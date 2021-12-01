https://tr.sputniknews.com/20211201/disneyden-simpsonsa-tiananmen-sansuru-1051331024.html

Disney'den Simpsons'a 'Tiananmen' sansürü

Disney'den Simpsons'a 'Tiananmen' sansürü

Hong Kong'daki Disney+ kullanıcıları, The Simpsons dizisinin Tiananmen şakası geçen bir bölümünün yayından kaldırıldığına dikkat çekti. Söz konusu bölümde... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T14:43+0300

2021-12-01T14:43+0300

2021-12-01T14:54+0300

yaşam

çin

hong kong

tiananmen meydanı

sansür

disney

the simpsons

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Dünyanın en uzun süre yayın yapan sitcom türündeki çizgi dizisi 'The Simpsons' dizisi, bir sansür haberiyle gündeme geldi.Hong Kong'daki izleyicilere göre, Simpson ailesinin Çin'deki Tiananmen Meydanı'nı ziyaret ettiği bir bölüm, Disney+ platformundan kaldırıldı.'1989'da burada hiçbir şey olmadı'Dizinin 13. sezonundan kaldırılan 12. bölümünde Simpson ailesi, 1989'da demokrasi yanlısı protestolara yapılan müdahaleyle ün kazanan Tiananmen meydanını ziyaret ederken, üzerinde "1989'da burada hiçbir şey olmadı" yazılı bir afişle karşılaşıyor.Bölümün Disney+'ın kendi inisiyatifiyle mi yoksa Çinli yetkililerin talebiyle mi yayından kaldırıldığı bilinmiyor.Çin'e 1997'de katılan eski İngiliz sömürgesi Hong Kong, siyasi ve sanatsal ifade özgürlüğüne saygı duyulmasıyla biliniyordu. Ancak bu durum, iki yıl önce Hong Kong'da düzenlenen demokrasi yanlısı gösterilerle değişmeye başladı.Hong Kong'da geçtiğimiz yaz yürürlüğe giren yeni tedbirler, ulusal güvenlik yasasını ihlal eden yayınların yasaklanmasını da içeren bir takım düzenlemeleri de barındırıyor.

https://tr.sputniknews.com/20190526/hong-kongda-tiananmen-olaylari-protesto-edildi-1039166663.html

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hong kong

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çin, hong kong, tiananmen meydanı, sansür, disney, the simpsons