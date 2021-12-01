https://tr.sputniknews.com/20211201/depremde-11-kisinin-oldugu-apartmanin-muteahhidi-yikilmanin-sebebi-kolonun-kesilmesi---1051339813.html

Depremde 11 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Yıkılmanın sebebi kolonun kesilmesi

Depremde 11 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Yıkılmanın sebebi kolonun kesilmesi

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin öldüğü Yağcıoğlu Apartmanı davasında sanıklarının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada konuşan... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T16:56+0300

2021-12-01T16:56+0300

2021-12-01T16:56+0300

türkiye

izmir

inşaat

bina

müteahhit

deprem

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Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili başlatılan dava süreci devam ediyor. Apartmanın yapım sürecinde denetimi sağlamakla yükümlü olan Orhan Ayber ve müteahhit Şerafettin Ağar öncelikle gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Ağar ve Ayber, tutuklanıp cezaevine gönderildi. İlerleyen yaşı ve sağlık sorunları sebebiyle Ayber, bir süre sonra tahliye edildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Dokuz Eylül Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuna yer verildi. İddianamede, "Projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle binanın yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır" denildi.Ayrı ayrı 22.5 yıl hapis isteniyorRaporda ayrıca, binanın yıkılmasında; statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatıyla yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne yer verildi. İddianamede, Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan Ayber hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan ayrı ayrı 22.5 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca, bina inşaatı sürveyanı Ahmet A.'nın henüz yakalanamadığı ve binada yapılan tadilatın sürveyanı Adnan A.'nın ise hayatını kaybettiği belirtildi. İddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.'Biriken su pompalarla çekiliyordu'İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci celseye tutuklu sanık Şerafettin Ağar'ın yanı sıra müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Orhan Ayber ise duruşmada yer almadı. Celsede ilk olarak Yağcıoğlu Apartmanı arsa sahiplerinden Halil Yağcı tanık olarak dinlendi. Arsayı kat karşılığı müteahhit Şerafettin Ağar'a verdiğini belirten Yağcı, "Şerafettin'i önceden beri tanırdım. Arsayı da kat karşılığında verdik. Temel atılışını da, binanın yapılışını da biliyorum. Ancak kalite olarak bir şey diyemem. B bloğun temeli yapıldıktan sonra su birikmeye başlamıştı. Biriken su zaman zaman pompalarla çekiliyordu. Apartmanda benim de dairem vardı ve depremde kızımı kaybettim. B blokta olduğu gibi su birikintisi diğerlerinde de oluyordu. Ancak A blok yıkılmadı. Allah'ın takdiri" ifadelerini kullandı.Yağcı, önceki depremlerde binada ciddi hasar olmadığını, sadece sıva çatlağı olduğunu da belirtti. Müteahhit Ağar'ın kolon kesildiği yönündeki iddiaları da sorulan Yağcı, "Apartman bittikten sonra bodrum kat tamamen kullanılmaya başlandı. Kolon kesildiği iddiaları kesinlikle doğru değil. Bodrum kata içeriden olduğu gibi dışarıdan da giriş vardı. Sonradan yapılmadı. Dışarıdan yapılan giriş için kolonun kesilip kesilmediğini bilmiyorum. Bodrum kat tamamen boş olarak teslim edildi. Bir süre o şekilde kaldıktan sonra binada oturanların fazla eşyalarını koymaları için bölmeler yapıldı. Yönetici zemine pompa taktırmıştı. Su doldukça tahliye ediyorlardı. Yağmur yağdığında su biraz birikiyordu. Zemin etüdünün yapılıp yapılmadığını bilmiyorum" diye konuştu.'Malzeme kalitesiz olsa kalfa daire alır mı?Duruşmada söz alan ve binanın kolon kesilmesi sebebiyle yıkıldığı iddiasını yineleyerek suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan tutuklu sanık müteahhit Şerafettin Ağar, "Herkes sudan bahsediyor. Ben bu konuda uzmanım. 1989 yılında müftülük binasına kuru beton döküp zemindeki suyu yok ettim. Uzmanlığım bu. Yağcıoğlu Apartmanı'nda da bir gram su yoktu. Eğer zeminde su olsaydı inşaatı yapmazdım. Dışarıdan açılan kapı sebebiyle bodruma su dolmuştur. B bloktaki yıkılmanın tek sebebi 23 numaralı kolonun yıkılmasıdır. Bundan dolayı suç duyurusunda da bulundum. Benim inşaatlarım yıkılmaz. Kendi kalfama oradan daire verdim. Eğer kullanılan malzemeler kalitesiz olsaydı kalfa o daireyi kabul eder miydi?" ifadelerini kullandı.Tutuksuz sanığın tutuklanmasını istedilerSanığın ardından söz alan avukatlar, tutuksuz sanık Orhan Ayber'in de tutuklanmasını isterken, Ağar'ın avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti. Konuşmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Ağar'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Ayber için istenen tutuklama talebini ise kabul etmedi. Mahkeme başkanı, B bloğun risk analizinin yapılıp yapılmadığı konusunda Bayraklı Belediyesi'ne yazılan yazının akıbetinin sorulmasına, Şerafettin Ağar'ın suç duyurusunun akıbetinin sorulması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına ve yaşıyla sağlık durumu dikkate alınarak Orhan Ayber'in duruşmalara katılıp katılmamasını kendi kararına bırakarak duruşmayı 16 Şubat 2022 tarihine erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20211130/izmir-depreminde-30-kisinin-yasamini-yitirdigi-apartmanin-muteahhidi-ben-muteahhit-degildim-1051270974.html

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izmir, inşaat, bina, müteahhit, deprem