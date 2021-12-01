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https://tr.sputniknews.com/20211201/cumhurbaskani-erdoganla-gorusen-arinc-cok-olumlu-dostane-bir-gorusmeydi-1051352365.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Arınç: Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Arınç: Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin, “Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi” ifadelerini kullandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T23:20+0300
2021-12-01T23:20+0300
2021-12-01T23:20+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tbmm
bülent arınç
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AK Parti’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.Görüşmenin ardından BBC Türkçe’den Ece Göksedef’e konuşan Arınç, Erdoğan’ın kendisini davet ettiğini, davet üzerine akşam saatlerinde bir araya geldiklerini ve 1.5 saate yakın görüştüklerini söyledi.Saat 21.00'e doğru Erdoğan’ın yanından ayrıldığını belirten Arınç, “Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/bulent-arinc-cumhurbaskani-erdoganla-gorustu-1051349873.html
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recep tayyip erdoğan, tbmm, bülent arınç
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Arınç: Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin, “Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi” ifadelerini kullandı.
AK Parti’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Görüşmenin ardından
BBC Türkçe’den Ece Göksedef’e konuşan Arınç,
Erdoğan’ın kendisini davet ettiğini, davet üzerine akşam saatlerinde bir araya geldiklerini ve 1.5 saate yakın görüştüklerini söyledi.
Saat 21.00'e doğru Erdoğan’ın yanından ayrıldığını belirten Arınç,
“Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi” dedi.