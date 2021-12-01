https://tr.sputniknews.com/20211201/belcikada-gocmenlerin-cadirlari-cope-atildi-1051332580.html

Belçika'da göçmenlerin çadırları çöpe atıldı

Belçika'da göçmenlerin çadırları çöpe atıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sığınma merkezine alınmak için bekleyen göçmenlerin çadırları söküldü. Çadırlar çöpe atılırken caddeler tazyikli suyla... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T15:07+0300

2021-12-01T15:07+0300

2021-12-01T15:07+0300

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çadır

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Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde son günlerde kuyruklar oluşuyor.İçeri alınmayan göçmenler, uzun bekleyişlerinin sonunda merkezin önünde çadır kuruyor ve geceleri burada geçiriyor.Çadırlar çöpe atıldıBelediye görevlileri, sabah erken saatlerde çadırları sökerek dağıttı. Çadırlar çöpe atıldı, caddeler tazyikli suyla temizlendi.Göçmenler özel eşyalarını alarak yağmur altında beklemeye devam etti.Göçmenlerle ilgili farklı açıklamalar yapılıyorBelçika'da resmi kurumlardan söz konusu göçmenlerle ilgili farklı açıklamalar yapılıyor. Göçmenlerin resmi statüleriyle ilgili net bilgi bulunmazken, bir kısmının yasal oturum veya çalışma belgesi olmadan ülkede yaşayan ve çoğunlukla oturum talepleri reddedilen 'kağıtsız'lardan olduğu biliniyor.Petit Chateau'nun Müdürü Isabelle Plumat, 18 Ekim'de basına yaptığı açıklamada, merkezin neredeyse tamamen dolduğunu ve son aylarda 'alarm durumunda' olduğunu söylemişti.Merkezde 1 günlük grev yapılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211129/minskten-kieve-gocmen-sorununu-tirmandirma-suclamasi-1051238123.html

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belçika, brüksel, göçmen, insan hakları, çadır