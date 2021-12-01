Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211201/doviz-kurundaki-artis-savunma-ve-havacilik-sanayisini-nasil-etkileyecek-1051336396.html
Döviz kurundaki artış savunma ve havacılık sanayisini nasıl etkileyecek?
Döviz kurundaki artış savunma ve havacılık sanayisini nasıl etkileyecek?
Döviz kurundaki artışların birçok sektöre olumsuz etkileri oluyor. Uzmanlar, yüksek katma değerli ürünlerin ithal edildiği ve Ar-Ge harcamalarının yoğun olarak... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T16:06+0300
2021-12-01T16:06+0300
savunma
enflasyon
euro
dolar
merkez bankası
kredi
döviz
türk lirası
kobi
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051336319_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4b9f8801bda4ae83e5dd07d8afb29ada.jpg
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD), 17 Eylül 2018’de o dönemde artan döviz kuruna dair, “Yabancı Para / TL İlişkisindeki Son Gelişmelerin Sektör Oyuncularına Etkisi” adlı bir rapor yayınlamıştı. Bu raporun yayınladığı tarihte dolar kuru 6,30 liradan işlem görüyordu.Bu raporda sektör oyuncularının “sabit fiyatlı sözleşmelerinde zarar edecek bir durumla karşı karşıya kalındığı” ifade edilmişti. Ayrıca, “Yeni sözleşmelerin TL bazında imzalanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonucu özellikle yıllara sari (3 yıldan uzun süreli) sözleşmelerde gelecek öngörüsü yapmada sorun yaşanmasına neden olacaktır. Bu ya şişmiş fiyat veya zararla sonuçlanacak öngörü yapılması sonucunu getirecektir. Yürürlükteki ve yeni imzalanacak sözleşmelerin ithal kalemlerinin de TL olarak belirlenmesi, ithal kalemlerdeki TL/yabancı para paritesindeki değişimlerin yükünün yüklenici tarafından taşınması anlamına gelecektir. Bu yüklenicinin yüksek öngörü ile fiyat oluşturması ve/veya yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucunu doğuracaktır. Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gecikmeler yaşanması ve sonuç olarak cezai durumlarla karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır” değerlendirmesi yapılmıştı.Raporda, “Sözleşmeler kapsamında yapılan ve kredi ile alınan yatırım araçlarının (Tezgah, Özel Ekipman v.b) geri ödeme maliyetleri yükselmiş veya yeni yatırım yapmak için tanımlanan kaynak yetersiz kalmış bulunmaktadır. Ekonomide yaşanan/yaşanacak bu ve benzeri ciddi ekonomik krizlerin sözleşmelerdeki mücbir sebebler arasında yer almaması, yüklenicinin mağdur olmasına neden olabilmektedir” değerlendirmesi de dikkat çekmişti.‘Maliyetlere olumsuz bir etkileşim olduğunu söylemek mümkün’Güncel durumda dolar kuru 13 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, güncel durumda sektör oyuncuları ne gibi sorunlar ile karşı karşıya kalabilir?Sputnik’e açıklama yapan SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak, “Kur yüksekliğinin ihracat konusunda sektör oyuncularımızı fiyat konusunda daha rekabetçi yaptığını ancak ithal girdiler nedeni ile de maliyetlere olumsuz bir etkileşim olduğunu söylemek mümkün” değerlendirmesinde bulundu.‘Bunun sürdürülebilir bir tarafı yok’Savunma sanayii analistleri Kozan Selçuk Erkan ve Çağlar Kurç da sektörün karşılaşabileceği riskleri Sputnik’e değerlendirdi.İhracat bazlı üretim faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Erkan, “Yurt içindeki üretim faaliyetleri sekteye uğrar çünkü Türk lirası (TL) bazında iş yapılıp döviz bazında harcama yapılacağı için o işlerde ciddi gecikmeler ve sorunlar yaşanacaktır. Çünkü anlaşmalar genelde yasalar gereği özellikle kamu ile yapılan işlerde TL bazında yapılıyor. Buna karşılık başta hammadde olmak üzere birçok şeyi döviz bazında alıyorsunuz. Bu durumda maliyetleriniz anlaşmayı imzaladığınızda 1 birimken şu anda neredeyse 1.6 birime çıktı. Bunun sürdürülebilir bir tarafı yok” dedi.‘Döviz kurundaki istikrarsızlıktan dolayı işler gecikmeye başlayacak’“Ar-Ge tarafında ise zaten 2-0 geride başlıyorsunuz” diye devam eden Erkan, şunları ekledi:‘En fazla KOBİ'ler olumsuz etkilenebilir’Çağlar Kurç ise “Gelirinin önemli bir kısmı iç piyasadaki projelere dayanan ve yabancı girdi kullanan şirketler kur artışından olumsuz etkilenecektir. Bunlar arasında, önlem alınmaması durumunda en fazla KOBİ'ler olumsuz etkilenebilir” yorumunda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211201/dolar-yeniden-13-liranin-uzerine-cikti-1051329394.html
https://tr.sputniknews.com/20211201/merkez-bankasi-piyasa-doviz-satim-yoluyla-dogruda-mudahale-edilmektedir-1051323658.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051336319_118:0:766:486_1920x0_80_0_0_5f33bc6bb298a398b0f694e6dd7e4445.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, euro, dolar, merkez bankası, kredi, döviz, türk lirası, kobi, ekonomi, savunma, sanayi, dolar/tl, euro/tl, savunma sanayii başkanlığı, turan salcı, savunma sanayi

Döviz kurundaki artış savunma ve havacılık sanayisini nasıl etkileyecek?

16:06 01.12.2021
© AASavunma sanayii
Savunma sanayii - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
Abone ol
Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Döviz kurundaki artışların birçok sektöre olumsuz etkileri oluyor. Uzmanlar, yüksek katma değerli ürünlerin ithal edildiği ve Ar-Ge harcamalarının yoğun olarak yapıldığı savunma ve havacılık sanayisinin de bu artıştan olumsuz şekilde etkilendiğini ve etkilenmeye devam edeceğini ifade ediyor.
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD), 17 Eylül 2018’de o dönemde artan döviz kuruna dair, “Yabancı Para / TL İlişkisindeki Son Gelişmelerin Sektör Oyuncularına Etkisi” adlı bir rapor yayınlamıştı. Bu raporun yayınladığı tarihte dolar kuru 6,30 liradan işlem görüyordu.
Bu raporda sektör oyuncularının “sabit fiyatlı sözleşmelerinde zarar edecek bir durumla karşı karşıya kalındığı” ifade edilmişti. Ayrıca, “Yeni sözleşmelerin TL bazında imzalanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonucu özellikle yıllara sari (3 yıldan uzun süreli) sözleşmelerde gelecek öngörüsü yapmada sorun yaşanmasına neden olacaktır. Bu ya şişmiş fiyat veya zararla sonuçlanacak öngörü yapılması sonucunu getirecektir. Yürürlükteki ve yeni imzalanacak sözleşmelerin ithal kalemlerinin de TL olarak belirlenmesi, ithal kalemlerdeki TL/yabancı para paritesindeki değişimlerin yükünün yüklenici tarafından taşınması anlamına gelecektir. Bu yüklenicinin yüksek öngörü ile fiyat oluşturması ve/veya yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucunu doğuracaktır. Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gecikmeler yaşanması ve sonuç olarak cezai durumlarla karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır” değerlendirmesi yapılmıştı.
Raporda, “Sözleşmeler kapsamında yapılan ve kredi ile alınan yatırım araçlarının (Tezgah, Özel Ekipman v.b) geri ödeme maliyetleri yükselmiş veya yeni yatırım yapmak için tanımlanan kaynak yetersiz kalmış bulunmaktadır. Ekonomide yaşanan/yaşanacak bu ve benzeri ciddi ekonomik krizlerin sözleşmelerdeki mücbir sebebler arasında yer almaması, yüklenicinin mağdur olmasına neden olabilmektedir” değerlendirmesi de dikkat çekmişti.
Türk Lirası- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
EKONOMİ
Dolar yeniden 13 liranın üzerine çıktı
14:13

‘Maliyetlere olumsuz bir etkileşim olduğunu söylemek mümkün’

Güncel durumda dolar kuru 13 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, güncel durumda sektör oyuncuları ne gibi sorunlar ile karşı karşıya kalabilir?
Sputnik’e açıklama yapan SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak, “Kur yüksekliğinin ihracat konusunda sektör oyuncularımızı fiyat konusunda daha rekabetçi yaptığını ancak ithal girdiler nedeni ile de maliyetlere olumsuz bir etkileşim olduğunu söylemek mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

‘Bunun sürdürülebilir bir tarafı yok’

Savunma sanayii analistleri Kozan Selçuk Erkan ve Çağlar Kurç da sektörün karşılaşabileceği riskleri Sputnik’e değerlendirdi.
İhracat bazlı üretim faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Erkan, “Yurt içindeki üretim faaliyetleri sekteye uğrar çünkü Türk lirası (TL) bazında iş yapılıp döviz bazında harcama yapılacağı için o işlerde ciddi gecikmeler ve sorunlar yaşanacaktır. Çünkü anlaşmalar genelde yasalar gereği özellikle kamu ile yapılan işlerde TL bazında yapılıyor. Buna karşılık başta hammadde olmak üzere birçok şeyi döviz bazında alıyorsunuz. Bu durumda maliyetleriniz anlaşmayı imzaladığınızda 1 birimken şu anda neredeyse 1.6 birime çıktı. Bunun sürdürülebilir bir tarafı yok” dedi.

‘Döviz kurundaki istikrarsızlıktan dolayı işler gecikmeye başlayacak’

“Ar-Ge tarafında ise zaten 2-0 geride başlıyorsunuz” diye devam eden Erkan, şunları ekledi:

İki tip Ar-Ge vardır; birincisi sizin ülkenizde üretilemeyeni üretmek, ikincisi de bu konuya yeni bir çözüm bulmak. Ülkenizde üretilmeyeni üretmek yine yurt dışından alacağınız makinalar, hammaddeler ve bunların yerlileştirilmesi için alacağınız danışmanlıkların tamamı dövize bağlı. Dünyada olmayan yeni bir teknoloji geliştirmek için çalışıyorsanız da bunda da dövize bağlısınız. Çünkü bulacağınız her ekipman, makina, yedek parça, hammadde, sarf malzemesini dünyada olmayan bir şeyi yaptığınız için pek çok farklı kaynaktan almanız gerekiyor. Bu da size çok ciddi anlamda bir döviz baskısı getirecek. Hibe desteklerini TL bazında veriyorsunuz, bunda dövizin rakımını sabitliyorsunuz. Siz bir yıl önce anlaşma yaptığınızda dolar 7,5 iken şu anda 13. Aradaki farkı telafi etmek için fiziki olarak durmanız gerekiyor. Çünkü iş yapamaz duruma geliyorsunuz. Döviz kurundaki istikrarsızlıktan dolayı işler gecikmeye başlayacak.

Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
12:15

‘En fazla KOBİ'ler olumsuz etkilenebilir’

Çağlar Kurç ise “Gelirinin önemli bir kısmı iç piyasadaki projelere dayanan ve yabancı girdi kullanan şirketler kur artışından olumsuz etkilenecektir. Bunlar arasında, önlem alınmaması durumunda en fazla KOBİ'ler olumsuz etkilenebilir” yorumunda bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:11Ryabkov: ABD’nin Rus diplomatları sınırdışı etmeyi durdurmak için hâlâ vakti var
17:05Rusya ile ASEAN ülkeleri, ilk kez ortak donanma tatbikatı gerçekleştiriyor
17:04Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da 'Akıllı Taksi' dönemi başlıyor
16:56Gaziantep'te babasının darp ettiği bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor
16:56Depremde 11 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Yıkılmanın sebebi kolonun kesilmesi
16:48Lavrov: NATO'nun nükleer silah açıklamaları, sıcak çatışmayı provoke etme amacı taşıyor
16:45Kapısını çilingire açtırdıkları evden Scottish cinsi kediyi çaldılar
16:41Almanya'da eski bir savaş uçağı bombası infilak etti: 1'i ağır 3 yaralı
16:41Torununa aldığı eğitici oyuncak 'küfürbaz ve kokainman' çıktı
16:33İsveç'te aşı pasaportu eline mikroçip taktıranların sayısını artırdı: Anahtar ve kimlik taşımıyorlar
16:33AB Komisyon Başkanı Von der Leyen koronavirüs aşısının zorunlu tutulmasından yana
16:29AK Partili Özhaseki’den Akşener’e cevap: Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş
16:24Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü
16:22Göç etmeyen leylek kara yakalandı
16:20Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
16:19Yozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı
16:16Rusya'da son 24 saat içinde 32 bin 837 yeni koronavirüs vakası
16:11Kremlin, Putin’le Erdoğan’ın görüşeceğini doğruladı: Ukrayna, Türkiye gündeme getirirse ele alınır
16:08MHP'li Yalçın: Mansur Yavaş artık rahat durmalı
16:07Kaunos Antik Kenti'ndeki 2400 yıllık kaya mezarları koruma altına alınıyor