https://tr.sputniknews.com/20211201/dolar-yeniden-13-liranin-uzerine-cikti-1051329394.html

Dolar yeniden 13 liranın üzerine çıktı

Dolar yeniden 13 liranın üzerine çıktı

Dolar yeniden 13 liranın üzerine çıktı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T14:13+0300

2021-12-01T14:13+0300

2021-12-01T14:20+0300

ekonomi

dolar

euro

merkez bankası

döviz

döviz kuru

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Merkez Bankası döviz kuruna müdahale edildiğini duyurdu. Müdahalenin ardından dolar kuru önce 13 TL altına kırarak 12.42'ye kadar inse de kalıcı olamadı ve tekrar 13.20 üzerine çıktı.Euro/TL ise, Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası 14.14 liraya kadar gerilerken, sonrasında 15.10'a kadar yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20211201/merkez-bankasi-piyasa-doviz-satim-yoluyla-dogruda-mudahale-edilmektedir-1051323658.html

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