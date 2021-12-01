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Disney'den Simpsons'a 'Tiananmen' sansürü
Disney'den Simpsons'a 'Tiananmen' sansürü
Hong Kong'daki Disney+ kullanıcıları, The Simpsons dizisinin Tiananmen şakası geçen bir bölümünün yayından kaldırıldığına dikkat çekti. Söz konusu bölümde... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T14:43+0300
2021-12-01T14:54+0300
yaşam
çin
hong kong
tiananmen meydanı
sansür
disney
the simpsons
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Dünyanın en uzun süre yayın yapan sitcom türündeki çizgi dizisi 'The Simpsons' dizisi, bir sansür haberiyle gündeme geldi.Hong Kong'daki izleyicilere göre, Simpson ailesinin Çin'deki Tiananmen Meydanı'nı ziyaret ettiği bir bölüm, Disney+ platformundan kaldırıldı.'1989'da burada hiçbir şey olmadı'Dizinin 13. sezonundan kaldırılan 12. bölümünde Simpson ailesi, 1989'da demokrasi yanlısı protestolara yapılan müdahaleyle ün kazanan Tiananmen meydanını ziyaret ederken, üzerinde "1989'da burada hiçbir şey olmadı" yazılı bir afişle karşılaşıyor.Bölümün Disney+'ın kendi inisiyatifiyle mi yoksa Çinli yetkililerin talebiyle mi yayından kaldırıldığı bilinmiyor.Çin'e 1997'de katılan eski İngiliz sömürgesi Hong Kong, siyasi ve sanatsal ifade özgürlüğüne saygı duyulmasıyla biliniyordu. Ancak bu durum, iki yıl önce Hong Kong'da düzenlenen demokrasi yanlısı gösterilerle değişmeye başladı.Hong Kong'da geçtiğimiz yaz yürürlüğe giren yeni tedbirler, ulusal güvenlik yasasını ihlal eden yayınların yasaklanmasını da içeren bir takım düzenlemeleri de barındırıyor.
https://tr.sputniknews.com/20190526/hong-kongda-tiananmen-olaylari-protesto-edildi-1039166663.html
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çin, hong kong, tiananmen meydanı, sansür, disney, the simpsons

Disney'den Simpsons'a 'Tiananmen' sansürü

14:43 01.12.2021 (güncellendi: 14:54 01.12.2021)
© AFP 2021 / Peter PARKSThe Simpsons dizisinin 13. sezonundan kaldırılan 12. bölümünde Simpson ailesi, ünlü Tiananmen meydanını ziyaret ederken, üzerinde "1989'da burada hiçbir şey olmadı" yazılı bir afişle karşılaşıyor.
The Simpsons dizisinin 13. sezonundan kaldırılan 12. bölümünde Simpson ailesi, ünlü Tiananmen meydanını ziyaret ederken, üzerinde 1989'da burada hiçbir şey olmadı yazılı bir afişle karşılaşıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / Peter PARKS
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Hong Kong'daki Disney+ kullanıcıları, The Simpsons dizisinin Tiananmen şakası geçen bir bölümünün yayından kaldırıldığına dikkat çekti. Söz konusu bölümde Simpson ailesi, ünlü Tiananmen meydanını ziyaret ederken, üzerinde "1989'da burada hiçbir şey olmadı" yazılı bir afişle karşılaşıyor.
Dünyanın en uzun süre yayın yapan sitcom türündeki çizgi dizisi 'The Simpsons' dizisi, bir sansür haberiyle gündeme geldi.
Hong Kong'daki izleyicilere göre, Simpson ailesinin Çin'deki Tiananmen Meydanı'nı ziyaret ettiği bir bölüm, Disney+ platformundan kaldırıldı.

'1989'da burada hiçbir şey olmadı'

Dizinin 13. sezonundan kaldırılan 12. bölümünde Simpson ailesi, 1989'da demokrasi yanlısı protestolara yapılan müdahaleyle ün kazanan Tiananmen meydanını ziyaret ederken, üzerinde "1989'da burada hiçbir şey olmadı" yazılı bir afişle karşılaşıyor.
Bölümün Disney+'ın kendi inisiyatifiyle mi yoksa Çinli yetkililerin talebiyle mi yayından kaldırıldığı bilinmiyor.
Çin'e 1997'de katılan eski İngiliz sömürgesi Hong Kong, siyasi ve sanatsal ifade özgürlüğüne saygı duyulmasıyla biliniyordu. Ancak bu durum, iki yıl önce Hong Kong'da düzenlenen demokrasi yanlısı gösterilerle değişmeye başladı.
Hong Kong'da geçtiğimiz yaz yürürlüğe giren yeni tedbirler, ulusal güvenlik yasasını ihlal eden yayınların yasaklanmasını da içeren bir takım düzenlemeleri de barındırıyor.
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