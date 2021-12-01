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https://tr.sputniknews.com/20211201/cnn-abisi-hakkindaki-cinsel-taciz-suclamalarina-karisan-chris-cuomoyu-ekrandan-aldi-1051314960.html
CNN, abisi hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına karışan Chris Cuomo'yu ekrandan aldı
CNN, abisi hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına karışan Chris Cuomo'yu ekrandan aldı
Amerikan CNN televizyonu, cinsel taciz ile suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya, soruşturma sürecinde uygunsuz şekilde yardım ettiği ortaya çıkan... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T05:11+0300
2021-12-01T05:11+0300
dünya
cnn
new york
andrew cuomo
cinsel taciz
chris cuomo
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CNN'den yapılan açıklamada, New York Başsavcılığı tarafından yayınlanan belgelerde, Chris Cuomo'nun, abisinin cinsel taciz suçlamalarından aklanması için sürece uygunsuz şekilde sürece dahil olduğu belirtilerek, "Bu nedenle, sonraki değerlendirmeye kadar Chris'in görevini süresiz olarak askıya aldık" ifadelerine yer verildi.New York Başsavcılığının açıkladığı belgelerde, CNN sunucusunun, abisi Andrew Cuomo'ya suçlamada bulunan kadınlar hakkında medya çalışanları üzerinden bilgi toplayarak danışmanlarına ilettiği öne sürülmüştü.En az 12 kadın, New York eski Valisi Andrew Cuomo'yu değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.Eski Vali Cuomo, iddiaları reddederken, partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.New York Başsavcılığı, Andrew Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını verilerini değiştirdiği iddialarıyla soruşturma yürütüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211123/new-york-eyalet-meclisi-taciz-konusunda-eski-vali-cuomoyu-haksiz-buldu-1051055811.html
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cnn, new york, andrew cuomo, cinsel taciz, chris cuomo

CNN, abisi hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına karışan Chris Cuomo'yu ekrandan aldı

05:11 01.12.2021
© REUTERS / Mike BlakeChris Cuomo
Chris Cuomo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Mike Blake
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Amerikan CNN televizyonu, cinsel taciz ile suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya, soruşturma sürecinde uygunsuz şekilde yardım ettiği ortaya çıkan sunucu Chris Cuomo'nun görevini askıya aldı.
CNN'den yapılan açıklamada, New York Başsavcılığı tarafından yayınlanan belgelerde, Chris Cuomo'nun, abisinin cinsel taciz suçlamalarından aklanması için sürece uygunsuz şekilde sürece dahil olduğu belirtilerek, "Bu nedenle, sonraki değerlendirmeye kadar Chris'in görevini süresiz olarak askıya aldık" ifadelerine yer verildi.
New York Başsavcılığının açıkladığı belgelerde, CNN sunucusunun, abisi Andrew Cuomo'ya suçlamada bulunan kadınlar hakkında medya çalışanları üzerinden bilgi toplayarak danışmanlarına ilettiği öne sürülmüştü.
En az 12 kadın, New York eski Valisi Andrew Cuomo'yu değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.
Eski Vali Cuomo, iddiaları reddederken, partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
New York Başsavcılığı, Andrew Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını verilerini değiştirdiği iddialarıyla soruşturma yürütüyor.
Andrew Cuomo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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