönünde istihbarat almıştık" dedi.
Ali, aynı zamanda Başbakan Hasina'nın lideri olduğu Avami Birlik Partisi mensubuydu.
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