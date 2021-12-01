Erdoğan: Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz

Salgınla mücadeledeki başarımızı salgın sonrasında da devam ettirmek istiyoruz. Bunun yolunun da eğitimden geçtiğini biliyoruz. Eğitim öğretim meselemize çok daha vizyoner bir anlayışla yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Salgınla mücadeledeki başarımızı salgın sonrasında da devam ettirmek istiyoruz. Bunun yolunun da eğitimden geçtiğini biliyoruz. Eğitim öğretim meselemize çok daha vizyoner bir anlayışla yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum.

Eğitim öğretimde başarının anahtarı hazır cevapla yetinmeden sorgulamaktır. Eğitim öğretimde başarının anahtarı hazır cevapla yetinmeden sorgulamaktır.

Hazırladığımız tüm bütçelerde en yüksek payı eğitime ayırdık. Hazırladığımız tüm bütçelerde en yüksek payı eğitime ayırdık.

Özellikle alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza yük olmaya başlayan yardımcı kaynak meselesini de çözüme kavuşturuyoruz. Yardımcı kaynaklar, bakanlığımız tarafından hazırlanıyor ve ücretsiz dağıtılıyor. Özellikle alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza yük olmaya başlayan yardımcı kaynak meselesini de çözüme kavuşturuyoruz. Yardımcı kaynaklar, bakanlığımız tarafından hazırlanıyor ve ücretsiz dağıtılıyor.

Bu ülkede sözde ilerici ama özde faşist kesimlerin en çok hışmına uğrayanlar kadınlarımız ve kızlarımız olmuştur. Bu ülkede sözde ilerici ama özde faşist kesimlerin en çok hışmına uğrayanlar kadınlarımız ve kızlarımız olmuştur.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imizin takdirine sunacağız. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imizin takdirine sunacağız.

Öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacak hem de maaşlarında bin lira artış olacak Öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacak hem de maaşlarında bin lira artış olacak

10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır.

Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız.

Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz.