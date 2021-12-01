https://tr.sputniknews.com/20211201/chpnin-sabika-holding-brosuru-cumhurbaskanina-hakaret-sayildi-1051342898.html

CHP'nin 'SaBıKa Holding' broşürü Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıldı

CHP'nin 'SaBıKa Holding' broşürü Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıldı

Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’a ilişkin 'SaBıKa Holding’ broşürü Cumhurbaşkanı’na hakaret sayıldı. CHP’li... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T18:06+0300

2021-12-01T18:06+0300

2021-12-01T18:09+0300

türkiye

istanbul

chp

avusturya

kara para aklama

çağlayan

cumhurbaşkanına hakaret

cumhurbaşkanı

kara para

sezgin baran korkmaz

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CHP İstanbul İl Başkanlığı, partilerinin hazırladığı; paravan şirketlerle kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingine ilişkin bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ isimli kitapçığın suç unsuru sayıldığını belirterek, yedi yöneticisine "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması açıldığını duyurdu.Gazete Duvar'ın haberine göre haklarında başlatılan soruşturma neticesinde CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil, İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı Cem Aydın, Beşiktaş İlçe Yöneticisi Seçkin Aybar, Beşiktaş İlçe Yöneticisi Cem Özçelik, Şişli Gençlik Kolu Başkanı Burak Aluçlu ve İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mert Bahçetepe bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi.CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Partimizin “SaBıKa Holding” broşürü suç sayıldı ve İl Sekreterimiz, İlçe Başkanımız, İl Gençlik Kolları Başkanımız dahil olmak üzere yöneticilerimize, ''Cumhurbaşkanına Hakaret” soruşturması açıldı. Korkmayın! Halkımıza gerçekleri anlatacağız ve gerçeklerden kaçamayacaksınız!" ifadesi kullanıldı.CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Buradayız, son günlerinizi bu uğraşlarla geçirmenizi hoş görüyoruz. Sinmek, korkmak yok. Gerçekleri halkımıza anlatmaya devam edeceğiz” dedi.Sekiz sayfalık broşürü dağıtan CHP üyeleri önce Ankara ve İstanbul’da polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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