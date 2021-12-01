Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211201/enerji-bakanligindan-sokak-lambalari-karari-1051320829.html
Enerji Bakanlığı'ndan sokak lambaları kararı
Enerji Bakanlığı'ndan sokak lambaları kararı
Enerji Bakanlığı, sokak lambalarının normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulamasının sona erdiğini açıkladı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T11:17+0300
2021-12-01T11:16+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
sokak
lamba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103072/56/1030725616_0:35:1024:611_1920x0_80_0_0_36b6fb959de0cf2940a7879947eb2046.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın aldığı yeni kararla sokak lambaları normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülüyor.Bakanlık'tan alınan yeni kararla, söz konusu uygulamanın sona erecek.Fox TV yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan İsmail Küçükkaya, Bakanlık'tan yapılan açıklamayı duyurdu. Küçükkaya şunları söyledi:"Enerji Bakanlığı yayınımız sırasında Ankara büromuzu aramış. Sokak lambalarıyla ilgili düşünülen uygulamadan vazgeçildi demişler. Biz de Enerji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103072/56/1030725616_82:0:942:645_1920x0_80_0_0_7f8f02ada314a6877448fd0dd9f03cf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, sokak, lamba

Enerji Bakanlığı'ndan sokak lambaları kararı

11:17 01.12.2021
© AA / ArşivSokak lambası
Sokak lambası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA / Arşiv
Abone ol
Enerji Bakanlığı, sokak lambalarının normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulamasının sona erdiğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın aldığı yeni kararla sokak lambaları normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülüyor.
Bakanlık'tan alınan yeni kararla, söz konusu uygulamanın sona erecek.
Fox TV yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan İsmail Küçükkaya, Bakanlık'tan yapılan açıklamayı duyurdu. Küçükkaya şunları söyledi:
"Enerji Bakanlığı yayınımız sırasında Ankara büromuzu aramış. Sokak lambalarıyla ilgili düşünülen uygulamadan vazgeçildi demişler. Biz de Enerji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:45Tutmak istediği tabelayla birlikte uçtu
12:42Kadını yumruklayan saldırganı bisikletle 3 kilometre takip etti, polise yakalattı
12:41Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir
12:34TİSK: Dengeli bir asgari ücret belirlenmeli
12:31Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı ​
12:26'Dünya genelinde Kovid-19 ile ilgili 114 milyondan fazla haber yapıldı'
12:22Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya sınırı kapatırsa sonuçları olacak
12:19Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor
12:15Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
12:13Lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı
12:07Astronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı
12:07MHP'li Ataman: Genel başkanımız kimseyi tehdit etmez
12:00Aşı olduğunu duyurmuştu: NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
11:581. derece sit alanında ağaç dikimine hapis cezası
11:57Diş tedavisi sonrası yüz felci geçiren kadın: 'Yapılmayan dişlere 16 bin lira ücret ödedim'
11:56EGM: Polis intiharlarının arttığı yönündeki iddialar doğruları yansıtmıyor
11:55Musk: Milyarlarca dolar kaybı bulunan SpaceX, küresel ekonomik durgunluk olursa iflas edebilir
11:51İBB’nin deniz taksileri yolcu taşımacılığına başladı
11:46Lavrov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabilir
11:43ABD'ye ait F-16 savaş uçağı, Japonya semalarında havadan yakıt tankı bıraktı