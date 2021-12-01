https://tr.sputniknews.com/20211201/ehliyet-sinavinda-kopya-duzenegiyle-yakalandi---1051324467.html

Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı ​

Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı ​

Mersin'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için vücuduna düzenek kuran 39 yaşındaki N.K., görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T12:31+0300

2021-12-01T12:31+0300

2021-12-01T12:31+0300

türkiye

polis

ehliyet

sınav

sınav sistemi

düzenek

yakalama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051324441_0:14:640:374_1920x0_80_0_0_25d0b7ae4a1690b3d80042eb078cf05d.jpg

Silifke E-Sınav Merkezi'nde 29 Kasım'da ehliyet sınavına giren N.K.'nin kopya çektiğinden şüphelenen görevliler, polise haber verdi. Gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, N.K.'nin üzerinde yaptığı aramada, korse içerisine gizlenmiş kamera düzeneği, bel kısmında bulunan beyaz torba içerisinde cep telefonu, taşınabilir modem, kulak içi kablosuz kulaklık buldu.Sorgusunda kopya düzeneğini 20 bin TL karşılığında 27 yaşındaki B.Ç’nin hazırladığını itiraf eden N.K., 12 bin TL ödeme yaptığını, sınavın ardından da 8 bin TL daha ödeme yapacağını söyledi. Şüpheli B.Ç aranırken, N.K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210922/kulaginda-ve-maskesinde-kopya-duzenegiyle-yakalanan-kisinin-6-kez-basarisiz-oldugu-ortaya-cikti-1049152929.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polis, ehliyet, sınav, sınav sistemi, düzenek, yakalama