https://tr.sputniknews.com/20211201/egm-polis-intiharlarinin-arttigi-yonundeki-iddialar-dogrulari-yansitmiyor-1051322061.html

EGM: Polis intiharlarının arttığı yönündeki iddialar doğruları yansıtmıyor

EGM: Polis intiharlarının arttığı yönündeki iddialar doğruları yansıtmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde polis intiharlarının arttığı iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T11:56+0300

2021-12-01T11:56+0300

2021-12-01T11:56+0300

polis

emniyet genel müdürlüğü (egm)

intihar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103497/59/1034975996_150:0:2994:1600_1920x0_80_0_0_5d5baec989cb3eafe27cad72dc42cc4c.jpg

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, son 10 günde 10 polis memurunun intihar ettiğini belirterek, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün şeffaf bir şekilde açıklama yapmadığını söylemişti. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 'son dönemde polis intiharlarının arttığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı' belirtildi. Tüm personelin her yıl en az bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutma uygulaması başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Ruh sağlığı ile ilgili takibi ve tedavisi gereken personelimiz desteklenmekte, maaşında ve özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan iyileşebilmesi için tüm imkanlar sağlanmaktadır" denildi.'Konu üzerinde hassasiyetle duruluyor'Daha önce de benzer iddiaların gündeme getirildiği ve Genel Müdürlük tarafından konuya ilişkin açıklama yapılarak, bu yönde alınan önlemlerin kamuoyu ile paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Teşkilatımızdaki tüm rehberlik ve psikolojik destek uygulamalarının daha etkin ve kapsamlı takibi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Şube Müdürlüğü kurulmuştur.2020 ve 2021 yıllarında yapılan yoğun alımlarla Teşkilatımızdaki psikolog sayısı arttırılmıştır. Hedefimiz, bin personele en az bir psikolog sayısına ulaşmaktır.Üniversitelerimizin Psikoloji, Psikiyatri ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden öğretim üyelerinin tavsiyeleri ve danışmanlığıyla 2021 yılı başında “Öğren - Fark Et - Yardım Et Projesi” başlatılmıştır. Bu proje ile personelimizin psikolojik iyilik halini arttırmak, rehberlik ve psikolojik destek uygulamaları hakkında bilinç oluşmasını sağlamak, rehberlik ve psikolojik destek birimlerinde yürütülen hizmetlerin sonuçlarını ölçülebilir hale getirmek, polisimizin aile ve iş yaşantısına, sosyal çevre uyumuna ve ilişkilerine, stresi yönetebilmesine ve iletişim becerilerine pozitif yönde katkı sağlamak amaçlanmıştır.Teşkilat olarak bu konu üzerinde hassasiyetle durulmakta ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polis, emniyet genel müdürlüğü (egm), intihar