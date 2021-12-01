https://tr.sputniknews.com/20211201/cnn-abisi-hakkindaki-cinsel-taciz-suclamalarina-karisan-chris-cuomoyu-ekrandan-aldi-1051314960.html

CNN, abisi hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına karışan Chris Cuomo'yu ekrandan aldı

CNN, abisi hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına karışan Chris Cuomo'yu ekrandan aldı

Amerikan CNN televizyonu, cinsel taciz ile suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya, soruşturma sürecinde uygunsuz şekilde yardım ettiği ortaya çıkan... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T05:11+0300

2021-12-01T05:11+0300

2021-12-01T05:11+0300

dünya

cnn

new york

andrew cuomo

cinsel taciz

chris cuomo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051314933_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3f03d0981738aa3bc6aca2f06cff5c82.jpg

CNN'den yapılan açıklamada, New York Başsavcılığı tarafından yayınlanan belgelerde, Chris Cuomo'nun, abisinin cinsel taciz suçlamalarından aklanması için sürece uygunsuz şekilde sürece dahil olduğu belirtilerek, "Bu nedenle, sonraki değerlendirmeye kadar Chris'in görevini süresiz olarak askıya aldık" ifadelerine yer verildi.New York Başsavcılığının açıkladığı belgelerde, CNN sunucusunun, abisi Andrew Cuomo'ya suçlamada bulunan kadınlar hakkında medya çalışanları üzerinden bilgi toplayarak danışmanlarına ilettiği öne sürülmüştü.En az 12 kadın, New York eski Valisi Andrew Cuomo'yu değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.Eski Vali Cuomo, iddiaları reddederken, partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.New York Başsavcılığı, Andrew Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını verilerini değiştirdiği iddialarıyla soruşturma yürütüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211123/new-york-eyalet-meclisi-taciz-konusunda-eski-vali-cuomoyu-haksiz-buldu-1051055811.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cnn, new york, andrew cuomo, cinsel taciz, chris cuomo