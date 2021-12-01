https://tr.sputniknews.com/20211201/dunyaya-en-yakin-super-kutleli-kara-delik-cifti-gozlemlendi-1051316099.html

Dünya'ya en yakın süper kütleli kara delik çifti gözlemlendi

Dünya'ya en yakın süper kütleli kara delik çifti gözlemlendi

Şili’de bilim insanları, Very Large Telescope (VLT) adlı gözlemevinde, dünyaya en yakın süper kütleli kara delik çiftini keşfettiklerini duyurdu. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T07:13+0300

2021-12-01T07:13+0300

2021-12-01T07:12+0300

dünya

kara delik

keşif

gözlem

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'Phys' adlı internet sitesinde yer alan haberde, gökbilimciler, Avrupa Güney Rasathanesi tarafından işletilen dev teleskop yardımıyla, şimdiye kadar görülen, dünyaya en yakın süper kütleli kara delik çiftini gözlemledi.Söz konusu kara deliklerin, birbirine 1600 ışık yılı uzaklıkta olduğu, dünyaya ise 89 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu kaydedildi.NTV'nin aktardığı habere göre bilim insanları, kara delik çifti arasındaki boşluğun zamanla azalarak, tek bir kara deliğe dönüşeceğinin altını çizdi.Kara delik çiftinden birinin, kova takımyıldızı bölgesinde (NGC 7727), bir gökadada yer aldığı belirtilirken, güneşten 154 milyon kat kütleye sahip olduğu bildirildi.Araştırmacılar, kara deliklerin kütlesinin, yer çekimi kuvveti etrafındaki yıldızların hareketi ile nasıl etkilendiğine bakılarak hesaplandığını belirtti.Uzmanlar, ilk kez bir süper kütleli kara delik çiftinin bu şekilde hesaplandığını aktararak, bilinen diğer süper kütleli kara delik sayısının yüzde 30 oranında artabileceğini bildirdi.

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kara delik, keşif, gözlem