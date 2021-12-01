https://tr.sputniknews.com/20211201/benzine-58-kurus-indirim-1051336058.html

Benzine 58 kuruş indirim

Benzine 58 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 58 kuruş indirime gidilecek. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T16:00+0300

2021-12-01T16:00+0300

2021-12-01T16:31+0300

benzin

türkiye

indirim

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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benzin, indirim, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)