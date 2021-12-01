YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Disney'den Simpsons'a 'Tiananmen' sansürü
14:43 01.12.2021 (güncellendi: 14:54 01.12.2021)
© AFP 2021 / Peter PARKSThe Simpsons dizisinin 13. sezonundan kaldırılan 12. bölümünde Simpson ailesi, ünlü Tiananmen meydanını ziyaret ederken, üzerinde "1989'da burada hiçbir şey olmadı" yazılı bir afişle karşılaşıyor.
© AFP 2021 / Peter PARKS
Hong Kong'daki Disney+ kullanıcıları, The Simpsons dizisinin Tiananmen şakası geçen bir bölümünün yayından kaldırıldığına dikkat çekti. Söz konusu bölümde Simpson ailesi, ünlü Tiananmen meydanını ziyaret ederken, üzerinde "1989'da burada hiçbir şey olmadı" yazılı bir afişle karşılaşıyor.
Dünyanın en uzun süre yayın yapan sitcom türündeki çizgi dizisi 'The Simpsons' dizisi, bir sansür haberiyle gündeme geldi.
Hong Kong'daki izleyicilere göre, Simpson ailesinin Çin'deki Tiananmen Meydanı'nı ziyaret ettiği bir bölüm, Disney+ platformundan kaldırıldı.
'1989'da burada hiçbir şey olmadı'
Dizinin 13. sezonundan kaldırılan 12. bölümünde Simpson ailesi, 1989'da demokrasi yanlısı protestolara yapılan müdahaleyle ün kazanan Tiananmen meydanını ziyaret ederken, üzerinde "1989'da burada hiçbir şey olmadı" yazılı bir afişle karşılaşıyor.
Episode 12 of Season 16 of The Simpsons is missing from the newly-launched Disney+ streaming platform in Hong Kong. The episode references Chairman Mao and the Tiananmen Massacre. HKFP has reached out to Disney for comment. pic.twitter.com/ecXXiwae70— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) November 27, 2021
Bölümün Disney+'ın kendi inisiyatifiyle mi yoksa Çinli yetkililerin talebiyle mi yayından kaldırıldığı bilinmiyor.
Çin'e 1997'de katılan eski İngiliz sömürgesi Hong Kong, siyasi ve sanatsal ifade özgürlüğüne saygı duyulmasıyla biliniyordu. Ancak bu durum, iki yıl önce Hong Kong'da düzenlenen demokrasi yanlısı gösterilerle değişmeye başladı.
Hong Kong'da geçtiğimiz yaz yürürlüğe giren yeni tedbirler, ulusal güvenlik yasasını ihlal eden yayınların yasaklanmasını da içeren bir takım düzenlemeleri de barındırıyor.
26 Mayıs 2019, 22:42