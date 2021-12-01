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Erdoğan: Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz
Erdoğan: Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz
20. Milli Eğitim Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadeledeki başarımızı salgın sonrasında da devam ettirmek istiyoruz" dedi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T14:53+0300
2021-12-01T15:18+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
milli eğitim bakanlığı
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, milli eğitim bakanlığı, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz

14:53 01.12.2021 (güncellendi: 15:18 01.12.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
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20. Milli Eğitim Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadeledeki başarımızı salgın sonrasında da devam ettirmek istiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Salgınla mücadeledeki başarımızı salgın sonrasında da devam ettirmek istiyoruz. Bunun yolunun da eğitimden geçtiğini biliyoruz. Eğitim öğretim meselemize çok daha vizyoner bir anlayışla yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum.
Eğitim öğretimde başarının anahtarı hazır cevapla yetinmeden sorgulamaktır.
Hazırladığımız tüm bütçelerde en yüksek payı eğitime ayırdık.
Özellikle alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza yük olmaya başlayan yardımcı kaynak meselesini de çözüme kavuşturuyoruz. Yardımcı kaynaklar, bakanlığımız tarafından hazırlanıyor ve ücretsiz dağıtılıyor.
Bu ülkede sözde ilerici ama özde faşist kesimlerin en çok hışmına uğrayanlar kadınlarımız ve kızlarımız olmuştur.
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imizin takdirine sunacağız.
Öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacak hem de maaşlarında bin lira artış olacak
10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır.
Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız.
Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz.
Ortaöğretimde profesörlerimiz gelsin okullarımızda müdür olsunlar.
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