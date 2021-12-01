Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir

Ülkemizin IMF ile ilk anlaşmayı yaptığı yıldan itibaren ekonomi politikalarımız ve siyasi politikalarımız küresel sistemin kontrolü altında yürüdü. Ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler hukuk dışı saldırılara maruz kaldı. Ülkemizinile ilk anlaşmayı yaptığı yıldan itibaren ekonomi politikalarımız ve siyasi politikalarımız küresel sistemin kontrolü altında yürüdü. Ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler hukuk dışı saldırılara maruz kaldı.

Karşımıza bir dönem vesayet çıktı, bir dönem terör örgütlerini sürdüler. AB üyeliğinden ABD ile ilişkilerimiz daha nice konuda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum bile. Milletimizin desteği ile her mücadeleyi kazandık. Tıpkı bugün olduğu gibi. Karşımıza bir dönem vesayet çıktı, bir dönem terör örgütlerini sürdüler.üyeliğindenile ilişkilerimiz daha nice konuda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum bile. Milletimizin desteği ile her mücadeleyi kazandık. Tıpkı bugün olduğu gibi.