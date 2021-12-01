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https://tr.sputniknews.com/20211201/dolar-yeniden-13-liranin-uzerine-cikti-1051329394.html
Dolar yeniden 13 liranın üzerine çıktı
Dolar yeniden 13 liranın üzerine çıktı
Dolar yeniden 13 liranın üzerine çıktı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T14:13+0300
2021-12-01T14:20+0300
ekonomi
dolar
euro
merkez bankası
döviz
döviz kuru
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Merkez Bankası döviz kuruna müdahale edildiğini duyurdu. Müdahalenin ardından dolar kuru önce 13 TL altına kırarak 12.42'ye kadar inse de kalıcı olamadı ve tekrar 13.20 üzerine çıktı.Euro/TL ise, Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası 14.14 liraya kadar gerilerken, sonrasında 15.10'a kadar yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/merkez-bankasi-piyasa-doviz-satim-yoluyla-dogruda-mudahale-edilmektedir-1051323658.html
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dolar, euro, merkez bankası, döviz, döviz kuru

Dolar yeniden 13 liranın üzerine çıktı

14:13 01.12.2021 (güncellendi: 14:20 01.12.2021)
© REUTERS / MURAD SEZERTürk Lirası- Dolar
Türk Lirası- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
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Ayrıntılar geliyor
Dolar yeniden 13 liranın üzerine çıktı.
Merkez Bankası döviz kuruna müdahale edildiğini duyurdu. Müdahalenin ardından dolar kuru önce 13 TL altına kırarak 12.42'ye kadar inse de kalıcı olamadı ve tekrar 13.20 üzerine çıktı.
Euro/TL ise, Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası 14.14 liraya kadar gerilerken, sonrasında 15.10'a kadar yükseldi.
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
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