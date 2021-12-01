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Türkiye
Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir
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Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir
Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan "Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir" dedi 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T12:41+0300
2021-12-01T12:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
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60
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir

12:41 01.12.2021 (güncellendi: 12:46 01.12.2021)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan "Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Ülkemizin IMF ile ilk anlaşmayı yaptığı yıldan itibaren ekonomi politikalarımız ve siyasi politikalarımız küresel sistemin kontrolü altında yürüdü. Ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler hukuk dışı saldırılara maruz kaldı.
Karşımıza bir dönem vesayet çıktı, bir dönem terör örgütlerini sürdüler. AB üyeliğinden ABD ile ilişkilerimiz daha nice konuda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum bile. Milletimizin desteği ile her mücadeleyi kazandık. Tıpkı bugün olduğu gibi.
Bunlar böyle işte. Bunlar zaten faizci. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Siz mandacı tayfasınız.
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