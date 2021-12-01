Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sona erdi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211201/belcikada-gocmenlerin-cadirlari-cope-atildi-1051332580.html
Belçika'da göçmenlerin çadırları çöpe atıldı
Belçika'da göçmenlerin çadırları çöpe atıldı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de sığınma merkezine alınmak için bekleyen göçmenlerin çadırları söküldü. Çadırlar çöpe atılırken caddeler tazyikli suyla... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T15:07+0300
2021-12-01T15:07+0300
dünya
belçika
brüksel
göçmen
insan hakları
çadır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051332173_0:16:650:382_1920x0_80_0_0_fe4cc16f56f069fb80c91b2e1ff66484.jpg
Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde son günlerde kuyruklar oluşuyor.İçeri alınmayan göçmenler, uzun bekleyişlerinin sonunda merkezin önünde çadır kuruyor ve geceleri burada geçiriyor.Çadırlar çöpe atıldıBelediye görevlileri, sabah erken saatlerde çadırları sökerek dağıttı. Çadırlar çöpe atıldı, caddeler tazyikli suyla temizlendi.Göçmenler özel eşyalarını alarak yağmur altında beklemeye devam etti.Göçmenlerle ilgili farklı açıklamalar yapılıyorBelçika'da resmi kurumlardan söz konusu göçmenlerle ilgili farklı açıklamalar yapılıyor. Göçmenlerin resmi statüleriyle ilgili net bilgi bulunmazken, bir kısmının yasal oturum veya çalışma belgesi olmadan ülkede yaşayan ve çoğunlukla oturum talepleri reddedilen 'kağıtsız'lardan olduğu biliniyor.Petit Chateau'nun Müdürü Isabelle Plumat, 18 Ekim'de basına yaptığı açıklamada, merkezin neredeyse tamamen dolduğunu ve son aylarda 'alarm durumunda' olduğunu söylemişti.Merkezde 1 günlük grev yapılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211129/minskten-kieve-gocmen-sorununu-tirmandirma-suclamasi-1051238123.html
belçika
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051332173_59:0:591:399_1920x0_80_0_0_1e63372a2b2468f08cf9ba2be4d893bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belçika, brüksel, göçmen, insan hakları, çadır

Belçika'da göçmenlerin çadırları çöpe atıldı

15:07 01.12.2021
© AABelçika'da göçmenlerin çadırları çöpe atıldı
Belçika'da göçmenlerin çadırları çöpe atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
Abone ol
Belçika'nın başkenti Brüksel'de sığınma merkezine alınmak için bekleyen göçmenlerin çadırları söküldü. Çadırlar çöpe atılırken caddeler tazyikli suyla temizlendi. Göçmenler özel eşyalarını alarak yağmur altında beklemeye devam etti.
Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde son günlerde kuyruklar oluşuyor.
İçeri alınmayan göçmenler, uzun bekleyişlerinin sonunda merkezin önünde çadır kuruyor ve geceleri burada geçiriyor.

Çadırlar çöpe atıldı

Belediye görevlileri, sabah erken saatlerde çadırları sökerek dağıttı. Çadırlar çöpe atıldı, caddeler tazyikli suyla temizlendi.

Göçmenler özel eşyalarını alarak yağmur altında beklemeye devam etti.

Göçmenlerle ilgili farklı açıklamalar yapılıyor

Belçika'da resmi kurumlardan söz konusu göçmenlerle ilgili farklı açıklamalar yapılıyor. Göçmenlerin resmi statüleriyle ilgili net bilgi bulunmazken, bir kısmının yasal oturum veya çalışma belgesi olmadan ülkede yaşayan ve çoğunlukla oturum talepleri reddedilen 'kağıtsız'lardan olduğu biliniyor.
Petit Chateau'nun Müdürü Isabelle Plumat, 18 Ekim'de basına yaptığı açıklamada, merkezin neredeyse tamamen dolduğunu ve son aylarda 'alarm durumunda' olduğunu söylemişti.
Merkezde 1 günlük grev yapılmıştı.
Belarus- Polonya sınırındaki göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Minsk’ten Kiev'e göçmen sorununu tırmandırma suçlaması
29 Kasım, 04:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:43Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf
15:42Bangladeş'te başbakanın babasının duvar resmine izin vermeyen belediye başkanı tutuklandı
15:39Cumhuriyet: 20 Sayfa olan gazetemiz 14 sayfaya indirilmiş, renkli sayfalar azaltılmıştır
15:37Yüz tanıma yazılım firması veri ihlali nedeniyle 17 milyon sterlin cezayla karşı karşıya
15:29Marketler poşete yüzde 100 zam istiyor
15:28HPV aşısının ücretsiz olmasını istediler
15:23Klopp'tan Ballon d'Or eleştirisi: Salah kesinlikle daha yukarıda olmalıydı
15:07Belçika'da göçmenlerin çadırları çöpe atıldı
15:03Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Polis yaptı' iftirası ana muhalefet partisi başkanına yakışır mı?
15:02Oktay Kaynarca, 'Süleyman Çakır'ı yeniden canlandıracağı' iddialarıyla ilgili konuştu
14:57Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek
14:53Erdoğan: Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz
14:44Babasını öldürüp annesini yaralayan kişiye müebbet: 'Amerika başkanıyım, beni serbest bırakın'
14:43Disney'den Simpsons'a 'Tiananmen' sansürü
14:40Casusluk suçlamasıyla tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı
14:36Dünyanın yaşamak için en pahalı şehirleri listesi: Tel Aviv, Paris'i sollayıp birinci oldu
14:28Galatasaray Başkanı Elmas: Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var
14:27Bakan Koca, sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını duyurdu
14:23Taksiciler lodosta da pazarlık yapıp müşteri seçti
14:1625. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi