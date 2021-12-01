DSÖ'den Omicron açıklaması: Yeni aşı geliştirilmesine gerek yok, var olanların düzenlenmesi yeterli

Avrupa, koronavirüs salgınının merkezi haline geldi. Avrupa, koronavirüs salgınının merkezi haline geldi.

Omicron varyantıyla ilişkili 40 farklı mutasyon tespit edildi. Omicron varyantıyla ilişkili 40 farklı mutasyon tespit edildi.

Omicron toplumda panik yarattı çünkü bu varyanta ilişkin şu anda çok sayıda bilinmezlik söz konusu. Omicron toplumda panik yarattı çünkü bu varyanta ilişkin şu anda çok sayıda bilinmezlik söz konusu.

Çeşitli ülkelerin seyahat kısıtlaması getirmesini anlıyoruz. Ancak bu gibi önlemlerin sonuçları olduğu konusunda da açık olmalıyız. Çeşitli ülkelerin seyahat kısıtlaması getirmesini anlıyoruz. Ancak bu gibi önlemlerin sonuçları olduğu konusunda da açık olmalıyız.

Ülkelerden, Omicron varyantını erken tespit edebilmeleri için hastalık takibini arttırmalarını istiyoruz. Ülkelerden, Omicron varyantını erken tespit edebilmeleri için hastalık takibini arttırmalarını istiyoruz.

Omicron'un yayılmasını önlemek için elimizde çok sayıda araç var. Omicron'un yayılmasını önlemek için elimizde çok sayıda araç var.

Yeni bir aşı geliştirmeye gerek yok. Aşı üreticilerinin yalnızca mevcut aşılar üzerinde küçük değişiklikler yapması gerekiyor. Yeni bir aşı geliştirmeye gerek yok. Aşı üreticilerinin yalnızca mevcut aşılar üzerinde küçük değişiklikler yapması gerekiyor.

Elde edilen ilk veriler, mevcut PCR testlerinin Omicron'dan büyük oranda etkilenmediğini gösteriyor. Elde edilen ilk veriler, mevcut PCR testlerinin Omicron'dan büyük oranda etkilenmediğini gösteriyor.

Şimdiye dek 24 ülke, Omicron vakası bildirdi. Şimdiye dek 24 ülke, Omicron vakası bildirdi.

Omicron'un kuluçka süresinin diğer koronavirüs varyantlarından farklı olduğuna inanmak için elimizde bir sebep yok. Omicron'un kuluçka süresinin diğer koronavirüs varyantlarından farklı olduğuna inanmak için elimizde bir sebep yok.

Koronavirüsün bazı mutasyonları, virüsün çok daha hızlı bir şekilde bulaşması riskinin arttığını gösteriyor. Koronavirüsün bazı mutasyonları, virüsün çok daha hızlı bir şekilde bulaşması riskinin arttığını gösteriyor.

İnsanlar koronavirüse karşı güvenlik önlemlerini bırakmak istiyor, ancak bu önlemler olmazsa daha çok mutasyon ile karşı karşıya olacağız. İnsanlar koronavirüse karşı güvenlik önlemlerini bırakmak istiyor, ancak bu önlemler olmazsa daha çok mutasyon ile karşı karşıya olacağız.

Mevcut aşıların etkililiğinin Omicron karşısında azaldığını gösteren bir kanıt elimizde yok. Mevcut aşıların etkililiğinin Omicron karşısında azaldığını gösteren bir kanıt elimizde yok.

Aşı olmuş olsanız dahi maske takmanız, sosyal mesafe ve hijyeni korumanız büyük önem taşıyor. Aşı olmuş olsanız dahi maske takmanız, sosyal mesafe ve hijyeni korumanız büyük önem taşıyor.

Doğu Akdeniz bölgesindeki 7 ülkede aşaılama oranı yüzde 10'a ulaşmadı. Doğu Akdeniz bölgesindeki 7 ülkede aşaılama oranı yüzde 10'a ulaşmadı.