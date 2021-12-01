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https://tr.sputniknews.com/20211201/dunyanin-yasamak-icin-en-pahali-sehirleri-listesi-tel-aviv-parisi-sollayip-birinci-oldu-1051330697.html
Dünyanın yaşamak için en pahalı şehirleri listesi: Tel Aviv, Paris'i sollayıp birinci oldu
Dünyanın yaşamak için en pahalı şehirleri listesi: Tel Aviv, Paris'i sollayıp birinci oldu
Dünyanın yaşamak için en pahalı şehirleri listesinde pandemi kaynaklı para politikaları, yüksek enflasyon, artan enerji fiyatları ve tedarik sıkıntısının... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T14:36+0300
2021-12-01T15:30+0300
yaşam
dünyanın en pahalı şehirleri
tel aviv
economist intelligence unit (eiu)
singapur
paris
şam
tahran
liste
roma
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Economist İstihbarat Birimi'nin (EIU) dünyanın yaşamak için en pahalı şehirleri listesinde 2021'de dikkat çekici değişiklikler meydana geldi. İsrail'in Tel Aviv şehri, son 12 ayda 5 sıra yukarı fırlayıp Fransa başkenti Paris'i geride bırakarak listenin tepesine yerleşti. Tel Aviv'in ilk kez dünyanın en pahalı şehri unvanını almasında, İsrail para birimi şekelin ABD doları karşısında değer kazanması ve enflasyon nedeniyle mal ve hizmetlerin pahalanmasının rol oynadığı belirtildi. Tel Aviv, alkol ve ulaşım için ikinci, kişisel bakım için beşinci ve eğlence için altıncı en pahalı şehir oldu. Tel Aviv, geçen yıldan bu yana endeks puanında 5'lik artışla EIU'nun başlıca harcama kategorilerinin 10'unda ilk 3'te yer aldı.Yaşaması en pahalı şehirler listesinin başında yer alan ilk 10 şehir şunlar: Tel Aviv, Paris ve Singapur, Zürih, Hong Kong, New York, Cenevre, Kopenhag, Los Angeles, Osaka.Sidney ve Melbourne, Londra'yı geçtiYıllık sıralamada Londra 3 basamak yükselerek 17., Sidney 1 basamak yükselerek 14., Melbourne 2 basamak yükselerek 16. sıraya çıktı. 50. sıradaki Berlin, listedeki en ucuz Alman şehriDünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olan Frankfurt, 19. sıraya yerleşerek en pahalı Alman şehri olurken, Berlin, 8 basamak gerileyip 50. sıraya düşerek listedeki en ucuz Alman şehri oldu.ABD yaptırımlarının sonucu: Tahran 50 basamak yükseldiEn büyük sıçramayı 79'dan 29. sıraya yükselen İran'ın başkenti Tahran yaptı. Bunun ABD yaptırımlarının neden olduğu kıtlık ve fiyat artışlarından kaynaklandığı belirtildi. En çok ucuzlayan şehir RomaBu yıl sıralamaya 40 yeni şehir eklendi. İskoçya'nın başkenti Edinburgh, Auckland ve Minneapolis gibi yüksek yaşam maliyetine sahip şehirlerle eşit olarak 27. sırada yer alarak listeye en yüksek yeni girişi yaptı. Yeni şehirlerden Stuttgart ve San Diego da ilk 50'ye girdi.En pahalı şehir listesinde en büyük düşüşü gerçekleştiren İtalya başkenti Roma, özellikle yiyecek ve giyim fiyatlarındaki keskin azalma sayesinde 16 basamak gerileyerek 48. sıraya indi. İkinci en büyük düşüşü gerçekleştiren Bangkok ve Lima, tüm kategorilerde önemli azalma kaydetti. En ucuz şehir Şam Hesaplamalarda kullanılan ortalama enflasyon rakamına son derece yüksek enflasyon oranlarına sahip dört şehir -Caracas, Şam, Buenos Aires ve Tahran- eklenmedi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Suriye başkenti Şam, yaşamak için dünyanın en ucuz şehri olurken, onu Libya'nın Trablus şehri ve Özbekistan başkenti Taşkent izledi.
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dünyanın en pahalı şehirleri, tel aviv, economist intelligence unit (eiu), singapur, paris, şam, tahran, liste, roma, 2021

Dünyanın yaşamak için en pahalı şehirleri listesi: Tel Aviv, Paris'i sollayıp birinci oldu

14:36 01.12.2021 (güncellendi: 15:30 01.12.2021)
© AFP 2021 / GIL COHEN MAGENTel Aviv sahilleri
Tel Aviv sahilleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / GIL COHEN MAGEN
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Dünyanın yaşamak için en pahalı şehirleri listesinde pandemi kaynaklı para politikaları, yüksek enflasyon, artan enerji fiyatları ve tedarik sıkıntısının etkisiyle belirgin değişiklikler meydana geldi. Bu yıl Tel Aviv ilk kez dünyanın en pahalı şehri unvanını alırken, listeye 40 yeni şehir eklendi.
Economist İstihbarat Birimi'nin (EIU) dünyanın yaşamak için en pahalı şehirleri listesinde 2021'de dikkat çekici değişiklikler meydana geldi. İsrail'in Tel Aviv şehri, son 12 ayda 5 sıra yukarı fırlayıp Fransa başkenti Paris'i geride bırakarak listenin tepesine yerleşti. Tel Aviv'in ilk kez dünyanın en pahalı şehri unvanını almasında, İsrail para birimi şekelin ABD doları karşısında değer kazanması ve enflasyon nedeniyle mal ve hizmetlerin pahalanmasının rol oynadığı belirtildi.
Tel Aviv, alkol ve ulaşım için ikinci, kişisel bakım için beşinci ve eğlence için altıncı en pahalı şehir oldu. Tel Aviv, geçen yıldan bu yana endeks puanında 5'lik artışla EIU'nun başlıca harcama kategorilerinin 10'unda ilk 3'te yer aldı.
Yaşaması en pahalı şehirler listesinin başında yer alan ilk 10 şehir şunlar: Tel Aviv, Paris ve Singapur, Zürih, Hong Kong, New York, Cenevre, Kopenhag, Los Angeles, Osaka.

Sidney ve Melbourne, Londra'yı geçti

Yıllık sıralamada Londra 3 basamak yükselerek 17., Sidney 1 basamak yükselerek 14., Melbourne 2 basamak yükselerek 16. sıraya çıktı.

50. sıradaki Berlin, listedeki en ucuz Alman şehri

Dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olan Frankfurt, 19. sıraya yerleşerek en pahalı Alman şehri olurken, Berlin, 8 basamak gerileyip 50. sıraya düşerek listedeki en ucuz Alman şehri oldu.

ABD yaptırımlarının sonucu: Tahran 50 basamak yükseldi

En büyük sıçramayı 79'dan 29. sıraya yükselen İran'ın başkenti Tahran yaptı. Bunun ABD yaptırımlarının neden olduğu kıtlık ve fiyat artışlarından kaynaklandığı belirtildi.

En çok ucuzlayan şehir Roma

Bu yıl sıralamaya 40 yeni şehir eklendi. İskoçya'nın başkenti Edinburgh, Auckland ve Minneapolis gibi yüksek yaşam maliyetine sahip şehirlerle eşit olarak 27. sırada yer alarak listeye en yüksek yeni girişi yaptı. Yeni şehirlerden Stuttgart ve San Diego da ilk 50'ye girdi.
En pahalı şehir listesinde en büyük düşüşü gerçekleştiren İtalya başkenti Roma, özellikle yiyecek ve giyim fiyatlarındaki keskin azalma sayesinde 16 basamak gerileyerek 48. sıraya indi. İkinci en büyük düşüşü gerçekleştiren Bangkok ve Lima, tüm kategorilerde önemli azalma kaydetti.

En ucuz şehir Şam

Hesaplamalarda kullanılan ortalama enflasyon rakamına son derece yüksek enflasyon oranlarına sahip dört şehir -Caracas, Şam, Buenos Aires ve Tahran- eklenmedi.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Suriye başkenti Şam, yaşamak için dünyanın en ucuz şehri olurken, onu Libya'nın Trablus şehri ve Özbekistan başkenti Taşkent izledi.
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