https://tr.sputniknews.com/20211201/cumhurbaskani-erdoganla-gorusen-arinc-cok-olumlu-dostane-bir-gorusmeydi-1051352365.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Arınç: Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Arınç: Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin, “Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi” ifadelerini kullandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T23:20+0300

2021-12-01T23:20+0300

2021-12-01T23:20+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

tbmm

bülent arınç

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AK Parti’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.Görüşmenin ardından BBC Türkçe’den Ece Göksedef’e konuşan Arınç, Erdoğan’ın kendisini davet ettiğini, davet üzerine akşam saatlerinde bir araya geldiklerini ve 1.5 saate yakın görüştüklerini söyledi.Saat 21.00'e doğru Erdoğan’ın yanından ayrıldığını belirten Arınç, “Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211201/bulent-arinc-cumhurbaskani-erdoganla-gorustu-1051349873.html

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recep tayyip erdoğan, tbmm, bülent arınç