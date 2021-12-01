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'Eren Kış-9 Operasyonu' başladı
'Eren Kış-9 Operasyonu' başladı
İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da 910 personelle 'Eren Kış-9 (Ağrı-Tendürek) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu' başlatıldığını duyurdu. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T10:33+0300
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türkiye
tsk
operasyon
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı ve Iğdır’da ‘Eren Kış-9 (Ağrı-Tendürek) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu’ başlatıldı.Operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 910 personel görev aldı. Yurt içinde 'terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik' yürütülen ‘Eren’ kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.
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tsk, operasyon, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

'Eren Kış-9 Operasyonu' başladı

10:33 01.12.2021
© AA / Emin Sansar TSK, ÖSO ile Afrin'e Azez'den operasyon başlattı.
TSK, ÖSO ile Afrin'e Azez'den operasyon başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA / Emin Sansar
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İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da 910 personelle 'Eren Kış-9 (Ağrı-Tendürek) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı ve Iğdır’da ‘Eren Kış-9 (Ağrı-Tendürek) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu’ başlatıldı.
Operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 910 personel görev aldı.
Yurt içinde 'terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik' yürütülen ‘Eren’ kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.
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