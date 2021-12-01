https://tr.sputniknews.com/20211201/dunya-genelinde-kovid-19-ile-ilgili-114-milyondan-fazla-haber-yapildi-1051324159.html

'Dünya genelinde Kovid-19 ile ilgili 114 milyondan fazla haber yapıldı'

'Dünya genelinde Kovid-19 ile ilgili 114 milyondan fazla haber yapıldı'

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında, ikinci yılı geride bırakıldı. Türkiye’deki ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülse de, dünyadaki ilk vaka 1... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T12:26+0300

2021-12-01T12:26+0300

2021-12-01T12:35+0300

koronavirüs

türkiye

normalleşme

haber

aşı

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Küresel salgın 730 günde 114 milyonun üzerinde haber çıkışı ile Türkiye ve dünya gündeminin en önemli başlığı haline geldi.Veriler Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, yazılı basın, TV kanalları ve web siteleri olmak üzere 15 binin üzerinde kaynak tarandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) birçok alt başlıkla da medyada yer alırken, en fazla haber olan başlıklar sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat yasağı, okulların kapanması, tam kapanma, geliştirilen aşılar, varyantlar ve normalleşme süreci oldu.Sağlık Bakanlığı verilerine göre de Türkiye’de 2. doz aşı yaptıranların oranı yüzde 81.29 olarak kayıtlara geçti.Normalleşme sürecinin hızlanmasına sebep olan aşıların ise sadece bu yıl 180 bin 599 basın haberi ile gündemimize oturduğu gözlendi. Tüm dünyada tekrar paniğe neden olan Omicron varyantı ise 49 bin 811 haberle son zamanların en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldıAjans Press’in elde ettiği bilgilere göre, Kovid-19’lu toplam vaka sayısı 262 milyon 819 bin 609 olarak güncellendi.Kovid-19 dünyada 5 milyon 215 bin 291 kişinin ölümüne sebep olurken, Türkiye’deki güncel vaka sayısı 8 milyon 797 bin 558 olarak saptandı.Bu 2 yıllık süreçte sadece bir vaka görülen iki ülke ise Mikronezya ve Tonga olarak kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211130/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-midilli-yeni-varyantlar-asisizlik-yuzunden-cikiyor--1051282951.html

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türkiye, normalleşme, haber, aşı