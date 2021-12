CHP'li vekiller, çocukları şiddetten koruyan yasaların güçlendirilmesi için meclise başvurdu

https://tr.sputniknews.com/20211201/chpli-vekiller-cocuklari-siddetten-koruyan-yasalarin-guclendirilmesi-icin-meclise-basvurdu-1051343545.html

TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi CHP’li 5 milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na başvurarak, Türkiye’de çocuk istismarı ve... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal ve Gaziantep'te, babası tarafından şiddete maruz bırakılan 2 aylık Cihan bebek, çocuğa yönelik istismar ve şiddeti yeniden gündeme getirdi.İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Ankara Milletvekili Servet Ünsal ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na başvurarak, Türkiye’de çocuk istismarı ve çocuklara yönelik şiddetle gündeme il ve ilçelerde yerinde inceleme yapılmasını, yerel yetkililerden, ilgili kurum ve şahıslardan bilgi alınmasını talep etti.Dilekçede, kamuoyunda infiale yol açan hadiseler karşısında Meclis’in de üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği kaydedilerek, çocukları her türlü istismardan, şiddetten korumak ve mücadele dayanaklarını oluşturmak amacıyla çalışma yapılması istendi.Müslüme ve Cihan Bebek hatırlatıldı CHP’nin Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olan Tanal, Tanrıkulu, Kaplan, Ünsal ve Hakverdi’nin imzasını taşıyan başvuru dilekçesinde, “Geleceğimizin teminatı olan çocukların, süreklilik arz eden ağır bir saldırı altında olduğu” kaydedildi.Ülkemizde özellikle son günlerde yaşanan birtakım hadiselerin kamuoyunda infiale yol açtığının belirtildiği dilekçede, Mersin’de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki M. Y. ile ailesine ilişkin basına yansıyan bilgilerin ve küçük kızın ölümüne yönelik devam eden adli sürecin herkesin malumu olduğu aktarıldı.Önceki gün de Gaziantep’te bir babanın 2 aylık bebeğine şiddet uyguladığına yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığının hatırlatıldığı dilekçede, “Dehşete düşüren görüntüler sonrası Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklama yaptığı, Başsavcılığın açıklamasında, K. Mahallesi’nde meydana gelen 2 aylık bebeğin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y. G.’nin sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildiği, alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı Kanun uyarınca gereken tedbir kararlarının alınacağının kaydedildiği, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından ziyaret edildiği, talihsiz bebeğin annesinin göz yaşartan sözlerinin medyada yer bulduğu” anımsatıldı.Komisyon çalışma yapmalı Çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı korumanın devletin öncelikli görevlerinden olduğunun hatırlatıldığı dilekçede, şöyle devam edildi: “Çocuğa karşı şiddet, çocuk istismarı ve ihmali, çocuklara kötü muamele konularında TBMM de üzerine düşen görevi yapmalıdır.Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nun, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulmasının amacının, çocukların haklarıyla ilgili araştırmalarda ve incelemelerde bulunmak, çocukların korunması alanında öncü çalışmalara imza atmak olduğunu hatırlatmakta yarar vardır.Aktarılan infiale yol açıcı, dehşet verici, üzücü örnekler göz önünde bulundurularak, Türkiye’de çocuk istismarı ve çocuklara yönelik şiddetle gündeme il ve ilçelerde yerinde inceleme yapmak, yerel yetkililerden, ilgili kurum ve şahıslardan bilgi almak maksadıyla, çocuklarımızı her türlü istismardan, şiddetten korumak ve mücadele dayanaklarını oluşturmak amacıyla çalışma yapılmasını arz ve teklif ederiz”

