https://tr.sputniknews.com/20211201/cumhurbaskani-erdogandan-merkez-bankasinin-doviz-mudahalesine-iliskin-aciklama-1051328100.html
Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın döviz müdahalesine ilişkin açıklama: Yasasında var, gerekiyorsa yapar
Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın döviz müdahalesine ilişkin açıklama: Yasasında var, gerekiyorsa yapar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere Merkez Bankası'nın döviz müdahalesine ve asgari ücrete ilişkin açıklama... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T13:39+0300
2021-12-01T13:39+0300
2021-12-01T14:00+0300
recep tayyip erdoğan
politika
merkez bankası
asgari ücret
döviz
hekim
3600 ek gösterge
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın müdahalesiyle ilgili "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi. Erdoğan asgari ücrete ilişkin ise "Milleti ezdirmeyeceğiz, asgari ücrette, bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak" diye konuştu. Erdoğan, uzman ve pratisyen hekimlerin ücretlerine de zam yapılacağını belirterek, "5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" dedi.3600 ek göstergeye dair de konuşan Erdoğan, "'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211201/erdogan-milletimizin-destegi-ile-her-mucadeleyi-kazandik-tipki-bugun-oldugu-gibi-1051324910.html
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recep tayyip erdoğan, merkez bankası, asgari ücret, döviz, hekim, 3600 ek gösterge
Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın döviz müdahalesine ilişkin açıklama: Yasasında var, gerekiyorsa yapar
13:39 01.12.2021 (güncellendi: 14:00 01.12.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere Merkez Bankası'nın döviz müdahalesine ve asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın müdahalesiyle ilgili
"Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi.
Erdoğan asgari ücrete ilişkin ise "Milleti ezdirmeyeceğiz, asgari ücrette, bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak" diye konuştu.
Erdoğan, uzman ve pratisyen hekimlerin ücretlerine de zam yapılacağını belirterek, "5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" dedi.
3600 ek göstergeye dair de konuşan Erdoğan, "'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak" ifadelerini kullandı.