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Bloomberg HT: Merkez Bankası yetkilileri yarın yatırımcılarla görüşecek
Bloomberg HT: Merkez Bankası yetkilileri yarın yatırımcılarla görüşecek
Bloomberg HT, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinin döviz piyasasına yapılan müdahale sonrası yatırımcılarla yarın bir toplantı... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T17:38+0300
2021-12-01T17:40+0300
ekonomi
merkez bankası
döviz
yatırım
görüşme
yatırımcı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikasına yönelik verilen mesajlar, kurda yaşanan gelişmeler ve Döviz piyasasına 2014'ten sonra yapılan ilk müdahale sonrasında bir yatırımcı toplantısına hazırlanıyor. Bloomberg' HT'nin haberine göre Merkez Bankası yetkilileri 2 Aralık tarihinde yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirecek. Yerli yatırımcılarla yapılacak toplantının saat 11.00'da, yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantının 16.00'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Çevrimiçi olacak toplantıların 1 saat sürmesi planlanıyor. Habere göre ekonomistler toplantıda 2014'ten sonra ilk kez gerçekleştirilen döviz piyasası müdahalesinin önemli başlıklardan biri olacağını belirtti. TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası en son Ocak 2014 tarihinde 3.2 milyar dolarlık doğrudan satım müdahalesinde bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211201/cumhurbaskani-erdogandan-merkez-bankasinin-doviz-mudahalesine-iliskin-aciklama-1051328100.html
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merkez bankası, döviz, yatırım, görüşme, yatırımcı

Bloomberg HT: Merkez Bankası yetkilileri yarın yatırımcılarla görüşecek

17:38 01.12.2021 (güncellendi: 17:40 01.12.2021)
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Bloomberg HT, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinin döviz piyasasına yapılan müdahale sonrası yatırımcılarla yarın bir toplantı gerçekleştireceğini aktardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikasına yönelik verilen mesajlar, kurda yaşanan gelişmeler ve Döviz piyasasına 2014'ten sonra yapılan ilk müdahale sonrasında bir yatırımcı toplantısına hazırlanıyor.
Bloomberg' HT'nin haberine göre Merkez Bankası yetkilileri 2 Aralık tarihinde yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirecek. Yerli yatırımcılarla yapılacak toplantının saat 11.00'da, yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantının 16.00'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Çevrimiçi olacak toplantıların 1 saat sürmesi planlanıyor.
Habere göre ekonomistler toplantıda 2014'ten sonra ilk kez gerçekleştirilen döviz piyasası müdahalesinin önemli başlıklardan biri olacağını belirtti.
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Merkez Bankası en son Ocak 2014 tarihinde 3.2 milyar dolarlık doğrudan satım müdahalesinde bulunmuştu.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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