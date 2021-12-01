https://tr.sputniknews.com/20211201/bloomberg-ht-merkez-bankasi-yetkilileri-yarin-yatirimcilarla-gorusecek-1051341556.html

Bloomberg HT: Merkez Bankası yetkilileri yarın yatırımcılarla görüşecek

Bloomberg HT: Merkez Bankası yetkilileri yarın yatırımcılarla görüşecek

Bloomberg HT, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinin döviz piyasasına yapılan müdahale sonrası yatırımcılarla yarın bir toplantı... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T17:38+0300

2021-12-01T17:38+0300

2021-12-01T17:40+0300

ekonomi

merkez bankası

döviz

yatırım

görüşme

yatırımcı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikasına yönelik verilen mesajlar, kurda yaşanan gelişmeler ve Döviz piyasasına 2014'ten sonra yapılan ilk müdahale sonrasında bir yatırımcı toplantısına hazırlanıyor. Bloomberg' HT'nin haberine göre Merkez Bankası yetkilileri 2 Aralık tarihinde yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirecek. Yerli yatırımcılarla yapılacak toplantının saat 11.00'da, yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantının 16.00'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Çevrimiçi olacak toplantıların 1 saat sürmesi planlanıyor. Habere göre ekonomistler toplantıda 2014'ten sonra ilk kez gerçekleştirilen döviz piyasası müdahalesinin önemli başlıklardan biri olacağını belirtti. TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası en son Ocak 2014 tarihinde 3.2 milyar dolarlık doğrudan satım müdahalesinde bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211201/cumhurbaskani-erdogandan-merkez-bankasinin-doviz-mudahalesine-iliskin-aciklama-1051328100.html

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