Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimizi, bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı yerlerde yaptığı konuşmalarından kesitlerin olduğu bir videoyu paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı açıklamalardan kesitleri paylaşarak, “Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı yerlerde yaptığı konuşmalarından kesitlerin olduğu bir videoyu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…"