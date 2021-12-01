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https://tr.sputniknews.com/20211201/benzine-58-kurus-indirim-1051336058.html
Benzine 58 kuruş indirim
Benzine 58 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 58 kuruş indirime gidilecek. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T16:00+0300
2021-12-01T16:31+0300
benzin
türkiye
indirim
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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benzin, indirim, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

Benzine 58 kuruş indirim

16:00 01.12.2021 (güncellendi: 16:31 01.12.2021)
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
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Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 58 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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