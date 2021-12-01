https://tr.sputniknews.com/20211201/erdogandan-kilicdarogluna-milletimizi-bu-vesayetci-zihniyetin-insafina-birakmayacagiz-1051348700.html

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimizi, bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimizi, bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı açıklamalardan kesitleri paylaşarak, “Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T21:12+0300

2021-12-01T21:12+0300

2021-12-01T21:14+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı yerlerde yaptığı konuşmalarından kesitlerin olduğu bir videoyu paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu