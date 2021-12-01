https://tr.sputniknews.com/20211201/canakkalede-lufere-lodos-zammi-fiyati-200-liraya-cikti-1051346121.html

Çanakkale'de lüfere lodos zammı: Fiyatı 200 liraya çıktı

Çanakkale'de lüfere lodos zammı: Fiyatı 200 liraya çıktı

Çanakkale'de etkili olan fırtına, balık fiyatlarını da vurdu. Balık hali esnafı, hem lodos hem de sezon sonu olması nedeniyle lüferde fiyatların arttığını... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T19:34+0300

2021-12-01T19:34+0300

2021-12-01T19:34+0300

yaşam

çanakkale

balık

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İstavrit 30, çinekop 60, tekir 60, çipura 80, levrek 90, iri hamsi 50, karides 60 liradan satılıyor. Geçen haftalarda kilosu 170 ile 180 lira arasında değişen lüfer ise 200 liradan satışa sunuldu.Lodos nedeniyle denize çıkmadıklarını belirten Çanakkale Balık Hali esnafı Engin Tunç "Tekneler denize çıkamayınca da balık olmuyor. Belli bölgelerden çıkan balıklar da pahalı oluyor. Lüfer fiyatları da yükseldi. Bunun nedeni ise lüfer sezonunun sonuna geliyoruz. Aslında bu sene lüfer bol çıktı. İstanbul'da hiç eksik olmadı, tezgahlarda kilosu 80 liraya kadar düştü. Lüfer artık az olur çünkü lüferde sezon sonuna geliyoruz. Kış aylarında balık göç ediyor ve belli bölgelere yerleşiyor. Dolayısıyla lüfer, şu anda azaldı. Fiyatı bu yüzden yükseldi. Hava şartları ve sezonun sonu olması itibarıyla az çıkan lüfer, tezgahlarda fiyatı 180 liradan 200 liraya yükseldi" dedi.

çanakkale

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çanakkale, balık