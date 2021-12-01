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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211201/dovizdeki-artis-yayinevlerinin-belini-buktu-turkiyenin-kagit-fabrikasi-olmamasi-trajik-bir-durum-1051348501.html
Dövizdeki artış yayınevlerinin belini büktü: 'Türkiye’nin kağıt fabrikası olmaması trajik bir durum'
Dövizdeki artış yayınevlerinin belini büktü: 'Türkiye’nin kağıt fabrikası olmaması trajik bir durum'
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, "Türkiye kağıt üretmiyor. Koskoca bir ülkenin kağıt... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T21:08+0300
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akşam postasi
radyo
atilla güner
kitap
üretim
kağıt
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01.12.2021 - AKŞAM POSTASI
01.12.2021 - AKŞAM POSTASI
Döviz kuru nedeniyle kağıt maliyetinde yaşanan artış yayınevlerini zorladı. Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son durumu ve çözüm önerilerini anlattı.'Düşünmeyen, üretmeyen toplum geriler'“Düşünmeyen, üretmeyen, kültür ve sanat ile uğraşmayan bir toplumun çok hızlı gerileşmesi ve ilkelleşmesi, söz konusu ki bunu geri döndürebilmek çok daha pahalıya mal oluyor. İlk yapılması gereken Türkiye’nin kendi kağıdını kendisinin üretir hale gelmesi ve devletin bu konuda birtakım teşvikler vererek kağıt üretememe utancından bir an evvel kurtarması. Kitapta KDV uzun zaman önce kalktı ama kağıtta KDV hala var. Bu KDV’nin kaldırılması rahatlatıcı bir unsur olabilir. Kültür hayatı olmayan bir ülke olamaz. Güvenlik ve sağlıktan feragat edemezsiniz kültür de böyle bir şey ondan da feragat edemezsiniz. Kültürden feragat ettiğiniz zaman faturası çok daha ağır olur. Belki bu kriz döneminde uzun zamandır konuşulan ama hayata geçemeyen sabit fiyat yasası gündeme getirilebilir.”
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radyo, atilla güner, kitap, üretim, kağıt, seka, аудио

Dövizdeki artış yayınevlerinin belini büktü: 'Türkiye’nin kağıt fabrikası olmaması trajik bir durum'

21:08 01.12.2021 (güncellendi: 21:11 01.12.2021)
AKŞAM POSTASI
01.12.2021 - AKŞAM POSTASI
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, "Türkiye kağıt üretmiyor. Koskoca bir ülkenin kağıt fabrikasının olmaması trajik bir durum" dedi.
Döviz kuru nedeniyle kağıt maliyetinde yaşanan artış yayınevlerini zorladı. Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son durumu ve çözüm önerilerini anlattı.
“Kağıt fiyatları 2 hatta 3 katına çıktı deyip biz de fiyatları ikiye katlayalım dediğinizde satışlar düşecektir. Yayınevleri müthiş paralar kazanan ticari yerler olmadığı için bir noktadan sonra okuyucuya yansıtmak zorundalar. Okuyuculardan haklı olarak bizlere feryat geliyor. Okurlarımıza tek söyleyeceğim şey lütfen yayıncılara kızmayın, eğer kızılacak birisi varsa Türkiye’nin ekonomisini bu hale getirenlere itirazınızı o tarafa doğru yöneltirseniz daha sonuç alıcı bir yöntem olur. Türkiye kağıt üretmiyor. Koskoca bir ülkenin kağıt fabrikasının olmaması trajik bir durum. 1980 Sonrası neoliberal politikalar ve özelleştirmeler sonucunda oluştu. Seka’yı yok fiyatına satmak gibi..”

'Düşünmeyen, üretmeyen toplum geriler'

“Düşünmeyen, üretmeyen, kültür ve sanat ile uğraşmayan bir toplumun çok hızlı gerileşmesi ve ilkelleşmesi, söz konusu ki bunu geri döndürebilmek çok daha pahalıya mal oluyor. İlk yapılması gereken Türkiye’nin kendi kağıdını kendisinin üretir hale gelmesi ve devletin bu konuda birtakım teşvikler vererek kağıt üretememe utancından bir an evvel kurtarması. Kitapta KDV uzun zaman önce kalktı ama kağıtta KDV hala var. Bu KDV’nin kaldırılması rahatlatıcı bir unsur olabilir. Kültür hayatı olmayan bir ülke olamaz. Güvenlik ve sağlıktan feragat edemezsiniz kültür de böyle bir şey ondan da feragat edemezsiniz. Kültürden feragat ettiğiniz zaman faturası çok daha ağır olur. Belki bu kriz döneminde uzun zamandır konuşulan ama hayata geçemeyen sabit fiyat yasası gündeme getirilebilir.”
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