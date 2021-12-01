https://tr.sputniknews.com/20211201/dovizdeki-artis-yayinevlerinin-belini-buktu-turkiyenin-kagit-fabrikasi-olmamasi-trajik-bir-durum-1051348501.html

Dövizdeki artış yayınevlerinin belini büktü: 'Türkiye’nin kağıt fabrikası olmaması trajik bir durum'

Dövizdeki artış yayınevlerinin belini büktü: 'Türkiye’nin kağıt fabrikası olmaması trajik bir durum'

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, "Türkiye kağıt üretmiyor. Koskoca bir ülkenin kağıt... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T21:08+0300

2021-12-01T21:08+0300

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akşam postasi

radyo

atilla güner

kitap

üretim

kağıt

seka

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01.12.2021 - AKŞAM POSTASI 01.12.2021 - AKŞAM POSTASI

Döviz kuru nedeniyle kağıt maliyetinde yaşanan artış yayınevlerini zorladı. Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son durumu ve çözüm önerilerini anlattı.'Düşünmeyen, üretmeyen toplum geriler'“Düşünmeyen, üretmeyen, kültür ve sanat ile uğraşmayan bir toplumun çok hızlı gerileşmesi ve ilkelleşmesi, söz konusu ki bunu geri döndürebilmek çok daha pahalıya mal oluyor. İlk yapılması gereken Türkiye’nin kendi kağıdını kendisinin üretir hale gelmesi ve devletin bu konuda birtakım teşvikler vererek kağıt üretememe utancından bir an evvel kurtarması. Kitapta KDV uzun zaman önce kalktı ama kağıtta KDV hala var. Bu KDV’nin kaldırılması rahatlatıcı bir unsur olabilir. Kültür hayatı olmayan bir ülke olamaz. Güvenlik ve sağlıktan feragat edemezsiniz kültür de böyle bir şey ondan da feragat edemezsiniz. Kültürden feragat ettiğiniz zaman faturası çok daha ağır olur. Belki bu kriz döneminde uzun zamandır konuşulan ama hayata geçemeyen sabit fiyat yasası gündeme getirilebilir.”

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2021

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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