https://tr.sputniknews.com/20211201/cumhurbaskani-erdogan-japonya-basbakani-kishida-ile-gorustu-1051338248.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T16:24+0300
2021-12-01T16:24+0300
2021-12-01T16:41+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
japonya
cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü. Japonya Büyükelçiliği'nden yapılan açılamada telefon görüşmesinin yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtildi.Görüşmede, Japonya Başbakanı Kishida'nın, başbakan olarak göreve başlaması vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iletmiş olduğu kutlama mesajına teşekkürlerini ilettiği belirtildi.Açıklamada ayrıca "Stratejik ortak olan Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile işbirliğini sürdürme isteği ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini derinleştirmek için Başbakan Kishida ile birlikte ekonomi, eğitim, afet önlemleri, enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini sürdürmeyi teyit etmiştir. Liderler, iki ülke ilişkileri dışında bölgesel hususlar hakkında da görüş alışverişinde bulunarak, bundan sonra da birlikte yakın işbirliğini sürdürme konusunda fikir birliğine varmıştır. Görüşme sırasında iki lider Kuzey Kore'deki durumlar hakkında görüş alışverişinde bulunmuş ve Başbakan Kishida, Kuzey Kore tarafından yapılan insan kaçırma sorunu konusunda anlayış ve işbirliği talep etmiştir" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/abd-cin-japonya-pakistan-ve-singapurdan-27-kisi-ve-kurulusu-kara-listeye-aldi-1051138580.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, japonya, cumhurbaşkanlığı, fumio kishida
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü
16:24 01.12.2021 (güncellendi: 16:41 01.12.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü. Japonya Büyükelçiliği'nden yapılan açılamada telefon görüşmesinin yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtildi.
Görüşmede, Japonya Başbakanı Kishida'nın, başbakan olarak göreve başlaması vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iletmiş olduğu kutlama mesajına teşekkürlerini ilettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca "Stratejik ortak olan Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile işbirliğini sürdürme isteği ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini derinleştirmek için Başbakan Kishida ile birlikte ekonomi, eğitim, afet önlemleri, enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini sürdürmeyi teyit etmiştir. Liderler, iki ülke ilişkileri dışında bölgesel hususlar hakkında da görüş alışverişinde bulunarak, bundan sonra da birlikte yakın işbirliğini sürdürme konusunda fikir birliğine varmıştır. Görüşme sırasında iki lider Kuzey Kore'deki durumlar hakkında görüş alışverişinde bulunmuş ve Başbakan Kishida, Kuzey Kore tarafından yapılan insan kaçırma sorunu konusunda anlayış ve işbirliği talep etmiştir" ifadelerine yer verildi.