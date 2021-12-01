Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211201/cavusoglu-cuma-gunu-erdogan-putin-ile-konusacak-1051319653.html
Çavuşoğlu: Cuma günü Erdoğan, Putin ile konuşacak
Çavuşoğlu: Cuma günü Erdoğan, Putin ile konuşacak
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile konuşacağını... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T10:31+0300
2021-12-01T10:32+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ukrayna
recep tayyip erdoğan
nato
mevlüt çavuşoğlu
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049324165_0:369:2984:2048_1920x0_80_0_0_6aba09c073d31674c287ecd84f162c11.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günkü oturumlarına girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkındaki değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, Türkiye'nin genişlemeyi desteklediğini söyledi, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da biz de NATO zirvelerinde ve bakanlar toplantılarında bunu vurguluyoruz" dedi. "Rusya'nın saldırgan tutumunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu yöneltilen Çavuşoğlu şunları söyledi: "Her iki tarafla da temas halindeyiz. Sükunet ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruz. Yakın zamanda her iki ülkenin dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitri Kuleba ile konuştum. Cuma günü Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak. Ben bugün Dmitro Kuleba'yı burada, yarın da Stockholm'de göreceğim. Yarın Stockholm'de ayrıca Lavrov'u göreceğim. Yani her iki tarafla temas halindeyiz ve kendilerine sakin olmalarını ve gerginliğin düşürülmesini salık veriyoruz." Çavuşoğlu, Rusya'ya olası yaptırımlarla ilgili düşüncesi sorulduğunda da şu yanıtı verdi: "Türkiye olarak yaptırımların sorunları çözeceğine inanmıyoruz. Geçmişte şu ülkeye veya bu ülkeye uygulandı ama çözmedi. Bazen biz yaptırımların konusu olduk. Yaptırımlar sorunları çözmez. Yaptırımlar yerine örneğin anlamlı caydırıcılığımız olmalı. Türkiye olarak inandığımız şey caydırıcılık ve diyalog arasında doğru bir denge. Ukrayna'ya veya başka bir ülkeye kimse sadece yaptırımlar yoluyla yardım edemez."
https://tr.sputniknews.com/20211130/putin-natonun-ukraynadaki-altyapisini-genisletmesi-kirmizi-cizgimiz-gecilmemesini-umuyoruz-1051292987.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049324165_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_02336bceeee24f673cc69aedc03e7102.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, ukrayna, recep tayyip erdoğan, nato, mevlüt çavuşoğlu, yaptırım

Çavuşoğlu: Cuma günü Erdoğan, Putin ile konuşacak

10:31 01.12.2021 (güncellendi: 10:32 01.12.2021)
© SputnikRecep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin
Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© Sputnik
Abone ol
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile konuşacağını aktardı. Çavuşoğlu, Ukrayna nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanması olasılığını ise "Yaptırımlar sorunları çözmez" sözüyle değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günkü oturumlarına girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkındaki değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, Türkiye'nin genişlemeyi desteklediğini söyledi, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da biz de NATO zirvelerinde ve bakanlar toplantılarında bunu vurguluyoruz" dedi.
"Rusya'nın saldırgan tutumunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu yöneltilen Çavuşoğlu şunları söyledi: "Her iki tarafla da temas halindeyiz. Sükunet ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruz. Yakın zamanda her iki ülkenin dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitri Kuleba ile konuştum. Cuma günü Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak. Ben bugün Dmitro Kuleba'yı burada, yarın da Stockholm'de göreceğim. Yarın Stockholm'de ayrıca Lavrov'u göreceğim. Yani her iki tarafla temas halindeyiz ve kendilerine sakin olmalarını ve gerginliğin düşürülmesini salık veriyoruz."
Çavuşoğlu, Rusya'ya olası yaptırımlarla ilgili düşüncesi sorulduğunda da şu yanıtı verdi: "Türkiye olarak yaptırımların sorunları çözeceğine inanmıyoruz. Geçmişte şu ülkeye veya bu ülkeye uygulandı ama çözmedi. Bazen biz yaptırımların konusu olduk. Yaptırımlar sorunları çözmez. Yaptırımlar yerine örneğin anlamlı caydırıcılığımız olmalı. Türkiye olarak inandığımız şey caydırıcılık ve diyalog arasında doğru bir denge. Ukrayna'ya veya başka bir ülkeye kimse sadece yaptırımlar yoluyla yardım edemez."
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
DÜNYA
Putin: NATO’nun Ukrayna’daki altyapısını genişletmesi kırmızı çizgimiz, geçilmemesini umuyoruz
Dün, 15:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:12Gaziantep'te bebeğe işkence eden Yunus Göç'ün ifadesi ortaya çıktı
10:57Rusya: Yaklaşık 150 bin doz Sputnik M aşısı üretildi
10:56Kahve fiyatları 11 ayda yüzde 300 arttı
10:46İsrail: İlk işaretler, mevcut aşıların Omicron'a karşı koruma sağladığı yönünde
10:42Akşener: Mansur Yavaş’ın arkasında biz varız, Ankaralılar var
10:39Kripto para borsasında milyarlık 'Bitrota' vurgunu
10:33'Eren Kış-9 Operasyonu' başladı
10:31Çavuşoğlu: Cuma günü Erdoğan, Putin ile konuşacak
10:17Rusya, 380’den fazla kişinin tahliyesi için Afganistan’da
10:15Milli Eğitim Şurası 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor
09:57Twitter kişilerin rızası dışında fotoğraflarının paylaşılmasına yasak getirdi
09:57Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bazı provokatörler CHP mitingine suikast düzenleyebilir
09:55Barlas: HDP'yi kapatmayalım, bunun yerine CHP'yi HDP'ye katalım
09:44Meteoroloji'den 'Fırtınanın ardından kar geliyor' açıklaması: Sıcaklık 12 derece birden düşecek
09:37Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin Yavaş'a yönelik sözlerine yanıt
09:37Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı
09:33Selvi: İYİ Parti, CHP’yi geçmek istediği için ağabeylik rolü yerine eşit olmayı önemsiyor
09:20'Eşit temsiliyet' kanunu AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
09:17Rusya'da pembe ışıkların sızdığı apartman dairelerinde neler oluyor?
08:26NASA, yeni bir gezegen keşfetti: Bir yıl yalnızca 16 saat sürüyor