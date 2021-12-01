https://tr.sputniknews.com/20211201/doktorlara-zam-duzenlemesi-mecliste-kabul-edildi-1051342522.html

Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Doktorlara maaş artışlarına ilişkin düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edildi. Bu kapsamda, pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T17:57+0300

2021-12-01T17:57+0300

2021-12-01T18:17+0300

zam

türkiye

tbmm

doktor

önerge

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Doktorların maaşlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında artış getirecek önerge TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Dünya'nın haberine göre hekimlerin maaş ve emeklilik ek göstergeleriyle ilgili düzenlemeyi içeren önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.Emeklilikte pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler (diş hekimleri dahil) 17 bin olan ek göstergeleri 40 bine çıktı.Tüm partilerin desteğiyle kabul edilen düzenlemeyle pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı yapılacak.Düzenlemeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak" diyerek duyurmuştu.

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zam, tbmm, doktor, önerge