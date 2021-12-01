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https://tr.sputniknews.com/20211201/doktorlara-zam-duzenlemesi-mecliste-kabul-edildi-1051342522.html
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Doktorlara maaş artışlarına ilişkin düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edildi. Bu kapsamda, pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T17:57+0300
2021-12-01T18:17+0300
zam
türkiye
tbmm
doktor
önerge
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Doktorların maaşlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında artış getirecek önerge TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Dünya'nın haberine göre hekimlerin maaş ve emeklilik ek göstergeleriyle ilgili düzenlemeyi içeren önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.Emeklilikte pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler (diş hekimleri dahil) 17 bin olan ek göstergeleri 40 bine çıktı.Tüm partilerin desteğiyle kabul edilen düzenlemeyle pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı yapılacak.Düzenlemeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak" diyerek duyurmuştu.
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zam, tbmm, doktor, önerge

Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

17:57 01.12.2021 (güncellendi: 18:17 01.12.2021)
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
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Doktorlara maaş artışlarına ilişkin düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edildi. Bu kapsamda, pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira zam uygulanacak.
Doktorların maaşlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında artış getirecek önerge TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Dünya'nın haberine göre hekimlerin maaş ve emeklilik ek göstergeleriyle ilgili düzenlemeyi içeren önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Emeklilikte pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler (diş hekimleri dahil) 17 bin olan ek göstergeleri 40 bine çıktı.
Tüm partilerin desteğiyle kabul edilen düzenlemeyle pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı yapılacak.
Düzenlemeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak" diyerek duyurmuştu.
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