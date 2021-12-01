https://tr.sputniknews.com/20211201/blinken-ukraynaya-karsi-saldirgan-davranmasi-durumunda-rusyaya-agir-bedeller-odetmeye-haziriz-1051342850.html

Blinken: Ukrayna'ya karşı saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

Blinken: Ukrayna'ya karşı saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız" dedi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T18:05+0300

2021-12-01T18:05+0300

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Blinken, Riga'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile mevcut ilişkiler ve Ukrayna sorunu konusunda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.ABD'li Bakan, perşembe günü Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Rusya'nın Ukrayna sınırından geri çekilmesi ve askeri yığınağı kaldırması gerektiğini aktaracağını söyledi.Blinken'ın açıklamalarından satır başları şöyle: - Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız.- Kremlin'e, geçmişte kullanmaktan kaçındığımız bir dizi yüksek etkili ekonomik önlem de dahil olmak üzere kararlılıkla yanıt vereceğimizi açıkça belirttik.- NATO'nun kendisi bir savunma ittifakıdır, Rusya için bir tehdit değil. Rusya'ya karşı saldırgan bir niyetimiz yok. Attığımız her adım, ittifak üyelerini korumak için etkili savunma önlemleri aldığımızdan emin olmak için tasarlandı.- İttifakın, değişen bir dünyada ortaya çıkan tehditlere hazır olduğundan emin olmak için yeni bir stratejik kavram yaratma konusunda baskı oluşturuyoruz.- İstişarelerim yarın İsveç'te AGİT Dışişleri Bakanları Toplantısı ile devam edecek. Burada Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de görüşme gerçekleştireceğim.

https://tr.sputniknews.com/20211201/stoltenberg-ukraynanin-uyeligi-icin-tum-nato-ulkelerinin-destegine-ihtiyac-var-1051311430.html

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abd, rusya, ukrayna, antony blinken, açıklama, nato, riga, tehdit