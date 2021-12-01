https://tr.sputniknews.com/20211201/cilingire-actirdiklari-evde-scottish-cinsi-kediyi-caldilar-1051339154.html
Kapısını çilingire açtırdıkları evden Scottish cinsi kediyi çaldılar
Kapısını çilingire açtırdıkları evden Scottish cinsi kediyi çaldılar
Antalya’da 2 kadın çilingir yardımıyla girdikleri daireden 5 bin TL, elektronik eşya ve Scottish cinsi kediyi çaldı. Kamera görüntülerinden kısa sürede... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T16:45+0300
2021-12-01T16:45+0300
2021-12-01T16:58+0300
türkiye
ankara
kedi
tehdit
hırsız
çocuk
serbest
hırsızlık
telefon
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 5 gün önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti.İçeride uyuyan çocuğu olan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi.Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı.Polis, çilingire kapısını açtırıp girdikleri evden değerli eşyalarla scottish cinsi kediyi çalan 2 şüpheliyi takibe aldı.Şüpheliler M.Ç.C. ve N.C’nin evinde çaldıkları kedi, telefon, laptop ve 5 bin TL müşteki Elif Dağdelen'e verildi.Serbest kalınca tehdit ettiler İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüpheli kadınlar iddiaya göre, Elif Dağdelen’in evine gelerek şikayetini geri almasını söyledi ve genç kadının oğluyla tehdit etti.Bunun üzerine Dağdelen, bir kez daha iki şüpheliyi hakkında şikayetçi oldu.Büyük korku yaşayan diş asistanı Elif Dağdelen’i 1 sene önce ayrıldığı eşi de yalnız bırakmıyor. İkili birlikte çocuklarını okula götürüp getiriyor.Öte yandan hırsızlık anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kadının açılan kapıdan içeri girmeleri, etrafı incelemeleri, oyuncak köpekle kamerayı kapatmaya çalıştıkları görüldü.Uyuyan çocuğun elinden telefonu aldılarEvde rahat tavırlarıyla dikkat çeken iki hırsız, uyuyan çocuğun elinden telefonu alıp, orada oturup sohbet ettikleri gözlemlendi.Aldıkları telefonu karıştıran hırsızların, İskoç cinsi kediyi kucağına alıp sevdiği ve valizi açtığı anlar kameraya yansıdı.Sabah evinden markete gittiğini anlatan Dağdelen, “Evde çocuğum da uyuyordu, kısa bir süreliğine gittim. Geldiğim zaman kapımın kilit göbeğinin olmadığını gördüm. Hemen çocuk odasına gittim, evladım hala uyuyordu. Ama güvenlik kamerasının kayıtları parçalanmış eve zarar verilmişti. Kıyafetlerim ortada, beğendiklerini almışlar. Ayakkabımı bile çalmışlar. Yuvasındaki kedim yerinde yoktu. Hiçbir şeye dokunmadın durumu polise bildirdim” diye konuştu.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polislerin şüpheliyi yakın bir noktada yakaladığını bildiren Dağdelen, “Kızlar gözaltına alınıyor ama sonra serbest bırakılıyor. Hemen bu kızlar tekrar kapıma gelip, 'Şikayetini geri çek, yoksa çocuğun okula gidiyor, onu rahatsız ederiz, şikayetini geri çek' diyorlar. Geri çekmeyeceğimi söyledim ve yeniden polise ifade verdim” dedi.7 aydır beslediği kedisinin bile çalındığını ifade eden Elif Dağdelen, “Ben diğer eşyalarımı geri alabilirim. Çocuğuma bir şey olabilirdi. Kedimi götürdüler. Bunların peşini bırakmayacağım. Böyle şapşal hırsız olamaz. Evde güvenlik kamerasının olduğunu sonradan fark ediyorlar. Kamerayı kırmaya çalışıyorlar. İstersen götür kamerayı, ben yine izleyebiliyorum. Böyle şapşal hırsızlar olamaz” dedi.
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ankara, kedi, tehdit, hırsız, çocuk, serbest, hırsızlık, telefon
Kapısını çilingire açtırdıkları evden Scottish cinsi kediyi çaldılar
16:45 01.12.2021 (güncellendi: 16:58 01.12.2021)
Antalya’da 2 kadın çilingir yardımıyla girdikleri daireden 5 bin TL, elektronik eşya ve Scottish cinsi kediyi çaldı. Kamera görüntülerinden kısa sürede yakalanan hırsızlar, serbest bırakılmalarının ardından bu kez şikayetini geri çekmesi için ev sahibini tehdit etti.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 5 gün önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti.
İçeride uyuyan çocuğu olan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı.
Polis, çilingire kapısını açtırıp girdikleri evden değerli eşyalarla scottish cinsi kediyi çalan 2 şüpheliyi takibe aldı.
Şüpheliler M.Ç.C. ve N.C’nin evinde çaldıkları kedi, telefon, laptop ve 5 bin TL müşteki Elif Dağdelen'e verildi.
Serbest kalınca tehdit ettiler
İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli kadınlar iddiaya göre, Elif Dağdelen’in evine gelerek şikayetini geri almasını söyledi ve genç kadının oğluyla tehdit etti.
Bunun üzerine Dağdelen, bir kez daha iki şüpheliyi hakkında şikayetçi oldu.
Büyük korku yaşayan diş asistanı Elif Dağdelen’i 1 sene önce ayrıldığı eşi de yalnız bırakmıyor. İkili birlikte çocuklarını okula götürüp getiriyor.
Öte yandan hırsızlık anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kadının açılan kapıdan içeri girmeleri, etrafı incelemeleri, oyuncak köpekle kamerayı kapatmaya çalıştıkları görüldü.
Uyuyan çocuğun elinden telefonu aldılar
Evde rahat tavırlarıyla dikkat çeken iki hırsız, uyuyan çocuğun elinden telefonu alıp, orada oturup sohbet ettikleri gözlemlendi.
Aldıkları telefonu karıştıran hırsızların, İskoç cinsi kediyi kucağına alıp sevdiği ve valizi açtığı anlar kameraya yansıdı.
Sabah evinden markete gittiğini anlatan Dağdelen, “Evde çocuğum da uyuyordu, kısa bir süreliğine gittim. Geldiğim zaman kapımın kilit göbeğinin olmadığını gördüm. Hemen çocuk odasına gittim, evladım hala uyuyordu. Ama güvenlik kamerasının kayıtları parçalanmış eve zarar verilmişti. Kıyafetlerim ortada, beğendiklerini almışlar. Ayakkabımı bile çalmışlar. Yuvasındaki kedim yerinde yoktu. Hiçbir şeye dokunmadın durumu polise bildirdim” diye konuştu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polislerin şüpheliyi yakın bir noktada yakaladığını bildiren Dağdelen, “Kızlar gözaltına alınıyor ama sonra serbest bırakılıyor. Hemen bu kızlar tekrar kapıma gelip, 'Şikayetini geri çek, yoksa çocuğun okula gidiyor, onu rahatsız ederiz, şikayetini geri çek' diyorlar. Geri çekmeyeceğimi söyledim ve yeniden polise ifade verdim” dedi.
7 aydır beslediği kedisinin bile çalındığını ifade eden Elif Dağdelen, “Ben diğer eşyalarımı geri alabilirim. Çocuğuma bir şey olabilirdi. Kedimi götürdüler. Bunların peşini bırakmayacağım. Böyle şapşal hırsız olamaz. Evde güvenlik kamerasının olduğunu sonradan fark ediyorlar. Kamerayı kırmaya çalışıyorlar. İstersen götür kamerayı, ben yine izleyebiliyorum. Böyle şapşal hırsızlar olamaz” dedi.