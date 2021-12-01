https://tr.sputniknews.com/20211201/eti-negronun-adini-degistiriyor-1051327928.html

Eti, Negro'nun adını değiştiriyor

Eti, Negro'nun adını değiştiriyor

Eti, Negro bisküvilerinin adını Nero olarak değiştirildiğini açıkladı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T13:36+0300

2021-12-01T13:36+0300

2021-12-01T13:37+0300

yaşam

isim değişikliği

bisküvi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051327801_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_361b5f1093494d80150464ad4f46651e.jpg

Bisküviye siyah rengi nedeniyle İspanyolca’da siyah rengi ifade eden Negro ismini verdiklerini belirten Eti, “İnsan hakları ve tüm insani değerlere aykırı şekilde ten rengi sebebiyle ayrımcılık, ne yazık ki küreselleşen dünyada halen en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Günümüzde negro kelimesi de maalesef bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanılabilmektedir” ifadelerini kullandığı açıklama şöyle:“Marka ismimizin olumsuz çağrışımlara sebep olacak şekilde kullanılması kabul edebileceğimiz bir durum asla olamaz.“Bu konuda duyduğumuz hassasiyet ve sorumlulukla uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Eti Negro markamızın ismini ülkemizle birlikte bulunduğu ihraç pazarlarında değiştiriyoruz.“Marka ismi olarak İtalyancada siyah anlamına gelen ve tüketicilerimiz nezdinde bisküvimizin yoğun kakaolu içeriğini öne çıkaracak ‘Nero’ ismiyle devam etme kararı aldık.”

https://tr.sputniknews.com/20210722/nestle-zenci-cagrisimli-cikolatali-kurabiye-ismini-degistirdi-1045026368.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

isim değişikliği, bisküvi