KORONAVİRÜS
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DSÖ'den Omicron açıklaması: Yeni aşı geliştirilmesine gerek yok, var olanların düzenlenmesi yeterli
16:02 01.12.2021 (güncellendi: 16:21 01.12.2021)
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINIDünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
Ayrıntılar geliyor
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün Omicron varyantına ilişkin yaptığı açıklamada, aşıya dirençli olabileceğinden endişe edilen varyanta karşı yeni bir aşı geliştirilmesine ihtiyaç bulunmadığını, aşı üreticilerinin yalnızca mevcut aşılar üzerinde küçük düzenlemeler yapmasının yeterli olacağını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamanın satır başları şöyle:
Avrupa, koronavirüs salgınının merkezi haline geldi.
Omicron varyantıyla ilişkili 40 farklı mutasyon tespit edildi.
Omicron toplumda panik yarattı çünkü bu varyanta ilişkin şu anda çok sayıda bilinmezlik söz konusu.
Çeşitli ülkelerin seyahat kısıtlaması getirmesini anlıyoruz. Ancak bu gibi önlemlerin sonuçları olduğu konusunda da açık olmalıyız.
Ülkelerden, Omicron varyantını erken tespit edebilmeleri için hastalık takibini arttırmalarını istiyoruz.
Omicron'un yayılmasını önlemek için elimizde çok sayıda araç var.
Yeni bir aşı geliştirmeye gerek yok. Aşı üreticilerinin yalnızca mevcut aşılar üzerinde küçük değişiklikler yapması gerekiyor.
Elde edilen ilk veriler, mevcut PCR testlerinin Omicron'dan büyük oranda etkilenmediğini gösteriyor.
Şimdiye dek 24 ülke, Omicron vakası bildirdi.
Omicron'un kuluçka süresinin diğer koronavirüs varyantlarından farklı olduğuna inanmak için elimizde bir sebep yok.
Koronavirüsün bazı mutasyonları, virüsün çok daha hızlı bir şekilde bulaşması riskinin arttığını gösteriyor.
İnsanlar koronavirüse karşı güvenlik önlemlerini bırakmak istiyor, ancak bu önlemler olmazsa daha çok mutasyon ile karşı karşıya olacağız.
Mevcut aşıların etkililiğinin Omicron karşısında azaldığını gösteren bir kanıt elimizde yok.
Aşı olmuş olsanız dahi maske takmanız, sosyal mesafe ve hijyeni korumanız büyük önem taşıyor.
Doğu Akdeniz bölgesindeki 7 ülkede aşaılama oranı yüzde 10'a ulaşmadı.
Elde edilen ilk gözlemler, çoğu Omicron vakasının hafif seyrettiği yönünde.