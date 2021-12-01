https://tr.sputniknews.com/20211201/cavusoglu-cuma-gunu-erdogan-putin-ile-konusacak-1051319653.html
Çavuşoğlu: Cuma günü Erdoğan, Putin ile konuşacak
Çavuşoğlu: Cuma günü Erdoğan, Putin ile konuşacak
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile konuşacağını... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T10:31+0300
2021-12-01T10:31+0300
2021-12-01T10:32+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ukrayna
recep tayyip erdoğan
nato
mevlüt çavuşoğlu
yaptırım
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günkü oturumlarına girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkındaki değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, Türkiye'nin genişlemeyi desteklediğini söyledi, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da biz de NATO zirvelerinde ve bakanlar toplantılarında bunu vurguluyoruz" dedi. "Rusya'nın saldırgan tutumunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu yöneltilen Çavuşoğlu şunları söyledi: "Her iki tarafla da temas halindeyiz. Sükunet ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruz. Yakın zamanda her iki ülkenin dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitri Kuleba ile konuştum. Cuma günü Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak. Ben bugün Dmitro Kuleba'yı burada, yarın da Stockholm'de göreceğim. Yarın Stockholm'de ayrıca Lavrov'u göreceğim. Yani her iki tarafla temas halindeyiz ve kendilerine sakin olmalarını ve gerginliğin düşürülmesini salık veriyoruz." Çavuşoğlu, Rusya'ya olası yaptırımlarla ilgili düşüncesi sorulduğunda da şu yanıtı verdi: "Türkiye olarak yaptırımların sorunları çözeceğine inanmıyoruz. Geçmişte şu ülkeye veya bu ülkeye uygulandı ama çözmedi. Bazen biz yaptırımların konusu olduk. Yaptırımlar sorunları çözmez. Yaptırımlar yerine örneğin anlamlı caydırıcılığımız olmalı. Türkiye olarak inandığımız şey caydırıcılık ve diyalog arasında doğru bir denge. Ukrayna'ya veya başka bir ülkeye kimse sadece yaptırımlar yoluyla yardım edemez."
https://tr.sputniknews.com/20211130/putin-natonun-ukraynadaki-altyapisini-genisletmesi-kirmizi-cizgimiz-gecilmemesini-umuyoruz-1051292987.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, recep tayyip erdoğan, nato, mevlüt çavuşoğlu, yaptırım
Çavuşoğlu: Cuma günü Erdoğan, Putin ile konuşacak
10:31 01.12.2021 (güncellendi: 10:32 01.12.2021)
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile konuşacağını aktardı. Çavuşoğlu, Ukrayna nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanması olasılığını ise "Yaptırımlar sorunları çözmez" sözüyle değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günkü oturumlarına girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkındaki değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, Türkiye'nin genişlemeyi desteklediğini söyledi, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da biz de NATO zirvelerinde ve bakanlar toplantılarında bunu vurguluyoruz" dedi.
"Rusya'nın saldırgan tutumunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu yöneltilen Çavuşoğlu şunları söyledi: "Her iki tarafla da temas halindeyiz. Sükunet ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruz. Yakın zamanda her iki ülkenin dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitri Kuleba ile konuştum. Cuma günü Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak. Ben bugün Dmitro Kuleba'yı burada, yarın da Stockholm'de göreceğim. Yarın Stockholm'de ayrıca Lavrov'u göreceğim. Yani her iki tarafla temas halindeyiz ve kendilerine sakin olmalarını ve gerginliğin düşürülmesini salık veriyoruz."
Çavuşoğlu, Rusya'ya olası yaptırımlarla ilgili düşüncesi sorulduğunda da şu yanıtı verdi: "Türkiye olarak yaptırımların sorunları çözeceğine inanmıyoruz. Geçmişte şu ülkeye veya bu ülkeye uygulandı ama çözmedi. Bazen biz yaptırımların konusu olduk. Yaptırımlar sorunları çözmez. Yaptırımlar yerine örneğin anlamlı caydırıcılığımız olmalı. Türkiye olarak inandığımız şey caydırıcılık ve diyalog arasında doğru bir denge. Ukrayna'ya veya başka bir ülkeye kimse sadece yaptırımlar yoluyla yardım edemez."