https://tr.sputniknews.com/20211201/enerji-bakanligindan-sokak-lambalari-karari-1051320829.html

Enerji Bakanlığı'ndan sokak lambaları kararı

Enerji Bakanlığı'ndan sokak lambaları kararı

Enerji Bakanlığı, sokak lambalarının normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulamasının sona erdiğini açıkladı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

sokak

lamba

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın aldığı yeni kararla sokak lambaları normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülüyor.Bakanlık'tan alınan yeni kararla, söz konusu uygulamanın sona erecek.Fox TV yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan İsmail Küçükkaya, Bakanlık'tan yapılan açıklamayı duyurdu. Küçükkaya şunları söyledi:"Enerji Bakanlığı yayınımız sırasında Ankara büromuzu aramış. Sokak lambalarıyla ilgili düşünülen uygulamadan vazgeçildi demişler. Biz de Enerji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, sokak, lamba